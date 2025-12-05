＠cosme、東アジア地域における海外事業の起点となる海外初のフラッグシップショップ「@cosme HONG KONG」本日2025年12月5日（金）オープン

株式会社アイスタイル

【香港における火災により被害を受けられた皆様へのお見舞い】

2025年11月26日に香港の大埔区で発生した大規模火災により被害を受けられた皆様に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

当社グループは、このたびの香港における火災被害を受け、地域社会の復旧・復興支援の一助となることを願い、「@cosme HONG KONG」における売上の一部を、現地の支援団体を通じて寄付いたします。

株式会社アイスタイル（代表取締役社長：遠藤 宗、以下 当社）の連結子会社であるistyle Retail (Hong Kong) Co., Limited（代表取締役社長：山本 佑樹）は、海外初のフラッグシップショップ「@cosme HONG KONG」を本日、2025年12月5日（金）に香港・尖沙咀（Tsim Sha Tsui／チムサーチョイ）にグランドオープンしたことをお知らせいたします 。

香港は、低税率や自由貿易港といった優位性を持つ世界有数の経済拠点であり、中国本土やアジア各国からのインバウンド需要においても大きな成長可能性を有しています。

当社は、「@cosme HONG KONG」を起点に、中国、台湾、韓国などの東アジア地域に展開する事業、さらにはグローバル事業全体の成長を支える収益基盤の確立を目指すとともに、本店舗を試金石として、将来的な海外における旗艦店の拡大の可能性についても検討してまいります。

■「@cosme HONG KONG」について

「@cosme HONG KONG」は、国内3店舗（TOKYO、OSAKA、NAGOYA）に次ぐ4店舗目の旗艦店であり、海外では初のフラッグシップショップです。世界中から観光客が訪れる中心地である尖沙咀（チムサーチョイ）に、3フロア、約393坪の路面店としてオープンしました。@cosmeは、今後も年齢や性別、国籍を問わず、あらゆるお客様がご自身にぴったり合う「運命コスメ」に出会えるお買い物体験を提供してまいります。

■「@cosme HONG KONG」の特長

日本で好評をいただいているお買い物体験を踏襲しつつ、香港独自の体験やコンテンツを取り入れたお店作りによって、店舗のテーマでもある「美妝夢幻天堂＝Beautyエンターテインメント空間」を提供します。

１．3フロア1,298平方メートル の広い売り場と、約500ブランドの豊富な品揃え

２．お買い物が楽しくなる、＠cosmeらしい「編集力」をいかした売り場づくり

３．ネットとリアルがイマーシブにつながるお買物体験

１．3フロア・1,298平方メートル の広い売場と約500ブランドの豊富な品揃え

3フロア、約393坪の売り場に約500ブランドを展開します。

「ESTEE LAUDER」「TOM FORD BEAUTY」「AVEDA」「MAC」「YSL」「shu uemura」「TAKAMI」「Maison Margiela Fragrances」「benefit」「SHISEIDO」「DECORTE」「ADDICTION」「ALBION」「ELEGANCE」「KANEBO」「LUNASOL」「RMK」「SUQQU」「POLA」などのラグジュアリーブランドから、「CANMAKE」「Wonjungyo」「ORBIS」などのプチプラブランドまでを網羅。

さらに、「TIRTIR」「ROUND LAB」「ANUA」「rom&nd」などの韓国ブランドや、「d'Alba」「Beauty of Joseon」などの香港初上陸の韓国ブランドまでも多数取りそろえ、幅広いお客様にご満足いただけるブランドラインナップを実現します。

２．お買い物が楽しくなる、＠cosmeらしい「編集力」をいかした売り場づくり

・THE BEST COSMETICS BUILDING

日本のフラッグシップショップ「@cosme TOKYO」や「＠cosme OSAKA」「@cosme NAGOYA」でも人気の「＠cosmeベストコスメアワード」受賞商品が一堂に会すコーナーです。

「@cosme HONG KONG」では、日本と香港両方の＠cosmeベストコスメアワード受賞商品を展開。

香港の象徴ともいえる超高層ビル群による景観に着想を得た、「@cosme HONG KONG」のランドマークです。

・ASIA / TOKYO / SEOUL トレンドコーナー

話題の海外コスメからまだ知らない海外コスメまで、アジアの各都市や・東京・ソウルのトレンドをセレクトしたコーナーです。新ブランドが続々登場するので訪れるたびに新しい発見があり、人気のコスメをお探しの方や、日本や韓国のビューティートレンドをチェックしたい方におすすめです。

