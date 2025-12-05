ホノルル市ワイキキビーチにてハワイ最大級の花火の打上げを実施

境町役場《茨城県境町》姉妹都市ホノルル市が11月17日を「境町の日」に認定！ワイキキビーチで花火の打上げイベントを実施

茨城県境町（町長：橋本正裕）は、姉妹都市であるハワイ州ホノルル市において、2025年11月17日（現地時間）、今回で7回目となるワイキキビーチでの花火打上げイベントを開催しました。

当日のセレモニーには、ハワイ州ジョシュ・グリーン州知事、トミー・ウォーターズ議長はじめとしたホノルル市議会議員、ホノルル市関係者、在ホノルル日本国総領事、さらに境町の学校と姉妹校となっている現地中学校・小学校関係者、ハワイの著名企業経営者、企業版ふるさと納税協力企業のみなさまなど、総勢456名が出席し、盛大に執り行われました。

また、別会場では企業版ふるさと納税協力企業のみなさま330名をはじめ、ハワイ在住者や観光客の皆さまも当町の花火を楽しみ、境町の魅力発信・PRの大きな機会となりました。

「境町の日」認定証授与

セレモニーでは、ホノルル市より11月17日を「境町の日」とする認定証が授与されました。

リック・ブランジャルディホノルル市長（左）から境町の日の認定証を受け取る橋本町長（右）

さらに、ハワイ州政府からは、境町の国際交流・地域振興の取組に対して、州議会議員全員の署名入り感謝状がジョシュ・グリーン州知事より贈呈されました。

ハワイ州から感謝状の贈呈（左から、橋本町長、グリーン知事、リスト（株）北見尚之社長、ワカイ上院議員）

今回のイベントは、境町とホノルル市との強い友好関係を象徴するとともに、国際的な地域ブランド発信の一環として、さらなる連携強化へつながる意義深い取り組みとなりました。

ホノルル市議会より表彰、橋本町長に「グローバル・フレンドシップ賞」授与

2025年11月17日（現地時間）、橋本正裕町長、倉持功議長をはじめとする町議会議員、関係企業の代表者など計23名による代表団が、ハワイ州ホノルル市の主要機関を表敬訪問し、姉妹都市交流のさらなる深化を図りました。

在ホノルル日本国総領事館を表敬訪問

在ホノルル日本国総領事館を訪問し、11月に新たに着任した長徳英晶（ちょうとく ひであき）総領事と面会しました。

長徳在ホノルル総領事との懇談長徳在ホノルル総領事と境町代表団

面会では、境町とホノルル市の姉妹都市締結の経緯や、先日出席した「日米姉妹都市サミット」で、ノースマイアミ市長をはじめ複数都市から交流の誘いがあったことなど、交流拡大の状況を説明しました。

これに対し総領事からは、「私自身もかつて内閣官房で移住政策や人と人との交流の活性化、教育の活性化などを構想していたが、境町はその多くを既に実現しており、深い感銘を受けた。国内でも横展開できれば素晴らしい。」との高い評価をいただきました。

ホノルル市長・主要幹部と公式会談

続いて代表団は、ホノルル市庁舎を訪問し、リック・ブランジャルディ市長およびクリシュナ・ジャヤラム マネージャーと会談しました。

ブランジャルディ市長（左）に日本の写真家が撮影したノースショアの風景写真を贈る橋本町長（右）ブランジャルディ市長と境町代表団の懇談の様子

境町からは、今回の花火打上げにあたりリスト株式会社および茨城トヨタ自動車株式会社の協力により700名をホノルルに招聘したこと、またZIPAIRの協力のもとハワイで人気のスポーツ「ピックルボール」のコートを町内に新設したことなどを報告しました。

これに対しブランジャルディ市長からは

「花火の打上げは本当にすごいこと。この調子で頑張っていただきたい。またピックルボールは、これほどまでに人気が急速に高まるスポーツを見たことがない。子どもから大人まで皆が夢中になっており、私自身も積極的に取り組んでいる。境町の取り組みに感謝したい。」

とのコメントが寄せられました。

ホノルル市議会を表敬、議長より「グローバル・フレンドシップ賞」授与

その後、代表団は議場へ移動し、トミー・ウォーターズ議長およびラディアント・コルデロ議員から歓迎を受けました。

会談の場では、橋本町長がこれまで実施してきた文化交流や青少年プログラムなどの功績が高く評価され、「グローバル・フレンドシップ賞」が授与されました。

トミー・ウォーターズ ホノルル市議会議長（左）からグローバルフレンドシップ賞を受け取る橋本町長（右）ウォーターズ ホノルル市議会議と境町代表団の懇談の様子

受賞に際しホノルル市議会より以下のメッセージが寄せられました。

「境町とホノルル市のパートナーシップを大きく前進させ、文化交流や青少年プログラムを通じて両市町の絆を深めてくれました。町長の温かいおもてなしと誠実な協力姿勢は、姉妹都市関係を協定だけでなく、生きた友情へと発展させました。その素晴らしいリーダーシップと献身に敬意を表します。」

今回の一連の表敬訪問は、境町が進める国際交流・地域活性化の取り組みが、海外の自治体および日本政府関係機関から高い評価を受けていることを示すものであり、今後のさらなる連携強化に向けた大きな一歩となりました。