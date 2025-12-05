『ドールズフロントライン2：エクシリウム』安田レイが歌うアニバーサリーソングを公開

株式会社サンボーンジャパン

＜ドールズフロントライン2：エクシリウム ニュースリリース＞

2025年12月5日配信

スマホ/PC向け人形と切り開くポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2：エクシリウム(以下、「ドルフロ2」)』は、2025年12月5日（金）に1周年を迎えます。

これを記念して、安田レイさんが歌うアニバーサリーソング「小さな星明かりUnyielding Starlight」を公開したことをお知らせいたします。

『ドールズフロントライン2：エクシリウム』公式X(旧Twitter)

@EXILIUMJP (https://x.com/EXILIUMJP )

■1周年を記念して安田レイが歌うアニバーサリーソングを公開

リリース1周年を記念して、アニバーサリーソング「小さな星明かりUnyielding Starlight」を制作いたしました。

ドラマやアニメ主題歌、CMタイアップ曲などで活躍されている安田レイさんに歌っていただき、ドルフロ2とドルフロの世界観を感じていただける一曲となっておりますので、ぜひお聞きください。

また、公開に際し、安田レイさんからの1周年お祝いのメッセージをいただいておりますので、アニバーサリーソングと合わせてご覧ください。

▼アニバーサリーソング「小さな星明かりUnyielding Starlight」/日本語版

https://youtu.be/n-lmG1n3yEg

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=n-lmG1n3yEg ]

▼安田レイさんからのお祝いメッセージ

https://youtu.be/qdVhh-eTGbM

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=qdVhh-eTGbM ]

・安田レイ プロフィール

1993年生まれ。13歳で音楽ユニット『元気ロケッツ』に参加。

2013年7月、シングル『Best of My Love』でソロデビュー。

その後も、ドラマやアニメ主題歌、CMタイアップ曲など、話題の楽曲を次々とリリース。

2021年2月リリースの「Not the End」が、ドラマ「君と世界が終わる日に」挿入歌として劇中で使用され、自身最大の配信ヒットとなり、THE FIRST TAKEでは、その表現力と歌唱力が評価され注目を集める。アルバム『Circle』では多彩なアーティストと共演し、新たな音楽性を追求。2025年に両A面シングル「光のすみか／BOKEN GLASS」をリリース。国内外ツアーも精力的に展開している。

安田レイ オフィシャルサイト・SNS

https://reiyasuda.lnk.to/artistinfo

＜LIVE情報＞

「Rei Yasuda Live Tour 2025 “Scarlight”」

■開催日時・会場

2025年12月7日(日)

東京・代官山UNIT ［16:15 開場/17:00 開演］

『ドールズフロントライン2：エクシリウム』について

「ドルフロ２」は、2024年12月5日にリリースされ、重厚なストーリーと魅力的なキャラクターが話題となったスマートフォン向け戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」の正統続編。

ダークかつシリアスな世界観や個性的で細部まで作りこまれた3Dキャラクターが魅力の戦略型シミュレーションゲームです。

ドールズフロントライン2：エクシリウム 公式サイト https://gf2.haoplay.com/jp/

公式X(旧: Twitter) https://x.com/EXILIUMJP

公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/@EXILIUMJP

App Store

https://apps.apple.com/app/id6499011827

Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoplay.game.and.exilium

