CHANGE RAPTURES、GENERATIONS 中務裕太さんをSP DANCERに迎え激戦を制す～第一生命 D.LEAGUE 25-26

日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に参画するプロダンスチーム「CHANGE RAPTURES（チェンジラプチャーズ）」を運営するPERF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：柳 裕貴）は、2025年11月18日（火）にTOYOTA ARENA TOKYOで開催された「第一生命 D.LEAGUE 25-26 ROUND.2 - BLOCK VIBE -」において、GENERATIONSの中務裕太さんをSP DANCERとして迎え、強豪KADOKAWA DREAMSとの接戦を0.4ポイント差で勝利しました。これにより、CHANGE RAPTURESは開幕からの2連勝を記録しました。

今回のスペシャルコラボレーションは、新スローガン「HACK」を掲げるCHANGE RAPTURESの挑戦を象徴する一戦となりました。

■試合結果概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87843/table/34_1_12c2b05391858f731b4d6f5a9509fd56.jpg?v=202512061028 ]



「HACK」を体現したスペシャルコラボレーション

GENERATIONS 中務裕太さん × CHANGE RAPTURES

25-26 SEASONより、「固定観念に縛られず、ダンスとリーグの可能性をアップデートしていく」という新スローガン「HACK」を掲げているCHANGE RAPTURES。

今ラウンドでは、GENERATIONSの中務裕太さんがCHANGE RAPTURESのSP DANCERとして参戦。中務さんは、ディレクター・AKIHITOの小学校時代からの「戦友」であり、ストリートダンスシーンで共に腕を磨いてきた間柄です。

披露した作品のテーマは「もう1セット」。ラプチャーズの武器である“キレのある動き”と“巧みな道具使い”を軸に筋トレの様子を表現し、クライマックスでは、中務さんが鍛え上げた上半身を惜しみなく見せながらセンターで堂々とポーズを決め、会場からは大きな歓声が湧き上がりました。

作品映像はこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=t-QACUjEoTA ]

舞台裏映像はこちら

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=77INvs3K6Mo ]

GENERATIONS 中務 裕太さんコメント

アーティストとしてこのステージに立つことに大きなプレッシャーも感じましたが、もともとストリートダンスで育った自分にとって、『挑戦しないほうが自分らしくない』と覚悟を決めて臨みました。

ディレクターのAKIHITOは小学生の頃からの戦友であり、彼の誘いを断る選択肢はありませんでした。

D.LEAGUEという場で、改めてストリートダンスへの情熱が強くなりました。

CHANGE RAPTURESディレクターAKIHITOコメント

裕太とは小学校時代から互いを高め合ってきた間柄であり、今回こうしてD.LEAGUEの舞台で共演できたことは、私にとっても非常に特別な時間となりました。

多忙なアーティスト活動の合間を縫いながらも、勝利に向けて同じ熱量で向き合ってくれた姿勢には、改めて彼の素晴らしさを感じています。

今後も変わらず、裕太のさらなる活躍を心から願っています。



PERF株式会社 代表取締役 柳 裕貴コメント

当社はCHANGE RAPTURESを通じて、ダンスが持つ競技性とエンターテインメント性、そして地域・企業との共創による社会的価値の創出を目指しています。

中務さんのように世界的に活躍されるアーティストが、AKIHITOとの関係性を軸にステージに立ってくださったことは、ダンサーやファンの皆様にとって大きな刺激になると考えています。今後も様々な形でダンスの可能性を広げる取り組みを推進してまいります。

今後の展開

CHANGE RAPTURESは、2025年12月18日（木）に開催されるROUND.3をはじめ、25-26 SEASONを通して新スローガン「HACK」を体現する作品制作に取り組んでいきます。

また、ホームタウンである豊島区や高知県との連携をはじめ、ダンスを通じた地方創生プロジェクト、パートナー企業との共同企画など、社会的価値創出に向けた取り組みも拡大していく予定です。

■CHANGE RAPTURES（チェンジラプチャーズ）について

CHANGE RAPTURESは、日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に参画するプロダンスチームです。リーグ発足初年度から参戦し、2025年7月のオーナー変更を経て現在のチーム名に変更。24-25 SEASONではチーム最高順位となる3位を記録しました。

25-26 SEASONでは新スローガン「HACK」を掲げ、ダンスを軸に地域活性化・企業アクティベーション・カルチャー創出など、多面的な価値提供に挑戦しています。

