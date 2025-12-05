BAPE(R) by Kazuki Kuraishi

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)︎（ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)︎）は、クリエイティブディレクターとして倉石一樹を迎えたFW25 “Performance All Weather” コレクションのDrop 3を発表します。

2025年12月6日(土)より発売する最終章となる本作は、BAPE(R)らしい大胆なストリートの美学を保ちながら、雪山でのパフォーマンスに対応する高度なスノーボードギアを展開。都市から雪山までシームレスに活躍する、スタイルと機能性を兼ね備えたラインアップとなっています。

北海道の頂から、世界のストリートへ

Drop3ではスノースポーツ必須アイテムがさらに拡張され、UAP CAMO スノーボード3レイヤージャケットと同オーバーオールが中心となります。防水・透湿性に優れ、過酷な環境下での高い可動性を実現。リバーシブルダウンジャケット、レイヤリングしやすいポーラーフリースのデタッチャブルパンツ、保温性と快適さを両立したミッドレイヤーなど、幅広い条件に対応するアイテムを展開。

グローブ、ビーニー、スノークロッグ、SIMSとのコラボスノーボードなど、テクニカルアクセサリーも充実し、機能性とBAPE(R)ならではの存在感を両立しています。

ルックブックは北海道で撮影し、プロスノーボーダーが実際の冬山でギアをテスト。UAP CAMOのジャケットとSHARK 3レイヤーオーバーオールを着用し、アイテムの本格性能がそのままビジュアルとして表現しています。

ITEM LINEUP

12月6日（土）発売

SNOWBOARD 2-LAYER JACKETCOLOR: RED, YELLOW\71,500- (税込)UAP CAMO SNOWBOARD 3-LAYER JACKETCOLOR: CHARCOAL, BEIGE\88,000- (税込)UAP CAMO REVERSIBLE DOWN JACKETCOLOR: BLACK, YELLOW\71,500- (税込)STA PADDED LINER DOWN JACKETCOLOR: BLACK, BEIGE\49,500- (税込)UAP CAMO SNOWBOARD 2-LAYER JACKETCOLOR: CHARCOAL, BEIGE\77,000- (税込)DIGITAL CAMO MOD SHARK HOODIECOLOR: CHARCOAL, YELLOW\33,000- (税込)UAP CAMO SHARK SNOWBOARD OVERALLSCOLOR: CHARCOAL, BEIGE\66,000- (税込)DIGITAL CAMO MOD DETACHABLE PANTSCOLOR: CHARCOAL, YELLOW\27,500- (税込)UAP CAMO BEANIECOLOR: CHARCOAL, BEIGE\12,100- (税込)UAP CAMO GLOVESCOLOR: CHARCOAL, BEIGE\15,400- (税込)“A” LOGO SOCKSCOLOR: CHARCOAL, YELLOW\3,080- (税込)SNOW CLOG STACOLOR: GRAY, BEIGEMENS:\41,800- (税込)LADIES':\41,800- (税込)SIMS SNOWBOARDCOLOR: CHARCOAL\110,000- (税込)

BAPE(R)︎ × KAZUKI KURAISHIの最新コレクションは、ブランドのアーカイブを起点に、現代的なディテールを重ねたラインアップで構成されています。

象徴的なグラフィックを新しい解釈で再構築したリラックスフィットのスウェットや、アイコニックなモチーフを取り入れたフーディー、ミリタリーのエッセンスを感じさせるニットなど、過去のDNAを巧みに引き寄せながら、今のストリートシーンにも響くデザインが並びます。

コレクションを象徴するカモフラージュを採用した2レイヤー仕様のアウターや、クラシックなスポーツウェアを再構築したダウンジャケットなど、アウトドアとストリートを横断する機能美を追求。シェルパ素材を用いたアイテムや、着脱可能なディテールを備えたプロダクトも加わり、都市と自然をシームレスにつなぐスタイルを提案します。

