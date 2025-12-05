ミルク入りのコーヒーが似合う、軽やかなローファイビーツ。gummy3000の最新シングル「Milk & Coffee」が12月5日(金)にリリース！

株式会社STARBASE「Milk & Coffee」アートワーク

幼少期に描いた架空の風景を音楽に変えた作品が話題となり、配信から1年でサブスクリプション再生数250万回を突破。海外のリスナーを中心に人気を集めるアーティスト、gummy3000。

最新シングル「Milk & Coffee」は、ピアノを中心に据えた穏やかなサウンドが特徴。朝のやわらかな光のように、心地よいリズムがゆったりと流れ、忙しい日常のなかにほっと一息つける瞬間を生み出す。

ピアノアレンジには山口竜一（一寸先闇バンド）を迎え、繊細なタッチで奏でられる音色が、温かなミルクコーヒーのような優しさを演出。シンプルながらも奥深い音の重なりが、聴く人の心にそっと寄り添い、静かな午後のカフェタイム、窓辺での読書、あるいは一日の終わりのリラックスタイムに最適な一曲。

ローファイならではの温もりと、どこか懐かしい雰囲気が、日常の些細な幸せを思い出させてくれる。

(各種配信サービス：https://lnk.to/gummy3000_MC )

Coffee and Milk Animation Video（12/5公開予定）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YlecqSqLW1c ]

●楽曲情報●

配信開始日：2025/12/5

アーティスト：gummy3000

タイトル：Milk & Coffee

レーベル：Idiot Pop Records

各種配信サービス：https://lnk.to/gummy3000_MC

●gummy3000(ガミースリーサウザン） プロフィール●

幼き頃に描いた架空の風景を音にした作品が話題となり、Spotifyでは異例のスピードでアーティストフォロー数を獲得した。

わずか1年でサブスク総再生数250万回を超え海外を中心にリスナーを増やしている。聞き手にノスタルジックな気持ちにさせてくれるサウンドが、ピアノを主軸にしたLo-fi ヒップホップ作品が彼の特徴。水彩画で作りあげられたアートワークからも感じる。アーティスティックなイメージが、音楽からもにじみ出ている。

＜各種リンク＞https://linktr.ee/gummy3000