第2回「ＡＤワークスグループ不動産投資フォーラム」を開催 不動産小口化商品「ARISTO」の最新動向や新商品を解説

開会挨拶を行う代表取締役社長CEO 田中秀夫

株式会社ＡＤワークスグループ（本社：東京都千代田区､代表取締役社長CEO：田中秀夫）は、2025年11月14日、グランドハイアット東京にて第2回となる「ＡＤワークスグループ 不動産投資フォーラム」を開催いたしました。

当社商品をご購入いただいたオーナー様の会員組織である、ＡＤワークスグループオーナーズクラブ「Royaltorch（ロイヤルトーチ）」の会員様向けに開催し、当日は83名・52組の方にご参加をいただきました。

同時開催された第3回「ＡＤワークスグループ『日本画』展」も多くの方にご覧いただき、盛況のうちに幕を閉じました。

1. 「ＡＤワークスグループ 不動産投資フォーラム」開催レポート

第２回となる今回の不動産投資フォーラムは、ご来場のオーナー様の多くに保有いただいている不動産小口化商品「ARISTO」の運用状況を含めた事業報告を中心に、ゲストによる講演等も併せて行いました。

当社グループのビジョンについてお伝えする専務取締役 鈴木俊也

フォーラム前半には専務取締役 鈴木俊也による当社グループの会社概要と将来展望を力強く説明し、「今後も、お客様との対話を重ねながら、より多くの方に高品質かつ革新的な投資機会を提供できるような企業に飛躍していきたい。」と、当社グループのビジョン達成に向けた意気込みをお伝え。

続いて、株式会社エー・ディー・ワークス（以下、「ADW」） 執行役員 鈴木浩文より不動産小口化商品「ARISTO」の最新動向の解説が行われ、高い稼働率やそれによる販売時想定を上回る平均分配金利回りの実績など、好調な運用状況をお伝えいたしました。加えて、新商品であるオフィス区分所有権「ARISTO PLUS」についてもADW 資産運用事業本部 山田悠哉よりご説明させていただきました。

「ARISTO」の運用状況について説明するADW執行役員鈴木浩文

後半には金融・投資コンサルタントでファイナンシャル・プランナーの須原光生氏に登壇いただき、不動産投資商品を手に取るにあたっての講演が行われました。

2. 第3回「ＡＤワークスグループ『日本画』展」も同時開催

当日は、会場前のホワイエにおいて、第3回「ＡＤワークスグループ『日本画』展」が開催されました。

会場に飾られた計16点の「日本画」作品を前に、東京藝術大学「第３回ADワークスグループ『日本画』賞」の受賞者である山田 雄貴氏、平良 志季氏に在廊いただきました。迫力ある作品の展示は来場者からも大変ご好評いただきました。

3. 開催後アンケート

ホワイエに展示された山田 雄貴氏の作品ホワイエに展示された平良 志季氏の作品

開催後のアンケートでは、「自身が保有していない投資物件も含めて安定的に収益をあげていることがわかり、ADWの物件選定に安心感を得ることができた。」「ADWの理念や事業について理解が深まった。」「担当者の対応がよかった。」といった声が寄せられたほか、オフィス区分所有権の「ARISTO PLUS」への関心も数多く寄せられました。

株式会社ADワークスグループとその子会社（事業会社）からなるADWGグループは、東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置く、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。



1886年に創業した「青木染工場」を前身とすることから、現在の社名は「Aoki Dyeing Works（青木染工場）」に由来しており、約140年の長き歴史は社員にも広く知られています。



2024年、目指すべき不動の指針である北極星として『ワクを超えるしなやかな発創で、世界を色鮮やかに染め直す。』を掲げ、10年後のビジョンに『富の循環を創出し、誰もが心に火を灯せる社会を作る』『税前利益200億円／BtoCシェア40％』を定めています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/