ITEM LINEUP

BEETHOVEN CREWNECK SWEATSHIRTCOLOR: GRAY, OLIVE\30,800- (税込)SHARK EYE ZIP HOODIE JACKETCOLOR: NAVY, OLIVE\44,000- (税込)APE HEAD PATCH MILITARY KNIT SWEATER MCOLOR: NAVY, OLIVE\39,600- (税込)MULTI LOGO VARSITY DOWN JACKETCOLOR: NAVY, GRAY\121,000- (税込)SHERPA DETACHABLE COACH JACKETCOLOR: BLUE\38,500- (税込)SHERPA DETACHABLE RELAXED FIT PANTSCOLOR: BLUE\33,000- (税込)

アイコニックなCAMOの新しい解釈

本コレクションの注目は、倉石氏が手掛けた2つの新しいカモフラージュパターンです。

DIGITAL ABC CAMOは、クラシックなABC CAMOを大胆にピクセル化し、1ST CAMOの象徴的なグリーンを取り入れたデザイン。UAP CAMO（UNIVERSAL APE PATTERN CAMO）は、ブランドのシグネチャーである「APE HEAD」「Foot Soldiers」ロゴ、BAPE(R)の文字をカモフラージュの中に巧みに隠した、まったく新しいパターンです。

これらのデザインは、倉石氏が25年前にBAPE(R)でグラフィックデザイナーをしていた時に生み出したもので、BAPE(R)らしい「FEARLESS（恐れ知らず）」な精神を受け継ぎつつ、新鮮な印象を与えています。

シティライフとアウトドアをつなぐウェア

11月発売のコレクションでは、都会的で機能的なアイテムが登場します。

DIGITAL ABC CAMOのデタッチャブルジャケットやリバーシブルダウン、マルチパッチシャツ、アップデートされたシャークフーディーなど、どれもデザイン性と実用性を兼ね備えています。

ほかにも、タクティカルパンツやデイパック、フリース素材のコーチジャケット、ニット、グラフィックTシャツなどを展開。 12月のスノーボードコレクションにつながる要素も随所に見られます。

キャンペーンには豪華な顔ぶれが参加

今回のキャンペーンには、倉石氏やBAPE(R)︎と縁のある豪華なメンバーが集結しました。

エディソン・チェン（CLOT ファウンダー兼クリエイティブディレクター）、SEVENTEEN ホシ、ジェームス・ラヴェル（UNKLE）、Kaneee（ラッパー）、廣山直人（オレンジレンジ）、吉村成史（プロスノーボーダー）、仲里依紗（女優）、ショーン・ウェザースプーン（デザイナー）などが登場します。

SEVENTEEN ホシは、レッドのスノーボード用2レイヤージャケットを纏い、鮮烈な存在感を放つ。

ジェームス・ラヴェルは、着脱式ジップジャケットを都会的で洗練されたスタイルで着こなし、スノーボーダーの吉村成文は、UAP CAMOの3レイヤージャケットで卓越したパフォーマンスを体現。

仲里依紗は、ポーラーフリースセットと着脱式ジップジャケットを組み合わせ、ナチュラルなエレガンスを表現している。

さらに、ショーン・ウェザースプーンは、バーシティジャケットとポーラーフリースセットを通じて、ヴィンテージに新たな解釈を加えた。



多彩なバックグラウンドを持つ彼らがそれぞれの個性で魅せることで、FW25コレクションが持つ普遍的な魅力と高い機能性を際立たせている。

なお、一部アイテムは12月より発売予定。

「BAPE(R) by KAZUKI KURAISHI」コレクションは、今シーズン3回にわたり順次リリースします。第1弾は2025年11月8日（土）、第2弾は11月22日（土）に登場し、いずれもBAPE STORE(R)およびBAPE.COMにて展開予定。

さらに12月6日（土）には、第3弾としてスノーボードギアを中心に、冬のアクティビティに最適なラインアップが登場。BAPE(R)ならではのストリートとテクニカルウェアの融合を体現した今季コレクションの続報に、ぜひ注目！

About A BATHING APE(R)（BAPE(R)） / アベイシングエイプ(R)（ベイプ(R)）

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプ(R)︎カモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン＆キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

