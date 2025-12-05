高嶋ちさ子のザワつく ! 音楽会 2025　ライブビューイング開催決定！

日本デジタル配信株式会社

テレビ朝日系列の人気番組「ザワつく！金曜日」から生まれたコンサートシリーズ「高嶋ちさ子のザワつく！音楽会2025」。笑顔と音楽がいっぱいのこの音楽会、いよいよ最終日を迎えます。2月22日、日本ガイシホールでの公演を、ライブビューイング オシビューで全国の映画館に生中継します。

高嶋ちさ子のザワつく ! 音楽会 2025 ライブビューイング

番組ならではの楽しいトークに加え、出演メンバーのソロ曲や、全員で力を合わせて作り上げる“グループ演奏”も予定されています。映画館で笑顔と音楽に包まれる最高のひとときを一緒に過ごしましょう。

■高嶋ちさ子のザワつく！音楽会公式サイト：https://zawatsuku-concert.com/

■ライブビューイング公式ページ：https://www.oshiview.jp/event/zawatsuku-concert-lv260222/

◆実施概要

≪タイトル≫

高嶋ちさ子のザワつく ! 音楽会 2025 ライブビューイング

≪日時≫

2026年2月22日(日) 16:00開演

≪会場≫

全国の映画館

会場情報はこちら⇒ https://www.oshiview.jp/event/zawatsuku-concert-lv260222/

≪料金≫

4,500円(税込/全席指定)

チケットの販売スケジュール、注意事項、その他の情報などはライブビューイング オシビュー公式ページでご確認ください。

https://www.oshiview.jp/event/zawatsuku-concert-lv260222/

〔ライブビューイング オシビューとは〕 https://www.oshiview.jp/

ライブビューイング オシビューは、誰かを推している人たちみんなが一緒に、自分の住んでいる街で、大画面・迫力のある音響の映像コンテンツを使って、推し活ができるサービス。当社では、ライブビューイング専用のネットワークで映像伝送を行うだけでなく、チケット販売や会場運営までワンストップで行い、またコンサートやスポーツイベントを行う興行主と協業し盛り上げることも行っている。

お問い合わせ：https://www.oshiview.jp/contact/

〔日本デジタル配信について〕 https://www.jdserve.co.jp

2000年4月設立。日本初のケーブルテレビ向けデジタル放送配信事業を軸として、ケーブルテレビ業界のデジタル化の推進に取り組み、現在は地上光ネットワークを用いたCSデジタル放送、BSデジタル放送等を全国のケーブルテレビ事業者に配信。

2023年度より同ネットワークを活用し、全国にライブエンターテインメントを提供する「ライブビューイング オシビュー」、『地域の魅力つなげる、つながる』をスローガンに地域の活性化に資する活動として「satonokaプロジェクト」を開始した。この他にも、VODプラットフォーム「みるプラス」、IDソリューションサービスなど、ケーブルテレビ事業者の課題解決やサービス拡充に繋がる業務支援を幅広く提供している。