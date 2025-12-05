株式会社Office ENDLESS代表の下浦貴敬が演出・脚本を手掛けるオリジナル作品舞台『魔女の嘘と月の心音』がシアターXにて上演！

株式会社OfficeENDLESS

舞台「ブルーロック」 舞台「東京リベンジャーズ」など多くの作品をプロデュースする下浦貴敬が手がける完全オリジナルストーリー。

『魔女の嘘と月の心音』は株式会社Office ENDLESS代表取締役社長の下浦貴敬が演出・脚本を手掛けるオリジナル作品が2026年1月16日(金)～18日（日）シアターχ(カイ)にて上演。

魔女役を、AND ENDLESSに所属し、舞台『薔薇王の葬列』マーガレット役や舞台『夢職人と忘れじの黒妖精』マム役などの2.5次元舞台でも活躍中の田中良子、山先生役を、同じくAND ENDLESSに所属で、近年では舞台『野球』飛行機雲のホームラン～Homerun of Contrail 菊池勘三役や舞台「戦国BASARA」シリーズ猿飛佐助役などを演じる村田洋二郎が演じる。

さらにか旅人役に舞台『桃源暗鬼』-練馬編-桃角桜介役や舞台『東京リベンジャーズ-The LAST LEAP-』三ツ谷隆役などを演じる若手実力派俳優の相澤莉多、少女役にはモーニング娘。を卒業後、舞台『東京リベンジャーズ』-聖夜決戦編-柴柚葉役や舞台『ヘブンバーンズレッド』手塚咲役など女優として活躍を見せている飯窪春菜が出演。

真実と嘘。その隙間に、物語は灯る。

下浦貴敬が実力派俳優と共に描き出すオリジナル舞台『魔女の嘘と月の心音』を、是非劇場でご覧ください！

キャストコメント

脚本・演出：下浦貴敬

長く演劇の世界に身を置いてきましたが、作・演出として作品を手がけるのは今回が初めてとなります。

ありがたいことに日々さまざまな仕事に恵まれていますが、それは“つくりたいもの”が次々と生まれてくるからだと思っています。

その中でも、「いま、この瞬間に挑むべきだ」と感じたのが『魔女の嘘と月の心音』でした。

演劇は“嘘”を扱う仕事です。

人がつくる言葉も、物語も、感情も――その多くは、本当と嘘のあいだに浮かぶ、曖昧で美しいものです。

だからこそ、“どんな嘘なら人を救えるのか”“どんな物語なら誰かの心を動かせるのか”という問いが、常に頭から離れませんでした。

本作を通して、その問いに対するひとつの答えを探していきたいと思っています。

初めての作・演出。怖さもあります。

でもそれ以上に、この作品と正面から向き合えることに、胸が震えるほどの高揚があります。

信じてついてきてくれる俳優たちがいて、最高の景色をともに見たいスタッフたちがいて、

ようやく“挑戦する勇気”が整いました。

劇場という唯一無二の空間でしか生まれない、真実と嘘が交錯する一瞬を、

ぜひ体験していただければ幸いです。

田中良子

＜コメント＞

作品と向き合う時『これは挑戦だ』と感じない事はないんです。どんなに長く続けて来ても、私はこわい。演劇は嘘と本当が混ざりあっているから。楽しむとか喜びより前に、恐怖がやってくる。その中でも今回は格別。下浦氏が作品をつくる。物語を描く。どこまで現在地に満足しない人間なんだ。きっと、彼にとってこれは一世一代の大勝負。その土俵に立たせてもらえる。信じてもらっている。そう感じるから。一歩も退けない。一歩も退かない。私にとっても大勝負。腹括って、挑みます。