・フレグランスコーナー

広々とした香りの体験ゾーンに人気のアイテムから「5W1H」「Parfum Satori」「LIBERTA Perfume」など日本のニッチブランドまで幅広く取りそろえます。様々な香水を自由に試せるだけでなく、@cosme TOKYOで既に設置し好評のご自身の好みに基づきAI技術によって香りの特長を可視化し、自身の好みとマッチする香りを見つけることができるインタラクティブサイネージ「カオリウム」もご用意。好みにあった自分だけの特別な香りに出会えるエリアです。さらに、@cosmeのアプリ会員（香港版）はカオリウム体験後、アプリでマシンのQRコードをスキャンし、結果をアプリに保存できます。アプリ上ではテスト結果に基づき、お客様との相性の良い香水を提案するレコメンド機能も今後実装予定です。

「カオリウム」の詳細：https://www.istyle.co.jp/news/press/2025/02/0212-tokyo.html

・ミニコスメコーナー

@cosme TOKYOをはじめとした、日本のフラッグシップでも人気のミニコスメコーナーを大きく展開します。香港でも、コスメとの新しい出会い方と提案してまいります。

・サンプルがもらえるガチャガチャ、クレーンゲーム

@cosmeのアプリ会員（香港版）は、一定額（500香港ドル以上または800香港ドル以上）お買い上げごとに、@cosmeアプリでガチャガチャを回して、メイクアップからスキンケアまで幅広いブランドのサンプルを受け取ることができます。

・メイクアップイベントスペース

香港のメイクアップアーティストやブランド専属のメイクアップアーティストが、お客様向けに様々なイベントを開催するスペース。アジア各国のメイクアップアーティストがそれぞれの美容文化を発信できる機会を提供してまいります。

・ポップアップスペース

日本のフラッグシップショップ同様、様々なブランドのポップアップイベントを実施できるスペース。

グランドオープン時には、「ルルルン」と「KANEBO」のポップアップを展開いたします。

・その他、国内のフラッグシップショップで好評な注目ゾーン

お店の売れ行き順に展示する「セールスランキングコーナー」、シートマスクを壁一面に並べて紹介する「シートマスクウォール」、さまざまなカテゴリの商品をブランド横断で試せる「テスターバー」、これから流行りそうな気鋭のブランドや新たに誕生するニューフェイスブランドとの出会いを生み出す「NEXTトレンドゾーン」、インナーに特化した「インナービューティーゾーン」といった、国内のフラッグシップショップで好評な企画を香港でも再現しました。

３．ネットとリアルがイマーシブにつながるお買物体験

@cosmeアプリ（香港版）とリアル店舗が連動し、没入感あるお買い物体験を提供します。

・多言語対応の商品レビュー＆音声ガイド

@cosme HONG KONGは、生活者のビューティーへの好奇心と関心を満たす場所を目指しています。あらゆる文化的背景を持つすべてのユーザーが、ニーズにぴったりの商品を見つけられる体験を提供します。商品横に設置されたPOPからQRコードをスキャンすると、@cosmeのアプリ上（香港版）で、AIが要約したクチコミ評価をリアルタイムで確認できます(音声再生も可能)。

また、クチコミ評価は繁体字（香港）、繁体字（台湾）、英語の3言語で閲覧することができます。

・SKIN ANALYZE

店頭のビューティーアドバイザーが診断機器を活用して、お客様の13種類の肌状態を分析し、一人ひとりに寄り添った専門的なアドバイスを提供します。分析後、お客様は@cosmeアプリ（香港版）に肌分析結果を同期し、いつでもどこでも肌の状態を確認できます。その結果を踏まえた商品のレコメンド機能も今後実装予定です。

・ブランドフォロー特典

アプリ上（香港版）で気になるブランドをフォローしたお客様に、無料サンプルやポップアップイベントなどの特別な体験を受け取れる電子クーポンを配信するなど、ブランドと生活者を繋げる仕組みを提供します。また今後は、レビュー投稿によるポイント付与、店舗在庫のリアルタイム確認、イベント情報チェックなどもご提供していく予定です。

■店舗概要

店舗名：@cosme HONG KONG

オープン日 ：2025年12月5日

所 在 地：Yue Hwa International Building, No.1 Kowloon Park Drive and No.7 Ashley Road, Kowloon, Hong Kong

売場面積：1298平方メートル / 約393坪

広東語：https://hk.cosme.net/flagship

