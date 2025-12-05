LOOTaDOG、ユーザー制作のミームツールを活用した共創キャンペーンを開催！最優秀アクセサリーアイデアをゲーム内アイテムとして実装へ。

Lehman Holdings株式会社

Web3お散歩アプリ「LOOTaDOG」は、ユーザーのアイデアをゲーム内に反映させる「ユーザー共創型アクセサリーアイデアコンテスト」を開催いたします。 本企画では、コミュニティユーザーであり、Web3メディア「Crypto Valley」およびWeb3コミュニティ「くりぷとMappa」」を運営するフーミン氏が開発したデザインツールを公式採用。ユーザーから公募したデザイン案を審査し、最優秀作品を公式のゲーム内アイテムとして実装いたします。ユーザーの自由な発想をゲームの一部として取り込むことで、コミュニティと共に創るWeb3ゲームの実現を目指します。

■ 企画背景：ユーザー発信のツール活用と、公式実装への経緯

「LOOTaDOG」のコミュニティでは、日々のゲームプレイにとどまらずユーザー間の交流が活発に行われています。

そうした中、Web3メディア「Crypto Valley」およびWeb3コミュニティ「くりぷとMappa」を運営するフーミン氏が、いちユーザーとして制作された「ミームツール（画像生成ツール）」を用いた非公式イベントがコミュニティ内で開催されました。



上記イベントでは、多くの作品が投稿され、コミュニティ主導での盛り上がりを見せました。

当社は、こうしたユーザー発信のカルチャーを尊重し、そのアイデアを公式にゲーム内に取り入れるため、本ツールを活用したコンテストの開催を決定いたしました。インフルエンサーとしての知見と開発力を持つ同氏の協力のもと、ユーザーと運営が一体となってコンテンツを創り上げる試みとなります。

■ ユーザー共創型アクセサリーアイデアコンテスト概要

本コンテストは、フーミン氏開発のツールを用いて作成されたオリジナルアクセサリーのアイデアを募集します。

- 応募期間： 2025年12月5日（金） ～ 2025年12月14日（日）- 応募方法：Xのキャンペーン投稿に作成したアイデア画像をリプライに投稿- 賞品：- - 最優秀賞（1名）:- - - アクセサリーをゲームに実現- - - 実現したアクセサリーフルセットをプレゼント- - - 500LADT- - 優秀賞（4名）：- - - 実現したアクセサリーをランダムに1種類プレゼント- - - 300LADT

■ コラボレーションパートナーについて



本企画で使用するツールは、LOOTaDOGコミュニティユーザーであり、以下のメディアを運営するフーミン氏より提供いただいております。

■ フーミン氏：暗号資産・ブロックチェーン領域のインフルエンサー。BCGをはじめとするWeb3プロダクトに触れ、その解説やトレンドニュースを発信しています。

■ LOOTaDOGについて

- X (旧Twitter)：https://x.com/fooomin_crypto- 運営メディア「Crypto Valley」: https://cryptovalley.jp/- 運営コミュニティ：「くりぷとMappa」：https://x.gd/tL9Ul

LOOTaDOGとは、日常の散歩をゲーム化し、Web3わんこの育成を楽しめる散歩育成アプリです。

アプリからワンストップでペットライフを豊かにすることを目標とし、ワンちゃんとの日々の散歩にゲーミフィケーションの要素を加えることで、より豊かで楽しい散歩ライフを楽しめます。

現在、LOOTaDOGではゲーム内で獲得した報酬の一部を自動的にペットケア基金に還元することで、ゲームを楽しみながら社会貢献に寄与いただけるサービスの提供を行っております。

HP：https://lootadog.com/

X：https://x.com/LOOTaDOG_JPN

■ Lehman Holdings株式会社について

Lehman Holdings株式会社は、テクノロジーを活用し新たなペットライフを提案する企業グループです。web3プロジェクト「LOOTaDOG」やペットケア施設「Pets Tokyo」を運営し、デジタルとリアルを融合した事業を推進しております。他にも不動産・エネルギー分野など多角的に事業を展開しております。