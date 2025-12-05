主演・中川翼『支配論』--縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」にて全30話配信スタート

株式会社GOKKO主演：中川翼『支配論』

株式会社GOKKO（ごっこ倶楽部）は、縦型ショートドラマ最新作『支配論』（主演：中川翼）をアプリ「POPCORN」にて配信開始します。本作は、“上級国民”という特権を背景に肥大化する支配と隠蔽の構造を描いた学園サスペンス。閉ざされた学校空間で加速していく暴力・嘘・圧力のスパイラルを、縦型ショートドラマならではの没入感で描き切ります。主演の中川翼がカリスマを放つ〈悪童〉を怪演し、小島藤子、宮下南舟、趙世伊、西村佳祐、石井正則、赤ペン瀧川ら多彩なキャストが集結。全30話にわたる緊迫のドラマ体験をスマホの縦画面でお楽しみいただけます。

・作品名：『支配論』

・配信：縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

・話数：全30話（1話1～3分想定）

・形式：縦型ショートドラマ／学園サスペンス／いじめ／社会派

・配信開始：2025年12月5日(金)

・著作表記：(C)GOKKO

◼︎作品紹介

『支配論』を視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz

生徒・俊介の怪我をきっかけに、優等生として慕われていた風間竜也の“もうひとつの顔”が徐々に露わになっていく。“上級国民”という特権を盾に、巧妙な嘘と圧力で教室の空気をねじ曲げ、俊介の声は消されていく。さらに老人転落事故の罪までも俊介へ押し付け、真相に近づこうとする教師・坂本へも支配の影を伸ばしていく。静かに、しかし確実に広がる支配と隠蔽の連鎖。その中心に潜む“怪物”が、いま牙をむき始める。

◼︎見どころ

1. “正義がねじ曲がる瞬間”を縦型で可視化

画角の狭さ、SNS通知の緊迫、フレーム外の気配。

縦型ショートドラマの特性を活用し、竜也が放つ“言葉と支配の暴力”をリアルに演出。

2. 階級社会 × SNS時代の“暴露構造”

老婦人転落の動画、抱擁写真、誹謗中傷の黒板、校内放送--。

正義ではなく“情報の強さ”が人間関係を支配していく現代の構造を、鋭く描き出す。

3. 支配か服従か──逃れられない人間関係の地獄

竜也と学、坂本と俊介、黒川の揺れる信頼と裏切り。

普通の学校の中で密かに積み上がる“権力の階段”を、瞬間的に反転する心理描写で追い詰める。

■キャスト

主演の中川翼『支配論』より - (C)GOKKO

中川翼--風間竜也役

代表作：

最新の出演作としてNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、WOWOW連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season1』、映画『恋に至る病』。2026年にはCX・FODドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』、映画『うるさいこの音の全部』の出演作が控える。

小島藤子『支配論』より - (C)GOKKO

小島藤子--坂本真里役

代表作：

2008 年にEX『キミ犯人じゃないよね？』で女優デビュー。主な出演作にNHK連続テレビ小説『ひよっこ』、TX『共演 NG』、NHK『恋せぬふたり』、TX『来世ちゃん』、MBS『愛人転生ーサレ妻は死んだ後に復讐するー』、NHK『ワタシってサバサバしてるから２』などがある。東京芸術劇場シアターウエストにて上演『明けない夜明け』では舞台初主演を務め、舞台などでも精力的に活動中。

宮下南舟--武田学役

代表作：

『ゴールデンカムイ』『キングダム2 遥かなる大地へ』『トクメイ！警視庁特別会計係』など。

趙世伊--早乙女俊介役

代表作：

『貧困女子は殺したのか？』『ヒミツとカテキョと女子高生』『爆恋サマーハウス』など。

石井正則--校長役

代表作：

代表作にCX『古畑任三郎』の西園寺刑事役。直近出演作品にytv『恋愛禁止』、EX『奪い愛、真夏』など。

赤ペン瀧川--風間克雄役

代表作：

主な出演作として『極悪女王』『下町ロケット』『警視庁捜査資料管理室』『コンフィデンスマンJP』など。現在放送中のドラマ『スクープのたまご』に出演中。

◼︎スタッフ

・監督：廣田純平（『オープンマリッジ』『世間体』『満タサレズ、止メラレズ』『セイサイのシナリオ』ほか）

・脚本：西村佳祐（『血肉の愛』ほか）

・制作：STUDIO GOKKO

・製作：GOKKO

・コピーライト：(C)GOKKO

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

♧ X：https://x.com/gokko5club/

♧ 採用サイト：https://gokkoclub.jp/recruit/

♧ 縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz