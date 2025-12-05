【FC東京】エンリケ トレヴィザン選手 契約満了のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

エンリケ トレヴィザン選手が2025シーズン限りで契約満了となりますので、お知らせいたします。

【エンリケ トレヴィザン選手プロフィール】



□ポジション：DF



□生年月日：1997年1月20日

□出身：ブラジル

□身長/体重：185cm/78kg

□経歴

2016-2018 フィゲイレンセFC（ブラジル）

2019-2021 GDエストリル プライア（ポルトガル）

└2019 AAポンチ プレッタ（ブラジル）※期限付き移籍

└2020 FCファマリカオン（ポルトガル）※期限付き移籍

└2021 大分トリニータ※期限付き移籍

2022- FC東京

□代表歴

2013年 U-20ブラジル代表

□出場記録(2025年12月5日時点/国内クラブ所属時のみ)

□エンリケ トレヴィザン選手コメント

「FC東京のファン・サポーターのみなさま。これまで温かいご声援をありがとうございました。

この偉大なクラブの一員としてプレーできたこと、そして私のキャリアと人生に残る貴重な瞬間を過ごせたことは、大きな誇りです。FC東京のユニフォームを着る機会をいただけたこと、そして、この道のりで出会ったすべての方々、クラブ関係者のみなさま、コーチングスタッフ、チームメイト、そしてファン・サポーターのみなさまに心から感謝しています。

ここで過ごした一日一日を、大きな感謝の気持ちとともに胸に刻んでいます。本当にありがとうございました」