PixAIから新機能「PixAI Reference Pro」登場、コンビニ決済（Web版）にも対応｜2025.11.25-12.02アップデート報告

Metanomaly株式会社

AI画像生成プラットフォーム「PixAI(https://pixai.art/ja)」の主なアップデート情報をお知らせいたします。

2025.11.25-12.02にかけて以下のアップデートが行われました。

■PixAI Reference Pro

複数の参考画像を使い、テキストで簡単にイラストを編集できる新機能「Reference Pro」がリリースされました。参照画像をアップロードすることで、その画像と同じ服装、ポーズ、髪型、背景などにイラストを修正可能。細かいプロンプトを入力しなくても簡単にピンポイントでイラストを変更できる画期的な機能です。従来難しかった日本語の文字を正確にイラスト内に埋め込むことも可能。もちろんキャラクター崩れもありません。

詳しくはこちらの公式ガイド(https://pixai.art/articles/ja/pixai-reference-pro-guide-multi-image-editing-with-natural-language-2/)をご覧ください。

※本機能は有料会員限定機能です。現在期間限定で生成に要するクレジットが20%off！

Reference Pro：https://pixai.art/ja/model/1948514378379046913

■コンビニ決済に対応（Web版）

これまでのお支払い方法（クレジットカード/デビットカード、PayPay）に加えて、コンビニ決済に対応しました。（Web版のみ）

1,000円以上の商品のご購入を選択すると決済画面にコンビニ決済が表示されます。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマートでご利用いただけます。

■アクスタ生成ツール

作成したイラストをワンタッチでアクリルスタンド風画像に変換できる「アクスタ生成ツール」が登場しました。

アクリルスタンドの透明感と立体的な造形や陰影を表現しています。

※本物のアクリルスタンドを製作するサービスではありません。



アクスタ生成ツールはトップページの左側ツールボックスから使用可能です。

ツールボックスに関して、詳しくは下記のリリースもご覧ください。

イラストのアクスタ化やレゴ化、フィギュア化などが簡単に！PixAIツールボックスのご紹介(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000173726.html)

■ミオエージェント「スレッドシェア機能」

ミオとのチャット形式で簡単に画像を生成できるミオエージェント。ミオとチャットしたスレッドをシェアできる「スレッドシェア機能」が登場しました。

任意のスレッドを開き、画面上部のシェアをクリック、シェアしたいチャットを選択するとリンクが発行されるので、そちらをSNS等でシェアすることが可能です。楽しいミオとのやりとり、さらに会話の流れからどのような画像が生み出されたのかを簡単に公開できます。

ミオエージェント：https://mio.pixai.art/ja

■その他のアップデート

- アバターフレームを最適化：フレームサイズを調整し、より見やすくなりました。- モデル詳細ページを改善：レイアウトを見直し、生成結果がより見やすく表示されるようになりました。- 「ウォーターマーク」機能を追加：作品に自分だけのウォーターマークを追加して、オリジナリティを表現しましょう！- ホーム画面から報酬ページへ直接アクセス：ホーム画面から直接アクセスできるようになりました。- 生成サイズの選択肢を拡充：より多くのサイズオプションをご用意しました。



今回の更新は以上です。

■PixAIとは

PixAIは、アニメ・漫画表現に特化したAI画像生成プラットフォームです。

ジャパニメーションらしい高品質なイラストを、誰でも手軽に生み出すことができます。

高度な自然言語理解により、あなたのイメージを細部まで正確に反映。

特に日本・アジア圏のユーザーに響く、魅力的で「刺さる」ビジュアルを生成します。

さらに、雰囲気や用途に合わせて選べる多彩な専用モデルを搭載。

プロンプトを入力するだけで、あなたの理想にぴったり合ったイラストが完成します。

登録は無料で、毎日イラスト生成に使えるクレジットを無償配布中。

ぜひPixAIで、「創る楽しさ」を思う存分体験してください。

PixAI：https://pixai.art/ja