多感な中学生の悩みや葛藤をリアルにドラマ化し、1960～2010年代まで通算50年に及び、タイトルを変えながら放送されていた学園ドラマが、装いも新たに舞台劇として上演される。昭和、平成、令和と時代が移り変わりつつも、中学生たちはいつでも一所懸命に“今”を生きている。令和の“中学生日記”の幕が上がる。

脚本・演出を担当するのは俳優としての顔も持つ長門勝彦。主人公の担任役は小南光司が務め、中学生役には二宮礼夢、織部展成、三本木大輔、佐倉初、三田美吹ら、生徒の家族や教員にはおばらよしお、図師光博、二瓶有加、田中彪ほか、多彩な面々が出演する。

〈ゲネプロレポート〉

令和、廃校になった中学校に老夫婦と孫が訪れる。老夫婦は50年前の賑やかだったときのことを懐かしそうに語るが、孫にとっては意味不明なことばかり。携帯電話もなく連絡手段が限られていた時代のことは今となってはわかるはずもない。だが、学校行事は今も変わらず行われている。ちょうど文化祭の準備をしようと思っていた孫は祖父母に「じいちゃん達の文化祭って何やったの？」と質問する。オープニングは華やかなファンクミュージックに乗せて13名の生徒キャストが踊る。まるでミュージカルのような演出に驚くが、これこそまさに舞台の楽しさ。目の前で踊るキャストがこれからどんな悩みや格好を見せてくれるのかワクワクする。若者たちのダンスを見ているうちに、いつの間にか令和から昭和へタイムスリップ。舞台は教室に。1970年。受験を控える中学3年生の健二（二宮礼夢）たちのクラスに、産休代替教員として大山一（小南光司）が着任してくる。クラスにはカメラ好きの健二を筆頭に、お調子者の哲也（織部典成）、クラスのマドンナの咲子（佐倉初）、不良っぽい正輝（三本木大輔）ら個性的な面々が揃い賑やか。大声で好きなことを喋り、先生の言うことも上の空で、雑然とした雰囲気はまさに昭和の“教室”だ。物語のテーマとなるのは文化祭の催し物を通して成長していく生徒と教師の姿。文化祭で何をやるのか？ 誰がやるのか？ どんな内容をやるのか？ その過程のわちゃわちゃ感を通して、13名のクラスメイトのキャラクターが浮き彫りになっていく。教室での何気ない会話、優しさとトゲトゲしさが内包している独特の空間。決して表面見えている姿だけじゃない、生徒ひとりひとりの悩みにいつのまにか観客も感情移入していく。自主映画を制作し、上映することにした健二たちだが、協力してくれる仲間がいる一方、正輝（三本木大輔）たちは独自路線を貫き、引っ込み思案な直美（武田智加）や、親から勉強に集中しろと言われる生徒など、一枚岩にはならないまま文化祭の当日は迫っていく。そんな生徒たちの心を紡いだのは、大山先生が用意した「交換ノート」。生徒たちは大山先生に少しづつ心の扉を開き、普段は言えなかった悩みを大山先生に伝え、大山先生は生徒一人ひとりの悩みに真摯に答えていく。今はSNSやインスタで自分の心の内側を気軽に表現できる時代だが、それらのツールがなかった1970年代、「交換ノート」や「駅の伝言板」が大きな交流ツールだったことはとても興味深い。手書きで伝えるからこそ伝わる温度感もあった。生徒たちの担任、大山先生を演じる小南光司は、かつて自身が体験した出来事で生徒たちと真っ直ぐに向き合うことができなかった難役を、しなやかに生徒たちに寄り添う演技でいつの間にか生徒たちの心を掴んでいく。13名の生徒たちもそれぞれ悩みをまっすぐに教師たちにぶつけ、舞台ならではの迫力がとても気持ち良く響く。そんなある日、受験前勉強が疎かになっているという理由や、実家の手伝いを優先しろという親たちが学校に乗り込んできて、文化祭での映画制作は中止されてしまう。映画制作に夢中になっていた健二たち、ロックバンドをやろうとしていた正輝たち、そして勉強との間で悩んでいたクラスの面々。大山先生の過去も明らかになり、それぞれの想いが交錯するなか、文化祭当日を迎える。出演を兼ねる演出の長戸勝彦の演出は、ドラマファンの期待に応えるだけでなく、舞台装置を存分に使った広がりのある演出で完璧に“昭和の中学生”たちを魅せてくれる。美術も「教室」と「校舎」などを2層仕掛けのセットにし、それぞれのドラマが展開する仕掛けは見ていて飽きないし、私たちをあの日に連れて行ってくれる。大人なら誰しも通ってきた中学生時代。自身のクラスの立ち位置や、親になった現在の視点から見ると“昭和の中学生”は今とは違うことが多いかも知れない。だが、“本気でやりぬくこと”をやる爽快さは令和の今も同じはず。ドラマで見ていた世代も、今回、はじめて「中学生日記」を見る人も、舞台ならではのトリップ体験ができるのは間違いない。寄り添うことの大切さを感じられる令和版の「中学生日記」の誕生だ。舞台「中学生日記2025」は、12月9日（火）までシアター1010にて上演中。

