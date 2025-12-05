Villa Mon Temps AWAJI、【1泊2食付きフレンチ or イタリアン期間限定ディナープラン】と【大切な方と二人きりで過ごすアニバーサリー貸切プラン】が新登場！

株式会社ぷらど

グッディリゾートを運営する株式会社グッディ（本社：大阪府大阪市常盤町2丁目1-13、代表取締役：笹倉 絹枝）は、兵庫県淡路市楠本374-1に位置するVilla Mon Temps AWAJI（ヴィラ モンタン アワジ）にて、特別な記念日をワンランク上に演出する【1泊2食付きフレンチ or イタリアン期間限定ディナープラン】／【大切な方と二人きりで過ごすアニバーサリー貸切プラン】の販売を開始いたします。

Villa Mon Temps AWAJIは、淡路島の浜辺に佇むインフィニティプールやジェットバス、オールグラステラスを備えた一棟貸切のラグジュアリー別荘です。目の前に広がるオーシャンビューとともに、特別な一日をお過ごしいただけます。

Villa Mon Temps AWAJI リビングルーム

Villa Mon Temps AWAJIでは、人生の節目をより格調高く、心温まるひとときとしてお過ごしいただけるよう、二つのアニバーサリープランをご用意いたしました。

１．期間限定！「フレンチ」or「イタリアン」選べる出張シェフディナー1泊2食付プラン

※本プランは2025年12月12日から2026年3月31日までの期間限定販売となります。

本プランのディナーは、プロの料理人による出張シェフサービス「お届けリストランテ」が担当いたします。

「お届けリストランテ」は、厳選された食材とシェフの技をそのままに、プライベートな貸別荘で味わえるよう設計されたラグジュアリーサービス。「フレンチ」と「イタリアン」からお好みを選び、現地キッチンで一皿一皿を丁寧に仕上げ、華やかな盛り付けとともにご提供いたします。さらに食後の後片付けまで含まれる贅沢なフルサービス により、ゲストは料理と会話に集中し、非日常のひとときを心ゆくまで満喫いただけます。

「フレンチ」「イタリアン」サウナジェットバス

朝食は「別館すし処 神の前」料理長特製の和朝食をお部屋へお届け。旬の食材を活かした繊細な味わいと美しい盛り付けで、朝から優雅で温もりある時間をご堪能いただけます。

※平日料金目安（1泊2食付・1棟貸切):

・7～8名様1室ご利用の場合：298,000円～

（8名様ご利用時 お一人様あたり37,250円～）

・5～6名様1室ご利用の場合：265,000円～

（6名様ご利用時 お一人様あたり約44,200円～）

・2～4名様1室ご利用の場合：225,000円～

（4名様ご利用時 お一人様あたり56,250円～）

※ご利用人数によりお一人様あたりの料金は変動いたします。

ご予約URL：https://www.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=WQHJaNOLtU(https://www.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=WQHJaNOLtU)

2. 二人きりで過ごすアニバーサリー貸切プラン

※本プランは2025年12月8日より通年で販売いたします。

ご夫婦やカップルはもちろん、誕生日やプロポーズ、日常から離れてリフレッシュしたい時など、幅広いシーンにご利用いただけるプランです。サウナや屋外ジェットバスで心身を温めながら、オーシャンビューの一棟貸切ラグジュアリー別荘で、二人だけのぬくもりに包まれる時間をお楽しみいただけます。

素泊まりでも「高級ヴィラに泊まる」という価値を存分に味わえるのが魅力。キッチンや食器類も完備しているため、自由に料理やBBQを楽しむことも可能です。

大人2名様限定（ROOM102・103利用不可）

※平日料金目安（1棟貸切):

150,000円～（お一人様あたり75,000円～）

オプションとして、特別な夜を演出するスペシャルディナー（フレンチ・イタリアン）やアニバーサリーケーキ。ご朝食などもご用意しております。

ご予約URL：https://www.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=Suo8M6URG6(https://www.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=Suo8M6URG6)

Villa Mon Temps AWAJI

〒656-2301 兵庫県淡路市楠本374-1

TEL : 0120-86-8835（大阪受付センター）

月～土 10:00～17:00 日・祝日休み

in 15:00 ～ out 11:00

ホームページ：https://villa-mon-temps.jp

株式会社ぷらどは、大阪に本社を置くデジタル戦略会社です。

SNS運用、AI活用、Webセキュリティ、広告宣伝を中心に、グループ企業や他企業の宿泊・飲食事業をサポートしています。

自由な発想と技術力で、事業の成長を支える多様なソリューションを提供しています。