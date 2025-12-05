【新商品】キラキラとストーンが輝く!ペット用迷子札が登場

株式会社 高速オフセット

安心とおしゃれを両立する新しい迷子札が「Kamittell」から発売。

アクセサリーのようなデザインで、もしもの時にしっかり備えられるアイテムです。

本製品の購入はコチラ

https://item.rakuten.co.jp/kousoku/maigo-cz-marusyou/

かわいい3色展開♪

【商品特徴】

軽量＆丈夫：ペットに負担をかけない重さ＆サビに強く長持ち

選べる：お好みに合わせてカラーを選べます

安心の情報記載：名前・連絡先を打刻彫刻するので、文字が薄くなりません

こんな方におすすめ

・うちの子にぴったりの迷子札を探している方

・他の子とかぶらない、特別なデザインが欲しい方

・安心とかわいさ、どちらも妥協したくない方

[Kamittell]は様々な迷子札を発売中です！

スタンダードな迷子札 :https://item.rakuten.co.jp/kousoku/c/0000000248/お好きな言葉で作る迷子札 :https://item.rakuten.co.jp/kousoku/c/0000000249/QR迷子札 :https://item.rakuten.co.jp/kousoku/c/0000000250/

価格：1,980円（税込・送料無料）

お問い合わせ：e-commerce@kousoku-offset.co.jp