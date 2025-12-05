【FC東京】エンリケ トレヴィザン選手 契約満了のお知らせ
東京フットボールクラブ株式会社
エンリケ トレヴィザン選手が2025シーズン限りで契約満了となりますので、お知らせいたします。
【エンリケ トレヴィザン選手プロフィール】
□ポジション：DF
□生年月日：1997年1月20日
□出身：ブラジル
□身長/体重：185cm/78kg
□経歴
2016-2018 フィゲイレンセFC（ブラジル）
2019-2021 GDエストリル プライア（ポルトガル）
└2019 AAポンチ プレッタ（ブラジル）※期限付き移籍
└2020 FCファマリカオン（ポルトガル）※期限付き移籍
└2021 大分トリニータ※期限付き移籍
2022- FC東京
□代表歴
2013年 U-20ブラジル代表
□出場記録(2025年12月5日時点/国内クラブ所属時のみ)
□エンリケ トレヴィザン選手コメント
「FC東京のファン・サポーターのみなさま。これまで温かいご声援をありがとうございました。
この偉大なクラブの一員としてプレーできたこと、そして私のキャリアと人生に残る貴重な瞬間を過ごせたことは、大きな誇りです。FC東京のユニフォームを着る機会をいただけたこと、そして、この道のりで出会ったすべての方々、クラブ関係者のみなさま、コーチングスタッフ、チームメイト、そしてファン・サポーターのみなさまに心から感謝しています。
ここで過ごした一日一日を、大きな感謝の気持ちとともに胸に刻んでいます。本当にありがとうございました」