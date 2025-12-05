冬の表参道に夜の観光案内所「Shibuya Nightlife Guide」が期間限定オープン
「Shibuya Nightlife Guide - 表参道 フェンディ イルミネーション 2025」
一般財団法人渋谷区観光協会は、2025年12月8日(月)から14日(日)まで、
表参道まちかど庭園に夜間限定の観光案内所「Shibuya Nightlife Guide」を開設いたします。
冬の表参道を彩る「表参道 フェンディ イルミネーション 2025」が、2025年12月1日(月)から2026年1月5日(月)まで東京・表参道にて開催。
約1kmにわたるケヤキ並木が、リッチなシャンパンゴールドに装飾されています。
12月8日(月)より一週間限定で表参道に開設します。
来街者・観光客が、「今夜の表参道をもっと安心して、もっと自由に楽しめる」体験を提供します。
■ Nightlife Guide でできること
⚫︎イルミネーション × ナイトスポット情報
表参道・原宿周辺の夜カフェ、レストラン、バー、イベントなど「今日これから楽しめる場所」をリアルタイムでご案内
⚫︎ニーズに合わせたパーソナライズ提案
「静かな場所がいい」「甘いデザートが食べたい」「外国語OKなカフェは?」など、ご希望に応じた提案を対話形式で実施
⚫︎安心・安全な夜の街歩きガイド
夜道や混雑が不安な観光客にも、動線案内・周辺情報・安全な遊び方を丁寧に説明
その他、
・夜に立ち寄れる飲食店や夜カフェ
・この季節だけのイベント情報
・徒歩で回れるおすすめルート
など、渋谷・表参道エリアを熟知したローカルスタッフが、会話を通して最適なプランをご提案。
パンフレットを渡すだけではなく、“その人の今夜” に合わせて提案する対話型のガイド。
イルミネーションを見た後、「このまま帰るには少し名残惜しい」そんな時間に寄り添う取り組みです。
冬のイルミネーションがきらめく表参道で、
もう一歩だけ、夜を楽しむきっかけをつくりたい。
そんな思いから生まれたのが、この期間限定案内所「Shibuya Nightlife Guide」。
シャンパンゴールドの暖かい光の中を歩く体験と、“このあと、どこへ行く？” をつなぐ場所として、表参道の夜をより豊かに楽しんでみてはいかがでしょうか。
開催概要
■期間: 2025年12月8日(月)～ 12月14日(日) ■時間: 17:00～20:00 ■場所: 表参道まちかど庭園 インフォメーション内 (東京都渋谷区神宮前4丁目12－10) ■主催: 一般財団法人渋谷区観光協会 ■協力: 原宿表参道欅会 ■企画協力: 合同会社NEWSKOOL ＜表参道 フェンディ イルミネーション 2025＞ ■開催期間：2025年12月1日(月)～12月28日(日) 日没～22:00 ※低木への装飾は2025年12月1日(月)～2026年1月5日(月)まで点灯 ■主催：商店街振興組合原宿表参道欅会 ■協賛：フェンディ ジャパン合同会社 ■展開場所：表参道 約1km（神宮橋交差点～表参道交差点 ※欅の木及び低木）
(東京都渋谷区神宮前4丁目12－10)
