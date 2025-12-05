タグ・ホイヤー、アート・バーゼル・マイアミ・ビーチにて藤原ヒロシ率いるフラグメントとのコラボレーションを発表

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 タグ・ホイヤー

マイアミ、アメリカ合衆国 - 2025年12月3日: スイスの高級時計ブランド、タグ・ホイヤーは、世界的に注目を集めるデザイナーであり、カルチャーアイコンでもある藤原ヒロシ率いるフラグメントとの最新コラボレーションモデル「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ x フラグメント リミテッドエディション」のローンチを記念し、アート・バーゼル・マイアミ・ビーチの開幕に合わせ、マイアミの人気スポット Shiso にてエクスクルーシブイベントを開催しました。

本イベントは、藤原ヒロシとタグ・ホイヤー CMOのジョージ・シズがホストを務め、タグ・ホイヤーのアンバサダーで女優のアレクサンドラ・ダダリオをはじめ、アーティスト兼DJのミア・モレッティ、アイルトン・セナの姪で起業家でもあるビアンカ・セナ、プロゴルファーのパリス・ヒリンスキー、モデル兼DJのデジャ・モネ、フォトグラファーRIOCAM、俳優イザベラ・サントーニなど、多彩な著名ゲストが来場しました。



会場となったShisoは、日本とカリブ海のフュージョン料理を提供する、マイアミ・ウィンウッドエリアの注目レストラン。ゲストはDJ による音楽と共に、カクテルアワーや特別メニューで構成されたディナーを堪能しました。

イベントのハイライトとなったのは、藤原ヒロシとタグ・ホイヤーによる3度目のコラボレーションモデルとなる「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ x フラグメント リミテッドエディション」のお披露目。本作は、1960年代のオリジナルの「カレラ」の精神を受け継ぎつつ、アイコニックなグラスボックスデザインを昇華させ、藤原ヒロシならではの大胆かつミニマルな美学とモノクロームの世界観を融合させたタイムピースです。

2018年、2020年に続く今回のコラボレーションは、タグ・ホイヤーが掲げる卓越したクラフツマンシップとデザイン革新への揺るぎない姿勢を示すものです。大胆で独創的なウォッチメイキングに挑み続けるタグ・ホイヤーは、ヘリテージと現代カルチャーを結びつけることによって、世代を問わず時計愛好家の心を魅了し続けています。



<タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ x フラグメント リミテッドエディション>

https://www.tagheuer.com/CBS221B.BA0045.html

CBS221B.BA0045 / 1,303,500円（税込）/ 2025年12月発売

自動巻 / ブラックオパーリンダイヤル / ステンレススティール製ケース / ケース径 39 mm / 100ｍ防水 / ステンレススティール製ブレスレット



www.tagheuer.com

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー TEL : 03-5635-7030