HoneyWorksサウンドプロデュース“高嶺のなでしこ” 12月17日(水)発売の1stアルバム「見上げるたびに、恋をする。」のリード曲 「花は誓いを忘れない」先行配信スタート！MVも公開

クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務めるアイドルグループ・高嶺のなでしこが、12月17日(水)に発売する1stアルバム「見上げるたびに、恋をする。」より、リード楽曲である「花は誓いを忘れない」の先行配信を12月5日(金)より開始。

同日20時にミュージックビデオも公開いたしました。

「花は誓いを忘れない」配信リンク : https://jvcmusic.lnk.to/HanawaChikaioWasurenai(https://jvcmusic.lnk.to/HanawaChikaioWasurenai)

「花は誓いを忘れない」ミュージックビデオ：https://youtu.be/f1ss7kWQnY8(https://youtu.be/f1ss7kWQnY8)

「花は誓いを忘れない」は、9月に幕張メッセ 幕張イベントホールで開催したワンマンライブのアンコールで初披露した、絆と覚悟をテーマに互いの違いを認め合い、共に生き抜く強さを誓った楽曲。メンバー全員で「ありがとう」と叫ぶ演出が印象的で、デビューから3年間、苦楽を共にしてきたファンへの感謝を楽曲にのせて届けています。また、メジャーデビュー曲「美しく生きろ」以来となる、グループ名の「高嶺のなでしこ」が歌詞に登場する楽曲でもあり、これからもアイドルとして生きていく高嶺のなでしこの覚悟が感じられる一曲です。

ミュージックビデオは、メンバーのアイデアが取り入れられた映像となっており、これまで以上に高嶺のなでしこらしさを感じられる作品に仕上がっています。

冒頭のシーンでは、初となる演技にも挑戦。まるでライブ前の円陣を組むかのように、メンバーとファンへの感謝を込め、全力でパフォーマンスしようとする高嶺のなでしこの姿が収められています。

続いて序盤で映し出されるのは、メンバーの練習風景。笑顔で賑やかに過ごす普段の姿から、真剣に練習する姿、ファンレターを読む姿まで、普段は見ることのできない表情を垣間見ることができます。

そして、サビから一気に雰囲気が変わり、メンバーの真剣な眼差しと共に、広い会場と激しい照明の中で歌い踊る姿が映し出されます。これまでのミュージックビデオのダンスシーンとはうってかわって、まるでライブのような演出となっており、1stアルバムのリード楽曲にふさわしい高揚感を味わえます。

■高嶺のなでしこ 1stアルバム「見上げるたびに、恋をする。」詳細情報

発売日 ：2025年12月17日(水)

収録楽曲 ：全16曲

特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/takaneko/special/(https://www.jvcmusic.co.jp/takaneko/special/)

・スペシャル盤［CD+BOOK］：

VIZL-2481 税込\11,000(税抜\10,000)

<収録内容>

・CD

・MVオフショットなどを掲載したスペシャルブックレット

・アルバム発売記念プレミアムイベント応募券

・初回限定盤［CD+DVD］：

VIZL-2482 税込\5,500(税抜\5,000)

<収録内容>

・CD

・アルバム発売記念特典映像収録のDVD

・たかねこ盤［CD］：

VICL-66101 税込\3,300(税抜\3,000)

収録楽曲

01.Overture

02.美しく生きろ

03.メランコリックハニー

04.初恋のこたえ。

05.恋を知った世界

06.私より好きでいて

07.Cute for life

08.いつか私がママになったら

09.モテチェン！

10.アドレナリンゲーム

11.アイのウイルス

12.ライフクエスト

13.アイドル衣装

14.この世界は嘘でできている

15.花は誓いを忘れない

16.IʼM YOUR IDOL

リリースイベント

・12月7日(日) ミニライブ&グループ握手会

ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 B2F ヨドバシホール

・12月13日(土) 個別2ショット撮影会

ベルサール西新宿 イベントホール

・12月14日(日) 団体サイン会

TFTホール 300

・12月17日(水) ミニライブ&グループ握手会

ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場

・12月20日(土) 個別握手会

東京都内某所

・1月10日(土) 個別握手会

大阪府内某所

・1月31日(土) 個別握手会

東京都内某所

■高嶺のなでしこ ライブ情報

「高嶺のなでしこ Live Tour - Bouquet of 9 Flowers -」

・2月14日(土) Zepp Sapporo

・2月23日(月・祝) Zepp Osaka Bayside

・3月1日(日) Zepp Nagoya

・3月7日(土) Zepp DiverCity(TOKYO)

・3月21日(土) Zepp Fukuoka

・3月29日(日) 仙台PIT

・4月 アジア各地

・5月6日(水・祝) 東京国際フォーラム ホールA

詳細情報：https://takanenonadeshiko.jp/p4626/

■高嶺のなでしこ イベント情報

高嶺のなでしこクリスマスパーティー2025

12月25日(木) KT Zepp Yokohama

詳細情報：https://takanekofc.com/topics/public/_/vnui2qh8mbpnp958.html

■高嶺のなでしこ プロフィール

2022年8月に結成。サウンドプロデュースは、ニコニコ動画やYouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット・HoneyWorksが担当。

高嶺の花のように多くの人から憧れられ手に入れることのできない、そして大和撫子のように日本女性の清楚な美しさとかわいらしさをもった、誇り高きアイドルグループを目指す。

2022年11月には、HoneyWorks「可愛くてごめん」の公式カバーMVをYouTubeに公開し、2,538万回再生を突破（※）。数多くのオリジナル曲もリリースし、TikTokの総再生回数は2億回を超える（※）。

2024年2月21日ビクターエンタテインメントより『美しく生きろ/恋を知った世界』にてメジャーデビュー。12月11日に2ndシングル『I’M YOUR IDOL / アドレナリンゲーム』をリリース。

2025年6月に広州と上海、8月にソウルで行った初のワンマンライブは全公演のチケットが完売、のべ約3,200人を動員し成功をおさめる。9月に幕張メッセ 幕張イベントホールでのグループ史上最大規模のワンマンライブを開催。ツインプラネット所属。

※2025年12月現在

・オフィシャルホームページ

https://takanenonadeshiko.jp/

・オフィシャルショップ

https://takanenonadeshiko-ec.com/

・オフィシャルX

https://x.com/takanenofficial

・オフィシャルYouTube

https://www.youtube.com/channel/UCoR4zZDvWvUIqgEWz4HS-s

・オフィシャルTikTok

https://www.tiktok.com/@takanenofficial?_t=8W6wRnOOQkM&_r=1(https://www.tiktok.com/@takanenofficial?_t=8W6wRnOOQkM&_r=1)

・オフィシャルInstagram

https://instagram.com/takanenofficial?igshid=YmMyMTA2M2Y=

・オフィシャルDiscord

https://discord.com/invite/JE54h9trxm

・ビクターエンタテインメント

https://www.jvcmusic.co.jp/takanenonadeshiko/

・Weibo（高岭之抚子）

https://weibo.com/u/7953892369

・bilibili （高岭のなでしこ_TAKANEKO）

https://space.bilibili.com/3493257990375590

・小红书Red（高岭のなでしこ）

https://www.xiaohongshu.com/user/profile/670366fd000000001d033fdf

・Douyin （高岭のなでしこ_TAKANEKO）

https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAQYxY_cUHv7K8JyUWvWB0hOCp4U-oMp81Zr8g52KxBxI?from_tab_name=main