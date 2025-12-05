■GGTK × KADOKAWA DREAMS 配信スタジオ設立および「K Dreams」グループ配信チーム始動のお知らせ

株式会社KADOKAWA

この度、KADOKAWA DREAMSは、TikTok LIVE 提携エージェンシー「GGTK」を運営する株式会社Global Growthとタッグを組みライブ配信を実現する共同配信スタジオを設立いたしました。

本スタジオでは、クリエイターの活動をより幅広くサポートするとともに、

KADOKAWA DREAMS Associationに参加するFW契約チームが新たに所属クリエイターとして加わり、デジタルプロダンスグループ「K Dreams（ケイドリームズ）」としてグループ配信チームを立ち上げます。

K Dreamsは、「ダンス」という圧倒的にビジュアライズされた力を駆使し、

もっとより広い世界へSNSを通してその素晴らしさをお届け致します。

ダンサーとしては世界にも類のないグループ配信となりますが、この動きは全世界のダンサー達に

とって新しい活躍の場になると信じ邁進してまりますので応援の程宜しくお願い致します。

今後も、新しい価値と体験を生み出すべく邁進してまいりますので、

温かいご支援・ご声援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

■GGTK

多様な才能を支援し、新しいエンターテイメント文化を創出するデジタルエンターテイメント会社。独自の視点で個性豊かな才能を輝かせ、次世代のエンターテイメントをリードし、eスポーツメディアサイト「eスポ―ツニュースジャパン」、音楽番組「GGTK LIVE」、日本初のTikTok LIVE向け配信スタジオ「GGTK赤坂スタジオ」などを運営し、閲覧者に刺激的な体験を提供している。2025年1月にはTikTok LIVE配信における累計ギフティング総額が100億円を突破し、現在は日本国内で4,980名以上のクリエイターを擁する。

「誰もが持つ可能性を育て、無限の力に。そして、その力を世界に届ける」というミッションのもと、TikTok LIVE配信を通じて培ったイベントの企画・運営、マネジメント、スタジオ運営のノウハウを、

TikTok Shop領域へと展開している。

株式会社Global Growth

・本社：〒150-0001

東京都渋谷区神宮前2-13-9 BIRTH神宮前

・HP：https://globalgrowth.jp/company/

■KADOKAWA DREAMS

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦中のKADOKAWA DREAMSは、2025年より新体制「KADOKAWA DREAMS Association」として活動。

24-25 SEASON限りでDリーグディレクターを退任し、KADOKAWA DREAMSエグゼクティブプロデューサーに就任した KEITA TANAKA を筆頭に、D.LEAGUEでの挑戦だけでなく、世界やさまざまな分野での活動にも挑む体制を整えています。さらに、選手兼任で HINATA.M が新ディレクターに就任し、王座奪還に挑みます。

チームメンバーは、HINATA.M、KISA、KELO、颯希（SATSUKI）、Ryo、ASUHA、TSY、RAIZYU に加え、今季から FLAME、Yu、ANJU、RINTA、KYARI、SOUTA、寧樹の7名が加入し、計15名で活動。今年は挑戦者として、新たな高みを目指しつつ、ダンスの枠を超えた多様な表現や活動にも挑戦していきます。

Twitter/ Instagram/ TikTok ：@kadokawa_dreams

【KADOKAWA DREAMS公式HP】

https://kadokawa-dreams.com/