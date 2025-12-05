「ABEMA」、12月5日（金）よる10時より放送する『ダマってられない女たち season2』第14話に先駆けて、丸高愛実、森泉らゲストのスタジオの様子を公開！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（全15回）の#14を、2025年12月5日（金）よる10時より放送いたします。

『ダマってられない女たち season2』 #14先行映像：

https://abema.tv/video/episode/90-2016_s2_p514

『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組です。

番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめます。なお、#14には、タレントで女優の丸高愛実と、同じくタレントでモデルの森泉が登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届けます。

12月5日（金）放送の『ダマってられない女たち season2』#14では、3児の母でありシンガポールへ移住した福田萌の生活に密着。「家族がいれば何でもできる」と語る彼女の、海外生活の裏側にあるリアルな日常に迫ります。夫・中田敦彦の様子についてスタッフが尋ねると、福田からは「たまに出てきたなと思ったら、ご飯ボソボソって食べて、サバ缶とか食べて帰る」という衝撃の回答が。「引きこもりの男子高校生と住んでるような（笑）」と笑顔で語る福田の言葉に、MEGUMIも「すごいんだね」と驚きの声を上げます。

さらに、VTRでは長女へのインタビューも敢行。「何が起こるか分からないみたい（な状況）なのは、楽しんでます」と、トラブルさえもポジティブに受け入れる福田の“移住生活の極意”とは…？この様子は12月5日（金）よる10時より放送いたします。ぜひ、お楽しみください。

■ABEMA 『ダマってられない女たち season2』 放送概要

#14放送日時：2025年12月5日（金）よる10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gTCPU1Uf8JZgK

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2016

出演：MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー、丸高愛実、森泉

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※配信日程、内容、配信形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショー、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Abema」