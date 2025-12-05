【新商品】キラキラとストーンが輝く!ペット用迷子札が登場
株式会社 高速オフセット
かわいい3色展開♪
スタンダードな迷子札 :
https://item.rakuten.co.jp/kousoku/c/0000000248/
お好きな言葉で作る迷子札 :
https://item.rakuten.co.jp/kousoku/c/0000000249/
QR迷子札 :
https://item.rakuten.co.jp/kousoku/c/0000000250/
安心とおしゃれを両立する新しい迷子札が「Kamittell」から発売。
アクセサリーのようなデザインで、もしもの時にしっかり備えられるアイテムです。
https://item.rakuten.co.jp/kousoku/maigo-cz-marusyou/
【商品特徴】
軽量＆丈夫：ペットに負担をかけない重さ＆サビに強く長持ち
選べる：お好みに合わせてカラーを選べます
安心の情報記載：名前・連絡先を打刻彫刻するので、文字が薄くなりません
こんな方におすすめ
・うちの子にぴったりの迷子札を探している方
・他の子とかぶらない、特別なデザインが欲しい方
・安心とかわいさ、どちらも妥協したくない方
[Kamittell]は様々な迷子札を発売中です！
価格：1,980円（税込・送料無料）
お問い合わせ：e-commerce@kousoku-offset.co.jp