〈ゲネプロ取材会コメント〉

◎大山一（先生/担任）役：小南光司

・コメント稽古に参加してから今日まで、日数的にも体感的にもあっという間で、無事に初日を迎えることができたのは嬉しいです。毎日、生徒たちとより良い学校生活を作るためには？ みたいな感覚で日々を過ごしていたので、そんな空気感を皆さんにお届けできたらと思います（生徒役をやるみなさんは）成人男性が中学生をやるというなかなかハードルの高い役をやるということで、僕もいろいろ振る舞ってきたんですけど、きっとキラキラした中学生が観られるんじゃないかと思います・令和の時代に「中学生日記」を蘇らせる意義は？「携帯電話もなければ、ネットもない時代でそんな時代でどうやって物事を真っ直ぐに伝えたりとか、言いたいことを言えない子はどこには出してたんだろうと思います。僕からしたらなかなか想像できない時代です。子供と大人が混じり合った中学生という微妙な年齢の子たちのもどかしくもストレートな部分を今の時代を生きている学生さんたちに伝わるといいなと思います。一方で当時を知っている人たちは「伝言板」とかに懐かしさ感じられると思います。平成を飛び越え、令和になっていく意義があると思います」・公演を楽しみにされている方へメッセージをお願いします。「昭和から平成に語り継がれた「中学生日記」を舞台にするということで、本当にありがたいなということを肝に命じながら日々、稽古を楽しんできました。生徒の誰かに感情移入して見て頂くのも楽しみのひとつですし、先生ひとりにフォーカスして見て頂くのもいいと思います。いろいろな楽しみ方ができる作品だと思います。何か少しでもメッセージを心の中に持って帰って頂けたらなと思います」

◎橘健二（生徒）役：二宮礼夢

・コメント6年前くらいの中学時代の記憶を呼び起こして、中学生という難しい年頃をどういう風に演じていこうって考えながら楽しんで稽古をしてきました。そして今、衣装を着て、メイクもして、ゲネプロを終えてもやっぱり楽しかったです（笑）。僕たちが楽しんでお芝居している姿を生で見ていただけたらと思います

◎山田哲也（生徒）役：織部典成

・コメント生徒13人がそれぞれ役割分担して稽古に挑めたらと思います。意味のないところが全くない作品で、舞台のどこかで違うことが生まれていく連鎖が芝居にも現れていると思います。空気感とかも、皆さん中学時代とか振り返って思い出していただけたらと思っております。楽しい稽古期間で、ほんとに改めて青春を感じさせてもらいました

◎古茂田正輝（生徒）役：三本木大輔

・コメント脚本に書かれているキャラクターの自由度が高いなっていうのがあって、各々の役者さんが自分のキャラクターをどう演じようかというのを凄くみえたし、稽古場でもこのキャラクターをどう生きようかって、工夫したり迷ったりしている姿、それがそのまま板に乗っているんじゃないかなと思います。僕は現在36歳ですが、その中学生の生きざまを見ていただけたらなと思っております。

