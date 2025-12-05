スパトレ、防衛省にフランス語語学研修を提供開始

スパトレ株式会社

スパトレ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：向井麻里絵）は、防衛省において「防衛駐在官候補者向けフランス語語学研修」の提供を開始したことをお知らせいたします。

本研修は、海外赴任や国際軍事協力の場で求められる高度なフランス語運用能力（聴解・発話・読解・表現）を身につけることを目的として採択されました。

受講者は対面またはオンライン形式を選択でき、勤務形態や個別事情に合わせて柔軟に学習が可能です。

今回の研修内容について

● 受講形式

- 対面またはオンラインのマンツーマン形式（受講者が選択）- 初回講義時に語学力テストを実施し、習熟度に応じて指導内容を最適化

● 研修内容の特徴

実務・国際任務で求められるスキルに特化し、総合的な語学運用能力を育成します。

スパトレの行政・法人向けサービスについて

- 時事問題の読解訓練ニュース・雑誌・新聞記事を題材に、フランス語圏の時事理解と表現力を強化- 発音・イントネーション訓練日本人が特に苦手とする音の特徴を重点的に学習ネイティブに近い発音習得を目指す指導- 質疑応答を含むプレゼンテーション演習国際的なブリーフィングを想定した発信力強化- ディベート（討論）トレーニング意見構築・論理的説明・交渉力の向上- テーマ別論文作成と添削指導文章構成・語彙の正確性を高め、書く力も育成

スパトレでは、防衛省をはじめ行政機関・企業に向けて、多様な語学研修を提供しています

- 日常～ビジネス会話、業務特化型英語- 多言語研修（英語・中国語・韓国語・フランス語 など）- 対面／オンライン／ハイブリッドに対応- レベル・目的に応じた柔軟なカリキュラム設計- 大規模導入・長期研修にも対応

国際業務を担う行政職員の語学力向上に寄与する研修として、多方面から高い評価をいただいています。

スパトレ法人向けサービス情報・お問い合わせはこちら：https://biz.sptr.jp/(https://biz.sptr.jp/)

オンライン英会話スクール『スパトレ』とは

価格満足度No.１※1 業界最安値の料金設定

授業満足度96% ※2

厳選されたトレーナーによる自律学習支援（テストを行い、目的とレベルにあった教材・学習方法判定）

目標やレベルに合わせて [DUOなど有名な教材100種類] × [シャドーイングなど15種類の学習方法] の 約16,000種類の教材からトレーニングを選べる

初心者から始める人が7割。初心者からでも実力を着実に身につけられる(日本人の学習をサポートあり)

必ず予習・復習が必要な授業カリキュラム

オンラインで10分前まで予約可能。

※1 2021年1月実施インターネット調査より

※2 スパトレ会員向けアンケートより

詳細を見る :https://sptr.jp/

会社概要

社 名: スパトレ株式会社

所在地: 東京都千代田区内神田1-4-10 ATS大手町ビル5F

代表者: 代表取締役 向井麻里絵

設 立: 2018年5月22日

事業内容: SPTR(スパトレ）の企画・開発・運営