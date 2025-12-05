akabeko先生原作『蜜果』より、貴宏と希雄をイメージした香水が登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際は以下のクレジット記載をお願いいたします。((C)akabeko/ShuCream Inc.)

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、akabeko先生原作の『蜜果』より、「潟上貴宏」「須賀希雄」をイメージした香水を発売します。

akabeko先生の画業10周年を記念した「akabeko 10th Anniversary Exhibition」、および「akabeko 画業10周年記念 トーク&サイン会 ～みっちり蜜果～」にて先行販売いたします。

当社が運営するオンラインストア「DREAMING PRINCESS」とAmazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2026年1月7日(水)より販売開始予定です。

『蜜果』 あらすじ

かつてタチ専門No.1ボーイだった貴宏に後孔を開発され、女を抱けなくなったノンケホストのレオ。

偶然の再会からセフレとなった二人はその延長で同棲を始め、恋人としての絆を深めてきた。

そんな中、レオはアダルトグッズを開発する会社に転職することに。

新生活ですれ違うなか、貴宏を安心させたいレオは、貴宏を恋人として家族に紹介しようとするが、

貴宏はそれを拒絶し、挙句セックスで曖昧に誤魔化してばかり。

そこへ、貴宏が勤める風俗店が火災で休業し、大阪の系列店へと派遣されることになり──！？

バリタチ風俗店店長×元ノンケホストの10歳差カップル

プチ遠距離恋愛編 好評連載中！

蜜果 オードパルファム 潟上貴宏

洗練された柑橘系と花の香りは、風俗店店長としてドライでクールな落ち着いた大人の雰囲気を持つ貴宏をイメージしました。

次第に変化する、ベチバーやパチョリ、オークモスが合わさった温かみを感じる香りは、希雄と出会い関係を深めていく中で、彼の真っ直ぐな愛情によって心が解きほぐされていくようです。

香調：シプレウッディノート

＜香りイメージ＞

トップノート：ブラックカラント、レモングラス、ローズ

ミドルノート：ベチバー、パチョリ、サンダルウッド

ラストノート：アンバー、ホワイトムスク、オークモス

蜜果 オードパルファム 須賀希雄

爽やかなシトラスノートは、ホストをクビになり新たに昼職に就いた希雄をイメージした、夜を感じさせない軽やかな香りです。

その中から果実と花々のやさしい甘さと石けんのような清潔感を纏う香りは、貴宏のことで一喜一憂したり、まっすぐに想いをぶつけたりする一途で純粋な姿が思い浮かびます。

香調：フルーティサボンノート

＜香りイメージ＞

トップノート：レモン、ブラックカラント、ライチ

ミドルノート：ローズ、ジャスミン、プラム

ラストノート：ムスク、アンバー、シダーウッド

商品概要

■蜜果 オードパルファム 潟上貴宏

価格 ：5,500円（税込）

容量 ：45ml

成分 ：エタノール、香料、水

原産国 ：日本

■蜜果 オードパルファム 須賀希雄

価格 ：5,500円（税込）

容量 ：45ml

成分 ：エタノール、香料、水

原産国：日本

各種リンク

株式会社シュークリーム 公式HP：https://shu-cream.com/

from RED編集部 X：https://x.com/fromRED_ed

akabeko X：https://x.com/akabeko_bl

フェアリーテイル株式会社 『蜜果』商品ページ：https://fairytail.jp/products/mitsuka/parfum/

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum

※先行販売するイベント情報については下記リンクをご覧ください

akabeko先生画業10周年記念！『蜜果』&『四人のにびいろ』合同企画イベント情報：

https://shu-cream.com/fromred/14233/

(C)akabeko/ShuCream Inc.

フェアリーテイル株式会社

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

会社概要

社名：フェアリーテイル株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/