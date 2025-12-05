競走馬グッズブランド『UMAbred』が有馬記念の開催に合わせPOPUPを開催。過去に有馬記念を制した名馬たちの新グッズが登場！また2025年に販売したアイテムの再販も！？

■イベント概要

株式会社ジェンコUMAbred 有馬記念POPUPキービジュアル

実在の競走馬・引退馬を「UMA」（ウマのようなモチモチアニマル）として描きおろすグッズブランド「UMAbred」は12/19（金）より錦糸町マルイにて完全新規ラインナップグッズのPOPUPを開催いたします。

今回は開催時期に合わせ歴代の有馬記念を制した名馬たちのグッズをご用意。

全て鷹月ナト先生完全新規描き下ろしイラストを用いたグッズとなっております。

また11月に発売した「JBCクラシック」POPUPのアイテムも同会場にて再販いたします！

そして、10月渋谷に引き続き、netkeibaとのコラボも実施。

netkeiba ECショップのアイテムを実際に手に取って買える貴重な機会にもなります。

その他様々な催しも予定しているとか？？

続報をお待ちください。

■本イベントに登場するUMAbred

登場馬をご紹介

■「馬とUMA」

メジロパーマートウカイテイオーグラスワンダーハーツクライドリームジャーニーリスグラシュー

皐月賞POPUPより登場したリアルな馬とUMAのコラボイラストグッズとなります。

リアルとUMA、どちらのイラストも鷹月ナト氏の描きおろしイラストとなります。

「馬とUMA」シリーズに新たに3頭のグランプリホースが仲間入り！

有馬記念UMAPOPUPでは、ハーツクライ・ドリームジャーニー・グラスワンダーの3頭が新たに登場となります！

■本イベントにて販売する主な商品

『有馬記念UMA POPUP』

・UMAbred アクリルスタンド＆キーホルダー（有馬記念POPUP Ver）＝全7種

価格：500円（税込）

有馬記念を制した競走馬がUMAになりました！！

全7種となります。

台座は該当馬の印象的なレースの「応援馬券」風デザインになっており、

アクリルスタンドとしてもアクリルキーホルダーとしても使用できます。

今回も「シークレット図柄」1種が登場。

どのUMAのシークレットなのかは購入してのお楽しみです。

※3cm角サイズ

※こちらはカプセルトイ（ランダム商品）となります。

※シークレット図柄1種は新規の馬ではなく、今回登場の6頭のUMAのうちどれかの図柄違いとなります。

・有馬記念UMAクリアファイル＝全7種

価格：660円（税込）

勝負服風デザインのクリアファイルとなります。

ラインナップはメジロパーマー・トウカイテイオー・グラスワンダー・ドリームジャーニー・ハーツクライ・リスグラシュー・ドウデュースの全7種となります。

お好きなデザインを選んで購入いただけます。

・有馬記念UMAステッカー＝全7種

価格：440円（税込）

ダイカットステッカーです。

ラインナップはメジロパーマー・トウカイテイオー・グラスワンダー・ドリームジャーニー・ハーツクライ・リスグラシュー・ドウデュースの全7種となります。

お好きなデザインを選んで購入いただけます。

・有馬記念UMA缶バッチ＝全7種

価格：440円（税込）

全7種がラインナップされています。

ラインナップはメジロパーマー・トウカイテイオー・グラスワンダー・ドリームジャーニー・ハーツクライ・リスグラシュー・ドウデュースの全7種となります。

※こちらは銀袋梱包（ランダム商品）となります。

・有馬記念UMAネックストラップ＝全5種

価格：1,320円（税込）

勝負服風デザインとなっており、先端には各UMAのチャームが付属。

色々な場面でご使用いただけます。

ラインナップはドリームジャーニー・グラスワンダー・ハーツクライ・メジロパーマー・ドウデュースの全5種となります。

お好きなデザインを選んで購入いただけます。

・繋がる！親子アクスタ＝全1種

価格：1.980円（税込）

大人気！親子が繋がるアクスタとなっています。

今回はハーツクライ・リスグラシュー・ドウデュースの父・娘・息子セットとなっております。

・馬とUMAアクリルスタンド（有馬記念UMA POPUP Ver）

価格：1,650円（税込）

鷹月ナト氏がUMAだけでなく、リアルタッチの競走馬も描きおろし。

二つのイラストがセットになった豪華なアクリルスタンドとなります。

全3種の商品となります。

ラインナップはドリームジャーニー・グラスワンダー・ハーツクライ。

好きなデザインを選んで購入いただけます。

・馬とUMAトートバック（有馬記念UMA POPUP Ver）

価格：1,980円（税込）

鷹月ナト氏がUMAだけでなく、リアルタッチの競走馬も描きおろし。

競馬場にお出かけの際にご使用いただけるトートバックとなっています。

表面はリアルタッチの競走馬、裏面にUMAがおります。

全3種の商品となります。

ラインナップはドリームジャーニー・ハーツクライ・グラスワンダー。

好きなデザインを選んで購入いただけます。

・馬とUMAクリアカード（有馬記念 UMA POPUP Ver）

鷹月ナト氏がUMAだけでなく、リアルタッチの競走馬も描きおろし。

透明スマホケースの裏などに入れてご使用いただけます。

全3種の商品となります。

ラインナップはハーツクライ・グラスワンダー・ドリームジャーニー。

・新商品メニュー新商品メニュー１.新商品メニュー２.

取り扱い予定の旧商品に関しては追って公式Xなどで告知してまいります！

【エポスカード会員様限定ご購入特典】

期間中、当イベントスペースにて税込3,000円以上お買上げで、エポスカードをご利用、またはご提示いただき現金でお支払いのお客さまは、1会計につき1枚「特製ポストカード(全7種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※エポスカードはご本人様以外ご利用いただけません。

※エポスカード提示の場合は現金払いに限ります。

※いかなる場合もお会計の合算・分割は出来かねます。

※特典のお渡しは、1会計1枚とさせていただきます。税込3,000円毎ではございません。

※特典のお渡しは、購入した当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※景品はなくなり次第終了となります。

※景品の内容は予告なく変更になる場合がございます。

【エポスカード新規ご入会特典】

期間中、当イベントスペースにてエポスカードに新規ご入会いただいたお客様は「馬券風ステッカー（全6種）」セットをプレゼントいたします。

※特典は当イベント期間中に、当イベントショップをご利用・ご入会された方が対象です。 WEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。

※特典は新規ご入会の方に限ります。

※お申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけない事がございますので予めご了承ください。

※お申し込み条件は満18歳以上の方です。（高校生を除く）

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■内容詳細

開催場所：錦糸町マルイ 7Ｆ イベントスペース

開催期間：2025年12月19日(金)～12月28日(日)

営業時間：平日10:30～19:00 ※施設の営業時間とは異なります

【ご入場方法について】

開店後、直接7Fイベントスペースへお越しください。

※混雑状況によって入場制限や入場整理券の配布を実施する場合もございます。あらかじめご了承ください。

■「UMAbred」著作権表記

(C)UMAbred

■鷹月ナト著作権表記

(C)鷹月ナト

■関連情報

公式サイト：https://umabred.jp/

UMAbred公式X：@umabred

ジェンコトイ公式X：@genco_capsule

鷹月ナト公式X：@getuyoubi5

UMA公式X： @UMAmochi2020

錦糸町マルイ https://www.0101.co.jp/054/

▼マルイノアニメ公式X：@marui_anime