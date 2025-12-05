【LAH】アンカーチェーンをデザインソースにした新作ジュエリーが登場

株式会社ヴァンドームヤマダ

「ありのままの自分」が主役、をコンセプトに、年齢を問わず全てのジェンダーにフィットするデザイン性で上質なジュエリーを提案するLAH。ホリデーコレクションより、ポートチェーンシリーズの新作ネックレスが登場。

ネックレス（SV925）\132,000、ネックレス（SV925［イエローゴールドメッキ〕）\34,100

船と錨を繋ぐアンカーチェーンをデザインソースにしたPORT CHAIN(ポートチェーン)シリーズ。θ型のコマを連ねた普遍的なデザインでありながら、留め具は小さくても使いやすいカニ手とオリジナル型のエンドプレートを使用し、細部まで拘った作りに。程よい50cmの長さで様々なスタイルにマッチするアイテムです。

ネックレス（SV925）\30,800、ネックレス（SV925［イエローゴールドメッキ〕）\34,100HOLIDAY SPECIAL BAG

期間中、期間限定プライス品、または税込27,500円以上お買い上げの方へ、新作ジュエリーとリンクしたデザインがポイントのレザー調オリジナルショッパーをプレゼントいたします。



※数に限りがございます。ご了承ください。

HOLIDAY GIFT BOX

期間中、税込550円のギフトセット（ギフトボックス・ショッピングバック）を購入いただくと、ボックスに緑のリボンをおかけいたします。

LAH公式オンラインストア ≫≫https://vendome.jp/lah(https://vendome.jp/lah)

Holiday Collection ≫≫https://vendome.jp/lah/feature/lah_holiday_collection_2025(https://vendome.jp/lah/feature/lah_holiday_collection_2025)

LAH 公式Instagram ≫≫https://www.instagram.com/lah_jewelry/(https://www.instagram.com/lah_jewelry/)