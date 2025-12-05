【開催報告】営業組織の改革に挑んだ企業が集う頂上決戦「プロセスマネジメントアワード2025」グランプリ決定

ソフトブレーン・サービス株式会社

一般財団法人 プロセスマネジメント財団（代表理事：野部剛、本社：東京都千代田区）は、2025年12月5日（金）、企業の営業改革における成功事例を共有・表彰する「プロセスマネジメントアワード2025」を開催いたしました。

今年で14年目を迎える本大会では、予選を勝ち抜いた企業様が登壇し、グランプリおよび各賞が決定いたしましたので、その結果を速報としてお知らせいたします。

また、当日会場で公開された「組織変革の具体的なプロセス」や「成果に直結したKPI設計」などの貴重なノウハウをより多くの方にご活用いただくため、本大会の模様を収録したアーカイブ動画の配信を決定いたしました。本日より、視聴の事前予約を受け付けます。

アーカイブ(見逃し配信)申し込みはこちら :https://sb-service.co.jp/application/pma2025-archive-form/

※配信時期： 12月中旬～年内を目処に、準備が整い次第ご案内となります。

視聴期間： 配信開始から1か月程度（予定）

「プロセスマネジメントアワード」は、

ソフトブレーン・サービスが主催する年に一度の営業課題を解決するためのイベントです。

このイベントでは、顧客の価値観の変化や少子高齢化による市場縮小などあらゆる課題に対応し、

営業力強化に成功している企業のここでしか知ることのできない最新事例を紹介します。

営業力の低下が問題視されている時代に、7,469社以上のコンサル実績から発見された

「営業プロセスマネジメント」の成果と革新的な手法が共有されます。

国内30万人以上が実践しているこの手法を通じて、営業現場に新たな可能性をもたらす機会となるイベントです。

本大会の最大の特徴は、単なる売上成果の発表にとどまらず、「各社、異なる営業上の課題に対し、特性を生かした課題解決の取り組み及びその裏側」を惜しみなくご発表いただく点です。

・現場の抵抗をどう乗り越え、マネジメントを定着させたのか

・再現性のある「勝ちパターン」をどう構築したのか

受賞企業のプレゼンテーションには、明日からの経営・マネジメントに即座に活用できるヒントが凝縮されています。

「プロセスマネジメントアワード2025」受賞結果

厳正なる審査の結果、本年度の栄えある受賞企業は以下の通り決定いたしました。

グランプリ

コレオ株式会社 様

発表タイトル「営業知識ゼロのデザイナー社長の営業改革 営業ブランディング浸透への道」

ご登壇企業が受賞された各賞は以下の通りです。

■グランプリ：コレオ株式会社 様

発表タイトル

「営業知識ゼロのデザイナー社長の営業改革

営業ブランディング浸透への道」



主な成果

ノウハウ×デザイン力で前年比大幅UP！

新規事業売上10倍！ 総事業売上152.4%！

■準グランプリ：日光ケミカルズ株式会社 様

発表タイトル

「80年の歴史からの脱却

～ファブレス企業に向けた営業活動の変革～」



主な成果

新市場への切り込み！

新プロセスを構築し活動量前年比760％！

総事業売上で161％を実現！

■鉄アレイモデル賞：マルヤス機械株式会社 様

発表タイトル

「最大のピンチこそ、最大のチャンス！

顧客別分析を基に新たな営業戦略を実践

消失する５億円をリカバリー！」



主な成果

既存と新規の戦略を意図的に分断！

主要既存顧客前年比122％！

新規・休眠顧客前年比136.5％！

■WBS賞：昭和コンクリート工業株式会社 様

発表タイトル

「係長Aが創業70年近い歴史の中で

過去最高実績を叩き出す！！」



主な成果

顧客関係構築の「型」を実践し

超大型案件を獲得。

係長が前年比18倍の実績を上げた！

■G-PDCA賞：株式会社三扇堂 様

発表タイトル

「"えいや"で始まるマンパワー営業からの脱却

Z世代が伸びる営業チームへ」

主な成果

「事前準備」と「ヒアリング」の強化で

若手の育成と業績向上の両立を達成！

1訪問からの複数案件創出を実現し、

売上前年比165％！

■ソリューション営業賞：物林株式会社 様

発表タイトル

「営業の型である

ソリューション営業5ステップの顧客別での

力点の最適化による信頼獲得と成果の実現」

主な成果

ソリューション営業を加速！

オリジナル商品受注前年比150％！

新規顧客から3億2千万円の受注獲得！

本年も各社素晴らしいお取組みをご発表頂きました。

■ アーカイブ動画の視聴について

本年度のアワードで発表された全事例をご覧いただけます。

自社の営業組織における課題解決のベンチマークとして、ぜひご活用ください。

配信内容：

「プロセスマネジメントアワード2025」登壇者の発表内容

視聴費用： 無料

申込方法： 下記フォームよりお申し込みください。

準備が整い次第、視聴URLをご案内いたします。

https://sb-service.co.jp/application/pma2025-archive-form/

【一般財団法人 プロセスマネジメント財団について】

法人名称 一般財団法人 プロセスマネジメント財団（代表理事：野部剛）は、日本経済の活性化に寄与することを目的として、“自他共育”の精神の下、日本国内で30万人以上が実践する科学的組織営業手法「プロセスマネジメント」の国内初の研究教育機関です。

地域密着での全国展開を目指し、多くの志を同じくする会員企業と共に営業分野・WEBﾏｰｹﾃｨﾝｸ゛分野・店舗営業分野の3分野に関する「プロセスマネジメント」の実践・研究をし、「プロセスマネジメント大学」および「ピープルビジネススクール」の名称で、研究成果に基づき教育する民間ビジネススクールを開講しております。