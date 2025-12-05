HANA、1年の締めくくりの最新曲『NON STOP』配信リリース！Music Videoも21時にプレミア公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

7人組ガールズグループHANAが、本日最新曲「NON STOP」を配信リリースした。

(配信リンク：https://NOLABEL.lnk.to/NONSTOP)。

2025年1月の結成以降、驚異的な速度でのリリースと圧倒的な実績で音楽シーンを席巻してきたHANA。本年だけでプレデビュー曲「Drop」を含む「ROSE」「Tiger」「Burning Flower」「Blue Jeans」「BAD LOVE」「My Body」、そして本作「NON STOP」と、合計8曲を発表。そのうち5曲が1億ストリーミングを突破するという異例の快挙を達成した。最新曲「NON STOP」は、止まることなく走り続けた1年の歩みと、 “私たちの夢はどんなものより大きい──だから歌い続ける” というHANAのリアルなメッセージをアグレッシブなサウンドに落とし込んだ渾身の一曲となっている。

あわせて本日21時にMusicVideoが公開予定。（URL:https://youtu.be/St6UOLqRAGY)

デビューイヤーを締めくくるにふさわしい『NON STOP』は、さらに多くの人の心を再び強く揺さぶることになるだろう。

■NON STOP Music Video

2025.12.5 Fri.

PM 9:00 OUT

URL:https://youtu.be/St6UOLqRAGY

■リリース情報

NON STOP

Lyrics:CHANMINA , Ricky Ricky

Music:CHANMINA , JIGG , Ricky Ricky

2025.12.5 Fri. Digital Release

配信URL：https://NOLABEL.lnk.to/NONSTOP

■HANA 全国ホールツアー情報

全17都市、25公演をまわる初の全国ホールツアー開催決定。

※公演情報に関しては追ってアナウンスいたします。

【愛知】2026年3月7日(土) / 3月8日(日)

【茨城】2026年3月21日(土)

【東京】2026年3月29日(日)

【福岡】2026年4月3日(金) / 4月4日(土)

【広島】2026年4月10日(金)

【岡山】2026年4月12日(日)

【大阪】2026年4月18日(土) / 4月19日(日)

【香川】2026年4月26日(日)

【北海道】2026年5月2日(土)

【宮城】2026年5月5日(火・祝) / 5月6日(水・祝)

【千葉】2026年5月9日(土)

【兵庫】2026年5月22日(金) / 5月23日(土)

【静岡】2026年6月7日(日)

【神奈川】2026年6月19日(金) / 6月20日(土)

【京都】2026年6月26日(金)

【東京】2026年7月11日(土) / 7月12日(日)

【石川】2026年7月18日(土)

【新潟】2026年7月20日(月・祝)

■ライブ出演情報

2025年12月12日(金)

「Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-」

会場：東京ガーデンシアター

2025年12月27日(土)

「COUNTDOWN JAPAN 25/26」

会場：幕張メッセ

HANA プロフィール

BMSG × CHANMINA が手掛けるガールズグループオーディションプロジェクト “No No Girls” から誕生した7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA の7名で構成。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

■HANA関連情報

【HANA 公式HP】https://hana.b-rave.tokyo

【HANA 公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official

X（旧Twitter）：https://x.com/@HANA__BRAVE

Instagram：https://www.instagram.com/hana_brave_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@hana_brave_official

【HANA Official Fan Club】https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members