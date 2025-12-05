TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新EDテーマが「iLiFE!」初のアニメタイアップとなる『BRAVE GROOVE』に決定！
東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、2年ぶりの新作となるTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」において、新エンディングテーマが「iLiFE!」の『BRAVE GROOVE』に決定いたしましたことをお知らせします。さらに、12月7日の放送に先駆け、第10話のあらすじと先行場面カットを本プレスリリース限定で公開いたします。
■『DIGIMON BEATBREAK』新EDテーマは「iLiFE!」の『BRAVE GROOVE』に決定！
フジテレビ他にて毎週日曜朝９時より放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』。2026年１月より放送の新エンディングテーマは、グループ初のアニメタイアップとなる「iLiFE!」の『BRAVE GROOVE』に決定！作中でもキャッチーに扱われるノイズやバグなどの“いらないもの”にも意味を見出し、自分らしさとして取り入れる視点を表した楽曲となっています。
▼新エンディングテーマアーティスト・iLiFE!
エンディングテーマ：「BRAVE GROOVE」
作詞・作曲・編曲：Medansy(TRIFRONTIER)
【iLiFE! コメント】
このたびTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』のエンディングテーマ「BRAVE GROOVE」を担当させていただきました。AIでなんでもきれいにできる時代だからこそ、勇気や友情みたいな“人にしか生み出せないもの”を大事にしたいという思いを込めた1曲になっています。アニメとあわせて聴いてもらえたら嬉しいです。力強く歌い上げる iLiFE! メンバーにも、ぜひ注目してください。
【iLiFE! プロフィール】
HEROINES所属のアイドルグループ。
「私(ｉ)と貴方(！)で作るアイドル(ｉ)ライフ(LiFE)」をコンセプトに活動。
ステージとフロアで共に作り上げる熱量あるライブと、SNSでの発信力、楽曲のキャッチーさが相まって、Z世代を中心に強い支持を集めている。
2024年8月に幕張イベントホールでのワンマンライブを開催。
そして翌年2025年8月に開催した夢の舞台 日本武道館公演ではチケット即完売となり、次なるステージに向けその歩みはさらに加速している。
・HP： https://ilife-heroines.com/(https://ilife-heroines.com/)
・X：https://x.com/iLiFE_official(https://x.com/iLiFE_official)
・YouTube：https://www.youtube.com/@iLiFE_official(https://www.youtube.com/@iLiFE_official)
・Instagram：https://www.instagram.com/ilife.idol/(https://www.instagram.com/ilife.idol/)
・TikTok：https://www.tiktok.com/@ilife_official(https://www.tiktok.com/@ilife_official)
■TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」よりLINEスタンプが登場！
TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」のLINEスタンプが発売！グローイングドーンのメンバーたちがトーク画面を盛り上げます！アニメのワンシーンから抜粋した面白くて可愛いスタンプや、日常会話で使いやすいデザインまで幅広くラインナップ。ぜひダウンロードしてくださいね。
＜商品情報＞
商品名：TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」LINEスタンプ
配信日：12月5日（金）
収録スタンプ数：24種
販売価格：120円（LINEコイン50枚）
販売ページURL：https://line.me/S/sticker/32111656
■TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」第10話あらすじ＆限定カット公開
第10話「本当の友達」
デジモンを玩具とみなすハルコに、キロプモンを連れ去られたマコト。キョウはバイヤーの取引現場を押さえに向かう。一方、マコトは自分の弱さが原因で、キロプモンを苦しめてしまったことに悩んでいた。
第10話リリース限定カット
第10話先行カット
＜第10話 放送&配信情報＞
放送情報
▼12月7日より毎週日曜朝９時から放送開始
フジテレビ/関西テレビ/東海テレビ/北海道文化放送/テレビ西日本/岡山放送/仙台放送/テレビ新広島/テレビ静岡/新潟総合テレビ/長野放送/石川テレビ/岩手めんこいテレビ/さくらんぼテレビ/サガテレビ/高知さんさんテレビ/山陰中央テレビ/テレビ愛媛
▼12月14日より毎週土曜朝5:30から放送開始
テレビ熊本
▼12月14日より毎週日曜放送開始
テレビ宮崎 5:30～/富山テレビ 6:15～/秋田テレビ、テレビ長崎 6:30～
▼12月21日より毎週日曜朝5:00から放送開始
福井テレビ
※各局の休止・移動などにより、放送曜日や時間が変更となる場合がございます。
配信情報
▼地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信開始
TVer/FOD
▼毎週水曜0:00より順次配信開始
・見放題配信
FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメストア/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか
・レンタル配信
バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか
※配信日時は予告なく変更となる場合がございます。
新作TVアニメDIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）について
▼INTRODUCTION
人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らって進化する生命体「デジモン」である。
天馬トモロウは、サポタマから突如現れたゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。
人間とデジモンが描く新しい未来とは──
▼STAFF
原案／本郷あきよし
シリーズディレクター／宮元宏彰
シリーズ構成／山口亮太
キャラクターデザイン／小島隆寛
デジモンデザイン／渡辺けんじ
アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘
美術監督／神綾香
色彩設計／横山さよ子
CGディレクター／大曽根悠介
撮影監督／石山智之
編集／西村英一
音楽／桶狭間ありさ
制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション
▼CAST
天馬トモロウ：入野自由
ゲッコーモン：潘めぐみ
咲夜レーナ：黒沢ともよ
プリスティモン：田村睦心
久遠寺マコト：関根有咲
キロプモン：久野美咲
沢城キョウ：阿座上洋平
ムラサメモン：濱野大輝
▼放送情報
フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時より放送中
※地域により放送時間・曜日が異なります。
▼「DIGIMON BEATBREAK」メインPV
https://youtu.be/XodDBK-SmSc
▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/
▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X
@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）
■デジモンとは
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。
25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。
【著作権表記】
(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
※画像素材を掲載・使用される際は、必ず著作権表記をお願いいたします。