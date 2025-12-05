【新商品】キラキラとストーンが輝く!ペット用迷子札が登場

株式会社　高速オフセット


安心とおしゃれを両立する新しい迷子札が「Kamittell」から発売。


アクセサリーのようなデザインで、もしもの時にしっかり備えられるアイテムです。


https://item.rakuten.co.jp/kousoku/maigo-cz-marusyou/






かわいい3色展開♪



【商品特徴】


軽量＆丈夫：ペットに負担をかけない重さ＆サビに強く長持ち


選べる：お好みに合わせてカラーを選べます


安心の情報記載：名前・連絡先を打刻彫刻するので、文字が薄くなりません



こんな方におすすめ


・うちの子にぴったりの迷子札を探している方


・他の子とかぶらない、特別なデザインが欲しい方


・安心とかわいさ、どちらも妥協したくない方



[Kamittell]は様々な迷子札を発売中です！


価格：1,980円（税込・送料無料）


お問い合わせ：e-commerce@kousoku-offset.co.jp