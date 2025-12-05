レインボー出演！新人マネージャーアニメ「よしもとのマネージャーは過酷です(ハート)」が配信スタート！LINEスタンプ「もしお笑い芸人がボクの上司だったら」の販売も決定！
12月5日(金)19：00より、アニメとエンタメが融合したYouTubeチャンネル「エンタニメ」にて、吉本興業の新人マネージャーの日常を描いた新シリーズ『これがZ世代の仕事術「よしもとのマネージャーは過酷です(ハート)」』２話を配信します。レインボーがエンタニメの新たなメンバーとして参加し、本人キャラクターの声優として出演。架空の新人マネージャー「よっしー」が先輩や上司に見守られながら恥を乗り越え成長していく姿を通じて、吉本興業のリアルな仕事現場を皆様にお届けします。エンタニメ、レインボーのファンのみならず、吉本興業への入社を目指す方もぜひご覧ください。
本シリーズは、「もしも吉本芸人が上司だったら」シリーズと同じく、YouTubeアニメ「ナミちゃんとミーコさん」「えんむす」「GO!GO!TOKYOMER」などのヒットコンテンツを生み出してきたクリエイティブ集団「FUNNYMOVIE」と共同制作しました。
そして、「もしも吉本芸人が上司だったら」シリーズのLINEスタンプの販売が決定しました。トータルテンボス・藤田やロバート・秋山、アインシュタイン・稲田らによる、ツッコミと共感が満載の、仕事でも日常でも使えるスタンプです。
さらに、「もしお笑い芸人がボクの上司だったら」のCMを制作しました。CMはテレ東、テレビ大阪などで好評放送中のアニメ「ガングリオン」（テレ東：12月12日(金) 深夜1：53、テレビ大阪：12月16日（火) 21：55）で放送されます。ぜひチェックしてください。
レインボー コメント
とっても可愛いマネージャー「よっしー」についてもらって嬉しいです！
そして、アニメの世界に入られて嬉しいです！
吉本のマネージャーと芸人の、なさそうであるこの会話の不思議さも楽しんでくださいっ！
中道監督 コメント
九分丈パンツの新人マネージャーよっしーが、七分袖のオシダ先輩とチーフに見守られ仕事のミスや冷笑に打ち勝つ姿をお楽しみください！
LINEスタンプ 概要
▼LINE スタンプ販売サイト：
https://line.me/S/sticker/32061883(https://line.me/S/sticker/32061883)
【スタンプ個数】 16個
【キャラクター】トータルテンボス・藤田、
ロバート・秋山、アインシュタイン・稲田、
みっちー
【料金】 250円(税込み）
【発売日】 12月5日(金) 19：00
エンタニメ 概要
【エンタニメ YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCZLadTXb2PnyKDoQ58tdZo
【もしもと興業 HP】 https://entanime.yoshimoto.co.jp/moshimoto/
【エンタニメ X】 https://x.com/entanime_
【エンタニメ インスタグラム】 https://www.instagram.com/entanime.staff/