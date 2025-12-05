【FC東京】山下敬大選手 契約満了のお知らせ
東京フットボールクラブ株式会社
山下敬大選手が2025シーズン限りで契約満了となりますので、お知らせいたします。
【山下 敬大(やました けいた)選手プロフィール】
□ポジション：FＷ
□生年月日：1996年3月13日
□出身：福岡県
□身長/体重：184cm/79kg
□経歴
2018-2019 レノファ山口FC
2020 ジェフユナイテッド市原・千葉
2021 サガン鳥栖
2022- FC東京
└2023.2-8 湘南ベルマーレ※期限付き移籍
□出場記録(2025年12月5日時点)
□ 山下敬大選手コメント
「FC東京に関わるみなさまへ。
この4年間、ありがとうございました。このたび、契約満了に伴い、チームを離れることになりました。
FC東京で過ごした時間は、言葉では簡単に表せないほど濃く、そして自分の人生にとって大きな意味を持つものでした。特に怪我でピッチに立てなかった期間は、自分と向き合う時間が多く、サッカー選手として、そして一人の人間として強くなるきっかけを与えてくれました。復帰を支えてくれたトレーナーの方々やドクター、支え続けてくれたチームメイト、そして変わらず声を送り続けてくれたファン・サポーターのみなさまには、感謝の気持ちで一杯です。
順調な時も、思うようにいかなくて悔しさに押し潰されそうな時期もありましたが、そのすべてが自分を成長させ、今の自分を作ってくれました。この経験を次のステージで活躍するための原動力にします。
自分はまだ戦えるし成長できる。もっと強くなれると信じています。自分自身に期待して、これからも頑張ります！これまで、本当にありがとうございました」