村田洋二郎

＜コメント＞

「残りの人生であと何作品携われるか？だったら今自分のやりたい事をやりたいんだよね。」電話越しで下浦に言われました。下浦は同期であり、同じ時間を過ごしてきた友人です。それから下浦は作品を造る側に、僕は作品を表現する側に進みました。いつの間にか僕の知らない下浦の顔がたくさん。ただまさか脚本・演出をやるとは思いませんでした。この欲張り野郎め、この挑戦に僕が必要だと言うのならお前が見たことのない顔をみせようじゃないか。嘘をついてでも。と、ちょっとだけ強がっておきます。

衝動をそのまま台詞にしたような作品。ひとつひとつを丁寧に読み解きながら、お客様にそっとお伝えできるような作品にしていきたいと思います。

相澤莉多

＜コメント＞

デビュー当時からずっとお世話になっている下浦さんが、演出・脚本を務められる作品に携われること、本当に嬉しく思います。

四人芝居は今回が初めてで、逃げ場のない濃密な空間でどんな時間を過ごせるのか、今から楽しみで仕方ありません。

台本を読んだ瞬間に「出たいです！」とお伝えし、出演が決まってからは早い段階から準備を進めてきました。

この作品を通して、新しい自分に出会える予感がしています。

是非劇場にお越しください。

飯窪春菜

＜コメント＞

少女役の飯窪春菜です。

私は普段から言葉の持つ力に畏れを抱いているのですが、言葉に翻弄されながらも信じたい、丁寧に寄り添いたいと思っています。

この作品の台本を読んだ時に言葉のひとつひとつが浮かび上がってくるような感覚で、今まで気づかなかった言葉選びに出会えました。

この言葉たちを、温度をもってお届けできる日を楽しみにしています。劇場でお待ちしています！

表現者割引をご用意！

作品をつくり、表現し続ける人を応援したい。

そんな思いから「表現者割引」をご用意しました。

表現者割引とは、創作や表現活動を行う皆さまを応援するための特別割引です。

演劇・ダンス・音楽・映像・デザインなど、ジャンルを問わず表現に携わる方を対象に、

舞台鑑賞をより身近に楽しんでいただけるよう設定しました。

日頃の創作の刺激として、ぜひ本公演をお役立てください。

俳優、アーティスト、クリエイター、表現に携わる方全て対象

公演スケジュールも解禁され、チケットも本日より受付開始！

申し込みの詳細は公式HPをチェック▶

HP： https://officeendless.com/sp/majouso/

X（旧twitter）： https://x.com/majouso2026

あらすじ

ここには、日が暮れると月とともに“魔女”が訪れる。

彼女は静かに言う――「私は嘘を食べて生きている」と。

それが真実か、嘘か。

誰にも確かめようがない。

けれど、ひとつだけ揺るがないことがある。

真実と嘘、その隙間に、物語は灯る。

嘘を拒む先生。

嘘を求める魔女。

嘘を選んだ旅人。

嘘を覚えた少女。

四人の交わした嘘が、静かな夜を揺らし、

滲んだ世界はかすかに息をする。

止まった時計は--わずかに脈打ちはじめる。

公演概要

タイトル：舞台『魔女の嘘と月の心音』

脚本・演出：下浦貴敬(株式会社Office ENDLESS)

公演日程・会場：2026年1月16日(金)～18日（日）

東京・両国 シアターX（シアターカイ）

チケット販売：オフィシャル先行（抽選）

2025年12月5日(金) 19:00 ～ 12月14日(日) 23:59

※オフィシャル先行は公式サイトよりお申し込みいただける先行です。

※詳細は申し込み画面にてご確認ください。

※申し込みサイトに記載してあります注意事項をよくお読みの上お申し込みください。

チケット料金 URL: http://confetti-web.com/@/majouso

一般7,500円（税込）／学生3,000円（税込）／表現者割引 3,800円（税込）

主催 舞台「魔女の嘘と月の心音」製作委員会

制作 OfficeENDLESS ENDLESS

公演に関するお問合せ

info@officeendless.com（平日10:00～17:00）

【公式HP】https://officeendless.com/sp/majouso/

【公式X（旧Twitter）】@majouso2026 ハッシュタグ「＃魔女嘘」

