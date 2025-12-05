認定NPO法人テラ・ルネッサンス

12月10日（水）、世界人権デーに合わせて、企業向けセミナー「企業の責任ある鉱物調達の新潮流 ― NGOとの連携の可能性」を大阪で開催します。本イベントは、紛争被害者支援などに取り組む認定NPO法人テラ・ルネッサンス（理事長：吉田真衣、京都市）と、企業の人権デューディリジェンスを支援する社会的企業・合同会社継青堂（代表：樋口利紀、京都市）との共催です。企業とNGOが垣根を越えてどのように協働できるのか。責任ある鉱物調達をテーマにNGO現地職員、製造業大手企業、ビジネスと人権の専門家らが一堂に会し、その解決策を模索するこれまでにない新しい試みです。

報道関係者の皆さまには、ぜひセミナーにご参加いただき、現場での議論や取り組みの様子を直接ご取材くださいますよう、お願い申し上げます。企業とNGOの協働による新たな社会的潮流を、ぜひ貴媒体で広くご紹介いただければ幸いです。

ご参加希望の方は、左記QRコードの申込フォームより必要事項をご入力ください。

なお、会場には定員がございます。お早めのお申し込みをお願いいたします。

■ 責任ある鉱物調達セミナーの開催趣旨（詳細はこちら：keiseido.co.jp/event-20251210(https://keiseido.co.jp/event-20251210/)）

グローバル市場の不確実性が高まる中、企業の人権リスク対応は企業価値を左右する重要課題です。

本セミナーは、紛争鉱物問題など責任ある鉱物調達をテーマに、企業とNGOが垣根を越えて協働し、サプライチェーンに潜む人権課題の解決策を探ります。多様なセクターの登壇者による議論を通じて、参加者には実務に役立つ最新知見やネットワーキングの機会を提供します。

■ 登壇者紹介

NGO現地職員、製造業大手企業の担当者、ビジネスと人権の専門家らが一堂に会し、セクター横断で多角的に議論し、従来の枠組みを超えた新たな解決策を模索します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29166/table/211_1_17806f1bbab8c69a68db45ba82eb9899.jpg?v=202512060956 ]

■会場

貸会議室ラミL-site(https://maps.app.goo.gl/exvvFQCvKA1ZucBg7) 4F（大阪市淀川区宮原3-3-3）御堂筋線新大阪駅より徒歩2分

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

「すべての生命が安心して生活できる社会の実現」を目的に、2001年に鬼丸昌也によって設立。現在では、カンボジア、ラオスでの地雷や不発弾処理支援、地雷埋設地域の生活再建支援、ウガンダ、コンゴ、ブルンジでの元子ども兵の社会復帰支援を実施。また、日本国内では、平和教育（学校や企業向けの研修）や、岩手県大槌町で大槌刺し子を運営。2022年にはハンガリー、ウクライナにおける避難民への支援を開始。主な受賞歴：地球市民賞（独立行政法人国際交流基金）、社会貢献者表彰（公益財団法人社会貢献支援財団）、日経ソーシャルイニシアチブ国際 部門賞ファイナリスト（日本経済新聞社）、 第４回ジャパンSDGsアワード 副本部長（外務大臣）賞（外務省）、第52回毎日社会福祉顕彰（毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団）、第１回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞「平和の部」（公益財団法人岩佐教育文化財団）、第18回西日本国際財団アジア未来大賞（公益財団法人西日本国際財団）、第10回エクセレントNPO課題解決力賞（エクセレントNPOを目指そう市民会議）、ほか多数。国連経済社会理事会特殊協議資格NGO。



名称：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

所在地：京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地jimukinoueda bldg. 403号室

URL：https://www.terra-r.jp

理事長：吉田 真衣

設立：2001年10月31日（2014年5月30日より認定NPO法人）

事業内容：『地雷』『小型武器』『子ども兵』の課題に対するアジア・アフリカでの支援活動、および国内での『平和教育』を中心とした啓発活動 など