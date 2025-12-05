NIJISANJI EN 人気ライバーShu Yamino 初の手描きグッズシリーズが、12月6日（土）世界同時発売！

Anique株式会社

NIJISANJI ENの人気ライバーShu Yaminoが、初となる本人描き下ろしのオリジナルグッズシリーズを発売！

独特かつユーモア溢れる画風でファンに愛され続けているShu Yamino。

今回のプロジェクトでは、商品の発想からイラスト制作までShu本人が全面的に担当。彼が生み出した可愛らしくもシュールなイラストの数々が、こだわりの限定グッズとして登場します。

今回のテーマはずばり、Shuらしい「ミーム」の世界。 謎の生物たちが溢れかえる、シュールでカオスな宇宙がグッズになりました。

さらに、タイトルの「Shuper Yamino Eyyy」には、「Shuper 闇の絵」というダブルミーニングの遊び心も。Shu自身の魅力と話題性を詰め込んだ特別なコレクションです。

2025年12月6日（土）より、世界同時予約販売スタート！

販売情報

NIJISANJI EN Shu Yamino 手描きイラストグッズ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/235_1_26db1424d883ca08cfee53be61b64903.jpg?v=202512060927 ]

配信情報

Shu Yamino本人が配信内でグッズの紹介とお絵描きセッションを行う予定！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/235_2_2f1309a0dc20965f6677bccd43a9a692.jpg?v=202512060927 ]

グッズラインナップ

SHUper ぬいぐるみ用かぶりもの

お手持ちのにじぱぺっとに被せれば、一瞬でSHUperかわいく大変身！

SHUper ポーチ

毎日の通勤やちょっとしたお出かけにぴったりな小物ポーチ。

手描きイラスト入りで、実用性もコレクション価値もSHUper！

SHUper クッション

ふわふわで抱き心地抜群、安心感にあふれたクッション。一日中あなたに寄り添ってくれる、SHUperなアイテムです。

SHUper「宇宙飛行」スマホスストラップ

宇宙飛行がテーマのスマホストラップ＆ホルダー付き。持つだけで SHUperな存在感。

SHUper アクリルキーホルダー

クリア素材でシュウのイラストを最大限に楽しめます。バッグや鍵に付ければ、SHUper注目を集めること間違いなし！

SHUper 闇の絵 トレーディング缶バッジ（全5種）

どれが出るかはお楽しみ。開封時のワクワク感はSHUper満点！コレクション性も抜群です。

SHUper ボイス付きぬいぐるみ

ボタンを押すとシュウの声が再生される特別仕様。いつでもどこでもシュウのSHUperな寄り添いを感じられます。

購入特典(日本)

販売期間中、対象商品を4,400円（税込）お買い上げごとに購入特典【ポストカード（全5種）】をランダムで1点プレゼントいたします。

販売期間中、対象商品を6,600円（税込）お買い上げごとに購入特典【クリアフォトカード（全3種）】をランダムで1点プレゼントいたします。

※特典は同時に適用されます。

Shuの独特な魅力が詰まった、初の「手描きグッズシリーズ」がついに本格展開。

ファンの皆様はもちろん、ユニークなイラストがお好きな方も必見です。この世界同時予約のチャンスを、絶対にお見逃しなく！

12月6日はShuの配信をチェックして、この「SHUper」な瞬間を一緒に迎えましょう！

