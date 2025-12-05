【オリエンタルホテルズ＆リゾーツ】「ご当地メニュー」キャンペーン第四弾 開催

株式会社ホテルマネージメントジャパン

株式会社ホテルマネージメントジャパン（本社：東京都港区港南、代表取締役 荒木 潤一）は、ホテルチェーンブランド「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」の12施設のレストランにおいて提供する「ご当地メニュー」の人気投票キャンペーン第四弾を、2025年12月6日（土）より開始いたします。

オリエンタルホテルズ＆リゾーツでは、グループ内の人気ご当地メニューを全国へ届ける「ご当地メニュー」キャンペーンを実施しています。本キャンペーンは、全国3施設のレストランから選ばれた“ご当地の味”を紹介。お客様に「食べてみたい一品」をご投票いただき、最も多くの人気を集めたメニューを期間限定で全12施設のレストランにて提供するものです。

これまでのキャンペーンでは、第一弾でオリエンタルホテル ユニバーサル・シティの「土手焼き」、第二弾でオリエンタルホテル福岡 博多ステーションの「博多とんこつラーメン」が選出。続く第三弾では、箱根リトリートfore & villa 1/fの「湯葉、豆乳、とろろの十五穀米粥 地場の焼き魚を添えて」が選ばれ、現在12施設のレストランにて多くのお客様にお楽しみいただいています（2026年2月27日（金）まで）。

第四弾には、なんばオリエンタルホテル（大阪）の「浪速の味 かすうどん」、オリエンタルホテル広島（広島）の「お好み焼き」、ホテル オリエンタル エクスプレス 鹿児島天文館（鹿児島）の「きびなごの南蛮漬け」の3施設のメニューが登場。全国から集まった味わい深いメニューの中から、あなたが“食べてみたい一品”にぜひご投票ください。最も多くの票を獲得したメニューは、2026年2月28日（土）～5月29日（金）の期間、12施設のレストランにて提供予定です。

さらに、第四弾にご投票いただいた方の中から抽選で5名様に、見事1位に選ばれたメニューを提供するホテルのペア宿泊券をプレゼントいたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

ご当地メニュー第四弾：大阪・広島・鹿児島編

投票/応募期間： 2025年12月6日（土）～2026年1月31日（土）

ホテル： なんばオリエンタルホテル

オリエンタルホテル広島

ホテル オリエンタル エクスプレス 鹿児島天文館

提供期間： 2026年2月28日（土）～2026年5月29日（金）

応募方法： 「ご当地メニュー」キャンペーン特設サイトから投票

特設サイト： https://www.oriental-hotels.com/news/1947/

賞品： 1位に選ばれたホテルの1泊2日宿泊券（1室1組2名朝食付き）× 5名様

※賞品は、状況により同等の賞品に変更となる可能性がございます。

※ホテルの稼働状況により、ご宿泊いただけない日が発生する可能性がございます。

※宿泊券の利用には別途利用規約がございます。

第四弾メニュー：

なんばオリエンタルホテル

浪速の味 かすうどん

香ばしいあぶらかすの旨みと、じっくり引いただしのやさしいハーモニー。一口すすると心がほどけるような、ほっとする味わい。大阪の風景を思わせる、ご当地ならではのひと椀です。

オリエンタルホテル広島

お好み焼き

シャキシャキの千切りキャベツともちもちの麺を、薄く香ばしく焼き上げた生地で包み込みました。濃厚なお好みソースをまとった一口は、心まで満たすボリューム感。広島ならではの味わいを、存分にお楽しみください。

ホテル オリエンタル エクスプレス 鹿児島天文館

きびなごの南蛮漬け

新鮮なきびなごを、ほどよい酸味の南蛮だれに漬け込みました。さっぱりとした味わいが、魚の旨みを引き立て、口の中に爽やかな余韻を残す一品です。

開催ホテルの詳しい情報は下記よりご覧ください。

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,169室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,405名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年11月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/