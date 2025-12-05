なとり 初の日本武道館でのワンマンライブ「深海」2DAYSソールドアウトにつき追加席販売決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

音楽クリエイターのなとりが、2026年2月18日(水)19日(木)の２日間にわたり日本武道館で開催するワンマンライブ『なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」』が、追加公演となる18日を含め両日共にソールドアウトしたことを発表した。

あわせて、ステージ演出プランの確定に伴う両公演の追加販売を明日12月6日(土)18:00より開始することが決定した。

なとりは先日、2026年1月21日(水)におよそ2年ぶりとなる同名タイトルのアルバム「深海」のリリースを発表したばかり。

日本武道館での公演は、この待望のアルバムを引っ提げての開催となるほか、なとりがライブ活動を2024年3月に開始して以来、わずか2年足らずで実現する日本武道館での2DAYS公演となる。

なおアルバム「深海」には、6月の配信リリース以来、現在までバイラルヒットが続く楽曲「プロポーズ」の他、2026年1月より放送開始されるTVアニメ『【推しの子】』第3期のエンディング主題歌「セレナーデ」をはじめとし、新曲を含む全18曲が収録される。

本作は完全生産限定盤の１形態のみのリリースとなり、18曲に相当する18冊分のブックレットが収められた豪華な内容になっており、アートワークはイラストレーターの「みなはむ」が担当している。

現在はアルバムのティーザー映像のみが先んじて公開となっているが、収録曲の全貌や曲順は後日解禁となるため、続報をお楽しみに。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WAd6NMxJLag ]

なとり - 2nd Album 「深海」 Teaser

◼️日本武道館公演 ライブ情報

なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」

【日程】

2026年2月18日(水) 開場 17:30 / 開演 18:30

2026年2月19日(木) 開場 17:30 / 開演 18:30

【会場】日本武道館

2025年12月6日(土)18:00～発売

＜ぴあ＞ https://w.pia.jp/t/natori-2526/

＜e+＞ https://eplus.jp/natori/

＜ローチケ＞ https://l-tike.com/natori/

※先着順のため、予定枚数に達し次第、受付終了となります。予めご了承ください。

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可

【チケット代金】

指定席（一般） 8,500円（税込）

指定席（U-22割） 7,500円（税込）

注釈付き指定席（一般） 8,500円（税込）

注釈付き指定席（U-22割） 7,500円（税込）

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

※注釈付き指定席(一般/U-22割)：場所によっては一部、パフォーマンスおよび映像が見えない可能性が高いお席となります。また、音が聞き取りにくい、機材音が気になる可能性がございます。見えない、聞き取りにくい、気になるという感覚は個々に差がありますので、問題ないと納得した上でお申し込みください。

※U-22割チケットは、ライブ当日に22歳以下のお客様が対象のチケットになります。

他公演詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

https://natori-official.com/

■ なとり 2nd Album「深海」

リリース日：2026年1月21日(水)

品番：SRCL-13495～13496

価格：8,800円(税込)

特設サイト：https://natori-official.com/abyss/

▼CDのご予約はこちら

https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG

◼️2025年10月24日(金) 配信リリースSG 「にわかには信じがたいものです」

Streaming / DL : https://natori.lnk.to/Whatisaheadofthetunnel

Music Video : https://youtu.be/YBroyA8Dqog?si=sn9JGhAZ8dQGouIU

■U-NEXT 映像配信情報

なとり ONE-MAN LIVE TOUR「摩擦」

詳細：https://video.unext.jp/genre/music?td=SID0237734 (https://video.unext.jp/genre/music?td=SID0237734)

【なとり Profile】

作詞・作曲・アレンジまでをこなす、音楽クリエイター。

2000年代POPSとネットカルチャーの音楽に影響を受け、2021年より音楽活動を開始。2022年にリリースされた「Overdose」はストリーミング4億回再生を突破、2023年リリース「フライデー・ナイト」は1億回再生を記録。さらに2024年4月リリース「絶対零度」は8,000万回再生を突破し、ヒット曲を生み出し続けている。昨年はホールツアーを開催、さらに今年はZeppツアー、来年は日本武道館公演が決定している。

＜なとり SNS/HP＞

・TikTok : https://www.tiktok.com/@siritoriyowai_

・YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC4GXMHCwmONp6XFRB5SayAg

・X : https://twitter.com/Siritoriyowai_

・Instagram : https://www.instagram.com/siritoriyowai_/?hl=ja

・X(Official Account)：https://twitter.com/natori_office

・Instagram(Official Account)：https://www.instagram.com/natori_office_inc/

・Official HP：https://natori-official.com/





