【12/10(水)20時～ニコニコ生放送】 Azavana Presents「牙」開催記念番組に、遼（Azavana）、巽（XANVALA）、SAKU（NICOLAS）、凛人（哀と凛人の無所属）が出演

2025年12月24日に開催される Azavana 主催ライブイベント『牙』 の開催を記念した特別番組です。


当日は出演バンドより、遼（Azavana）、巽（XANVALA）、SAKU（NICOLAS）、凛人（哀と凛人の無所属） を迎え、生放送でお届けいたします。


イベントの見どころや最新ライブ映像など、ここでしか見られない内容をたっぷりご紹介します。


どうぞお楽しみください。


番組は 約90分 を予定しており、MCは 諒平（Azavana） が務めます。



Azavana Presents「牙」出演者集合SP 【出演：遼（Azavana）、巽（XANVALA）、SAKU（NICOLAS）、凛人（哀と凛人の無所属）／MC：諒平（Azavana）】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1211_1_1b4d961006e4635b747b6a121f541840.jpg?v=202512060927 ]

【番組について】


・番組の本編（約60分）はどなたでも視聴可能となりますが、おまけパート含む全編視聴するにはプレミアム会員のご登録が必要です。≫ニコニコプレミアム会員登録はこちら(https://premium.nicovideo.jp/payment/registration?site=nicolive&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor&sub=description&sec=nicolive&next_url=%2Fwatch%2Flv349312350)


・タイムシフト期間： 2025年12月31日(水)23時59分まで（期間中見放題）


※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。


（プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。）


番組はこちら :
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349312350

出演者




遼（Azavana）

https://x.com/azavana_ryo



◆Azavana


OFFICIAL X：https://x.com/AzavanaOfficial


OFFICIAL サイト：https://www.azavana-official.com/






巽（XANVALA）

https://x.com/XNVL_Tatsumi



◆XANVALA


OFFICIAL X：https://x.com/XANVALA


OFFICIAL サイト：https://xanvala.com/






SAKU（NICOLAS）

https://x.com/NICOLAS_SAKU



◆NICOLAS
OFFICIAL X：https://x.com/NICOLAS_PSYCHO


OFFICIAL サイト：https://nicolas-psycho.com/






凛人（哀と凛人の無所属）

https://x.com/rito_musyozoku



◆哀と凛人の無所属


OFFICIAL X：https://x.com/musyozokuaka


OFFICIAL サイト：https://musyozoku.themedia.jp/






MC：諒平（Azavana）

https://x.com/Azavana_Ryohei



◆Azavana


OFFICIAL X：https://x.com/AzavanaOfficial


OFFICIAL サイト：https://www.azavana-official.com/





イベント概要



■Azavana Presents「牙」


2025/12/24(水)｜SUPERNOVA KAWASAKI


OPEN 16:45 / START 17:30


ACT： Azavana / 哀と凛人の無所属 / NICOLAS / XANVALA


料金： 前売 \5,500 / 当日 \6,000


チケット： e＋（eplus.jp/azavana/）



■Azavana Presents ONEMAN


「星明かり、滴る虚夢」


2025/12/25(木)｜SUPERNOVA KAWASAKI


OPEN 17:15 / START 18:00


ACT： Azavana


料金： 前売 \5,500 / 当日 \6,000


チケット： e＋（eplus.jp/azavana/）



■Azavana 2026 関東ワンマンツアー


「心音」


1/10(土)｜新横浜 NEWSIDE BEACH


1/11(日)｜Heaven's Rock 宇都宮 VJ-2


1/18(日)｜前橋 DYVER


1/24(土)｜柏 PALOOZA


1/28(水)｜水戸 LIGHT HOUSE


1/31(土)｜HEAVEN'S ROCK さいたま新都心


料金： 前売 \5,500 / 当日 \6,000（各＋D代）


チケット： e＋（http://eplus.jp/azavana/）