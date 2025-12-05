『Sakura Nexus』GENESIS NFT Round 1が100分で完売！12月23日よりRound 2販売開始

株式会社AI on Web3

株式会社AI on Web3（本社：東京）が運営するWeb3ゲーム『Sakura Nexus』は、Genesis NFT Round 1 が販売開始からわずか100分で完売いたしましたことをお知らせいたします。

12月23日より「Round 2」のNFT販売を、2部構成で実施予定です。

第1部では、Catプロジェクトとのコラボレーションセールとして、CAT Crew を起用した Genesis NFT特別コラボ版を、12月23日11時より250枚の限定販売を予定しております。

続いて、第2部は一般ユーザー向けのセールとして、12月23日20時より500枚の販売を予定しております。

販売に関する最新情報や詳細は、公式Xアカウント(https://x.com/PlaySakuraNexus)にて順次お知らせいたします。

※一部ユーザー様でWL登録漏れが発生し、ご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。該当ユーザー様には、12月23日開始のRound2内「Cat コラボラウンド」にて、Round1同額でご購入いただけるようご用意いたします。

◆ ジェネシスNFTとは

1枚のジェネシスNFTを保有することは、Sakura Nexusエコシステムのコアメンバーになることを意味します。

ゲーム内外をつなぐ「アクセスパス」であり、報酬・リアル特典・コミュニティ参加権を包括した特別なNFTです。

（1）アート & コレクタブル価値

・トップアーティスト制作：ACG文化 × ポストモダン日本アニメ美学

・限定2,025枚のみの希少NFT

・Sakura Nexusの世界観を反映した独自アート

・12月まで先着100名は20％オフ ＋ 3枚以上購入で5％ポイント還元

（2）機能・リワード特典

・VIPルーム開設で最大3％の収益シェア獲得

・サクラポイントに応じて「＄SAKU トークン」が定期エアドロップ（長期保有で倍率UP）

・ジェネシス限定ゲーム体験（特別モード・限定機能）

・毎年選べるリアル特典（空港ラウンジ1,500以上、Uber/Uber Eatsクーポン等）

・紹介リワード：友達招待でSakuraポイント＋購入額の20％リベート

（3）その他特典

・ゲーム内の限定アイテム付与（スキン、アイテム、機能パス等）

・公式イベントの優先参加権（大会・イベントの自動参加枠）

・IPコラボのホワイトリスト参加



◆ 『Sakura Nexus』について

『Sakura Nexus』は、香港に上場している大手ゲーム開発企業が手がけた人気アプリ『Domino Hub』を基盤として発展した新しいWeb3マルチゲームプラットフォームです。月間100万人以上のユーザー基盤と8,200万ドル（約125億円）規模の年粗利を持つ強固な基盤を活かし、200名規模の開発チームによる高品質なUI/UXで、日本市場を起点に世界展開を目指します。

ゲーム内では、シングルプレイやVIP専用ルーム、トーナメントなど複数のモードを用意し、ライトユーザーからコアプレイヤーまで幅広く楽しめる設計です。

プラットフォームには、運営方針や意思決定に用いるガバナンストークン「SAKU」と、ゲーム内で使用でき、提携先クーポンとの交換にも対応するゲーム内トークン「CHIP」の2種類のトークンを導入。これにより、ゲームプレイと経済圏の両立が可能です。



また、景品表示法や資金決済法などの日本法令に準拠した体制を整えており、専門弁護士チームと金融庁との協議を通じて、安全に参加できる環境を構築しています。無料でも楽しめる一方、継続プレイで報酬を得られる「Play and Earn」モデルや、特別ルームへのアクセス権や報酬優遇付きのNFTなど、収集性やコミュニティ参加意欲を高める要素も豊富です。

・公式サイト：https://www.sakura-nexus.xyz/(https://www.sakura-nexus.xyz/)

・X（旧Twitter）：https://x.com/PlaySakuraNexus(https://x.com/PlaySakuraNexus)

・Whitepaper：https://sakura-nexus.gitbook.io/sakura-whitepaper(https://sakura-nexus.gitbook.io/sakura-whitepaper)

・Discord：https://discord.com/invite/DPaA48p6hZ(https://discord.com/invite/DPaA48p6hZ)

◆ 株式会社AI on Web3について

・会社名

株式会社AI on Web3

・代表者

Allen Chow（代表取締役CEO兼ファウンダー）

・所在地

東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F－C

・事業内容

GameFiプロダクト「Sakura Nexus」をはじめとするWeb3関連商品の制作・運営、マーケティング支援

・ホームページ

https://www.aionweb3.ai/(https://www.aionweb3.ai/)

・プロダクト「Sakura Nexus」ウェブサイト

https://www.sakura-nexus.xyz/ (https://www.sakura-nexus.xyz/)

・お問い合わせ

contact@aionweb3.ai