◎横山咲子（生徒）役：佐倉初

・コメント歴史のある「中学生日記」という作品ということで、プレッシャーも感じつつ、日々、稽古させていただきました。私は太陽の塔とかの大阪万博は知らないんですけど、今年、大阪万博に行ってきたので、そういう時事的なものもあって凄く楽しめるんじゃないかなと思っています。稽古場では“マジ”って言葉も昭和にはなかったって話をみんなでしたり、“なる早”とかもなかったっていうような、昔はあった、なかったっていうような会話がいっぱい飛び交ってそういう意味でも楽しいお稽古でした。千秋楽まで全員で頑張りたいと思います。

◎佐々木典子（生徒）役：三田美吹

・コメント中学生は早い子は反抗期だったり、高校受験だったり、将来のことだったりとか、本当に悩んで葛藤する時期だと思います。その中で1970年代っていう私たちもまだ誕生していないこの時間を繊細に大切に演じないといけないなと思いながら稽古をしてきました。最後まで大切に演じられたらと思うので、どうぞよろしくお願いします。

（写真・文章：高畠 正人）

＜あらすじ＞

廃校寸前の中学校にやって来た老夫婦とその孫。老夫婦が静かに話し出す。「ここがこんなに静かになるとはなぁ。昔はあんなに笑い声で溢れていたのに」「もう50年も前だもの」「じいちゃんの頃は文化祭で何をやったの？」「自主映画さ。脚本も撮影も全部自分たちで。みんな本気だった」と誇らしげに語る。それはまさしく1970年大阪万博の年。何もかもが不器用だった時代を力強く懸命に生きた若者たちがいた。「受験の大事な時期に無駄なことはするな」強制や偏見、差別と戦いながら、繊細で壊れそうな一瞬の時間を大切に生きた生徒たち。「今の僕たちを見てください。これが僕たちの今です！」青春の刹那を切り取った彼らの叫びが心を揺さぶる奇跡を生む。

＜公演概要＞

◆タイトル：舞台「中学生日記2025」◆脚本・演出：長戸勝彦（東京印）◆日程：2025年12月5日（金）～12月9日（火） 全8公演 ※開場は開演の45分前 ◆会場：シアタ－1010（東京都足立区千住3丁目92 ミルディスⅠ番館 10階）◆出演大山一（先生/担任）： 小南光司橘健二（生徒）： 二宮礼夢 山田哲也（生徒）： 織部典成 古茂田正輝（生徒）： 三本木大輔 鈴木貴司（生徒）： 石渡真修 横山咲子（生徒）： 佐倉初 佐々木典子（生徒）： 三田美吹 石川直美（生徒）： 武田智加 森久志（生徒）： 吉田知央 樫村繁（生徒）： 澤邊寧央 神野清（生徒）： 氏家蓮 池田治（生徒）： 西川岬希 青山もも子（生徒）： 嶋村心杏 栗林さくら（生徒）： 伊藤あいみ 山田三郎（哲也の父）： おばらよしお 佐々木正雄（典子の父）： 図師光博 橘健吾（健二と咲子の孫）： 茂手木漣橘健太郎（健二の父）/橘健二（健二の55年後）： 安芸武司 池田恵子（治の母）/橘咲子（咲子の55年後）： 斉藤レイ 石川もと子（直美の祖母）： 霧生多歓子佐藤香（先生/保険）： 二瓶有加 澤田実（先生/音楽）： 田中彪 黒崎誠（先生/体育）： 小笠原健 勅使河原二郎（先生/教頭）： 幸村吉也 真壁芳雄（先生/校長）： 長戸勝彦＜チケット情報＞◆料金（全席指定・税込）：SS席11,000円 S席9,900円 A席7,700円 ※未就学児童入場不可※車椅子席をご購入のお客様は購入前にキョード―ファクトリーチケットセンターへお問合せください＜オフィシャルHP＞https://stage-jr-high-journal.com＜お問い合わせ＞キョードーファクトリーチケットセンター 0570-025-500 オペレータ受付時間：10:00～18:00主催：キョードーファクトリー共催：NHKエンタープライズ、T-gene、エーディープロジェクト 企画・制作：キョードーファクトリー