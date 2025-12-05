アイナ・ジ・エンド 2025年最後のワンマンライブ″ nukariari ″をU-NEXTにて独占ライブ配信！当日はウォッチパーティ開催決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、12月20日（土）に開催される「AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

天性の表現力と歌声で聴く者すべてを魅了するアーティスト、アイナ・ジ・エンド。最新曲「革命道中 - On The Way」が全世界で爆発的大ヒットを記録し、SNSでの楽曲総再生数は15億回を突破。第67回日本レコード大賞・優秀作品賞を受賞し、第76回NHK紅白歌合戦への初出場を決めるなど、飛ぶ鳥を落とす勢いの快進撃を続けています。

そんなアイナ・ジ・エンドの年内最後となるワンマンライブが12月20日（土）に東京ガーデンシアターにて開催。U-NEXTは、この模様をリアルタイムで独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。また、ライブ配信当日にはX（旧Twitter）にてウォッチパーティを開催します。「#アイナジエンド同時視聴(https://x.com/intent/post?text=%23%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E5%90%8C%E6%99%82%E8%A6%96%E8%81%B4)」をつけた投稿でライブの感想や楽曲への想いを投稿し、ぜひウォッチパーティにご参加ください。

U-NEXTではライブ配信当日となる12月20日（土）よりアイナ・ジ・エンド、BiSHの過去のライブ映像13作品を一挙配信予定です。さらに、「革命道中 - On The Way」が第2期オープニング主題歌のTVアニメ『ダンダダン』も好評配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

AiNA THE END ONE MAN LIVE " nukariari "

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000011865

ライブ配信：12月20日（土）18:30 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～2026年1月4日（日）23:59まで

配信公演：12月20日 東京ガーデンシアター 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

