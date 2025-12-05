冬の表参道に夜の観光案内所「Shibuya Nightlife Guide」が期間限定オープン

一般財団法人 渋谷区観光協会

「Shibuya Nightlife Guide - 表参道 フェンディ イルミネーション 2025」

一般財団法人渋谷区観光協会は、2025年12月8日(月)から14日(日)まで、

表参道まちかど庭園に夜間限定の観光案内所「Shibuya Nightlife Guide」を開設いたします。

冬の表参道を彩る「表参道 フェンディ イルミネーション 2025」が、2025年12月1日(月)から2026年1月5日(月)まで東京・表参道にて開催。

約1kmにわたるケヤキ並木が、リッチなシャンパンゴールドに装飾されています。





その入り口となる神宮前交差点に、夜の観光案内所「Shibuya Nightlife Guide」 を、12月8日(月)より一週間限定で表参道に開設します。来街者・観光客が、「今夜の表参道をもっと安心して、もっと自由に楽しめる」体験を提供します。

■ Nightlife Guide でできること

⚫︎イルミネーション × ナイトスポット情報

表参道・原宿周辺の夜カフェ、レストラン、バー、イベントなど「今日これから楽しめる場所」をリアルタイムでご案内

⚫︎ニーズに合わせたパーソナライズ提案

「静かな場所がいい」「甘いデザートが食べたい」「外国語OKなカフェは?」など、ご希望に応じた提案を対話形式で実施

⚫︎安心・安全な夜の街歩きガイド

夜道や混雑が不安な観光客にも、動線案内・周辺情報・安全な遊び方を丁寧に説明

その他、

・夜に立ち寄れる飲食店や夜カフェ

・この季節だけのイベント情報

・徒歩で回れるおすすめルート

など、渋谷・表参道エリアを熟知したローカルスタッフが、会話を通して最適なプランをご提案。

パンフレットを渡すだけではなく、“その人の今夜” に合わせて提案する対話型のガイド。

イルミネーションを見た後、「このまま帰るには少し名残惜しい」そんな時間に寄り添う取り組みです。

冬のイルミネーションがきらめく表参道で、

もう一歩だけ、夜を楽しむきっかけをつくりたい。

そんな思いから生まれたのが、この期間限定案内所「Shibuya Nightlife Guide」。

シャンパンゴールドの暖かい光の中を歩く体験と、“このあと、どこへ行く？” をつなぐ場所として、表参道の夜をより豊かに楽しんでみてはいかがでしょうか。

開催概要