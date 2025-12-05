【オープン前予約率が約9割】産前産後ケアイノベーション協会 主幹事企業のジョサンシーズ運営、日本橋浜町の宿泊産後ケア「YUARITO STAY」オープニングイベントを開催

株式会社Josan-she's

産前産後ケアイノベーション協会にて主幹事を務める株式会社Josan-she's（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：渡邊愛子、以下ジョサンシーズ）は、本日2025年12月5日（金）、HAMACHO HOTELにて、民間宿泊型産後ケアホテル「YUARITO STAY」（12月7日開業）のオープニングイベントを開催いたしました。

本イベントは中央区の民間正式開業の中で初となる宿泊型産後ケア施設の提供開始に向けた関係者への告知を目的としております。施設紹介および施設見学のための内覧会のほか、衆議院議員加藤勝信氏（前財務・金融担当大臣、元厚生労働大臣、以下加藤氏）、環境副大臣辻清人氏（元こども家庭庁副大臣、以下辻氏）、日本橋人形町ブルジョンウィメンズクリニック院長深澤祐子氏（以下深澤氏）と行政・医療・民間連携による子育て支援としての産後ケアの重要性についてのトークセッションを実施。大きな反響とともに終了いたしました。

オープニングイベントの内容

- 開会挨拶- 施設紹介- トークセッション- 内覧会【開会挨拶】衆議院議員 加藤勝信氏からのメッセージ

冒頭ではジョサンシーズ代表の渡邊から、集まっていただいた関係者に向けて、感謝の気持ちを伝えるために開会挨拶を実施。

また、本日のトークセッションでゲスト登壇いただいた加藤氏からもお祝いのメッセージを頂戴いたしました。

【施設紹介】オープン前に予約率約9割、産後ケアに対する期待を再認識

宿泊産後ケア「YUARITO STAY」は、ジョサンシーズがすでに運営していた日帰り産後ケア施設「YUARITO DAY 日本橋浜町」から展開し、開業に至ったサービスです。

そうしたサービスの歩みやサービス内容の詳細について、そして2025年12月5日時点での2025年12月の予約状況が87％に達していることを共有。施設に寄せられた期待の高さについてご紹介いたしました。

【トークセッション】産後ケアの重要性について専門的知見から解説

トークセッションは、加藤氏、辻氏、深澤氏の3名をゲストに招いて実施。

産後ケアの現状や今後強化すべきことについて専門的な知見をもとに議論いたしました。

特に、日本橋人形町ブルジョンウィメンズクリニック院長の深澤 祐子氏による「SRHR（Sexual and Reproductive Health and Rights（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ：性と生殖に関する健康と権利））」(*1)および包括的周産期ケア(*2)の観点においても、産後ケアというテーマが医学的に重要であると説明があり、会場における共感を呼びました。

(*1)「SRHR（Sexual and Reproductive Health and Rights（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ：性と生殖に関する健康と権利））」とは：性と生殖に関する健康と権利。すべての人が望む時に望むだけの子どもを持つことを自分で決めるために必要な、避妊や不妊治療の方法、生殖器のがんや感染症の予防、治療について知ること、および母子保健や育児支援のこと。（公益社団法人日本産科婦人科学会HP参照）

(*2)包括的周産期ケアとは：助産師をはじめとする看護職が妊産婦と新生児に集中してケアができる体制が整備され、妊娠・出産・子育て期において切れ目なく継続したケアが提供できる場と機能のこと。（公益社団法人日本看護協会HP参照）

【内覧会】清潔感のある室内と万全のサポート体制に安心の声

内覧会では来場した方々のグループ毎に客室内部を見学。

施設内容や助産師をはじめとした有資格の女性専門職のスタッフが24時間常駐する万全のサポート体制をご説明いたしました。

参加者からは、室内の雰囲気や夫や上のお子さんの宿泊を含めた価格設定であることへのポジティブな声を頂戴し、家族全員で過ごすことの出来る空間としての価値をご確認いただける瞬間となりました。

2025年12月7日より営業開始！施設「YUARITO STAY」について

＜概要＞

所在地 ： 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-20-2（ HAMACHO HOTEL 内）

アクセス ：

都営新宿線「浜町」駅(A2出口)徒歩6分

東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅(5番出口)徒歩6分

東京メトロ日比谷線「人形町」駅(A2出口)徒歩9分

都営浅草線「人形町」駅(A3出口)徒歩10分

URL ： https://yuarito.jp/stay

対象：産後1年未満ママとお子様（1歳の誕生日前日まで）

※お住まいの地域に関係なく利用可能

※1泊から希望の日数で連泊可能

料金：通常価格：\120,000（税込）/泊（2月以降より）

＜基本料金に含まれるもの＞

・宿泊

・朝食＋軽食2食

・同伴者の宿泊（※大人1人＋6歳以下のお子様1人まで追加料金無し）

・24時間の託児サービス

・産後ケアのプロフェッショナルによるサポート

※飲み物、同伴者さまのお食事等は別料金となります。

宿泊開始：2025年12月7日～

予約開始：2025年11月7日～

予約方法：LINE公式アカウントより予約受付中

https://liff.line.me/2006833331-Mgm1qWg2?calendar_id=3874&ts=1762240011(https://liff.line.me/2006833331-Mgm1qWg2?calendar_id=3874&ts=1762240011)

産前産後ケアイノベーション協会 について

主幹事：株式会社Josan-she's

設立：2025年9月16日

公式サイト：https://sanzensango-innovation.jp

会員募集：

産前産後ケアイノベーション協会は、産後ケア事業を展開する医療法人や民間産後ケア施設が多く在籍しています。引き続き協会員を募集しておりますので、ご参画をご希望の方は以下にてお問い合わせください。

問い合わせ先：https://forms.gle/emUJTDXGTsWwALkKA

会員条件：

法人としての事業運営実績のある団体に限ります。

活動目的：

