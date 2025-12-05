忍耐と心理戦が入り混じる狂気の禁欲バトルが開幕！バラエティ新番組『禁欲倶楽部～もう、我慢できないです～』12月13日（土）夜6時より「ABEMA」にて全5話一挙独占配信＆1話無料公開が決定

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新番組『禁欲倶楽部～もう、我慢できないです～』を、2025年12月13日（土）夜6時より、「ABEMA」にて全5話一挙独占配信することを決定いたしました。

【動画】新番組『禁欲倶楽部～もう、我慢できないです～』：https://abema.tv/video/episode/90-2047_s1_p800(https://abema.tv/video/episode/90-2047_s1_p800)

本番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティです。

何も知らされずに怪しげな部屋に集められた芸人たちは、禁欲を強いられる中で食欲、性欲、睡眠欲などを刺激する過酷なミッションを課されます。ミッションの中で他者よりも多く欲望を解放してしまったが者が脱落。最も己の欲をコントロールし、最後まで生き残った芸人が賞金を手にします。ライバルたちとの心理戦だけでなく、“己の欲望”と戦う忍耐勝負。極限まで“禁欲”させられた芸人たちの“人間”のリアルな部分がダダ漏れになる瞬間にご注目ください。

このたび、番組MCには小籔千豊、霜降り明星・せいやが決定したほか、“禁欲”された空間で賞金獲得を目指すサバイバルには、お見送り芸人しんいち、空気階段・鈴木もぐら、きしたかの・高野正成、モグライダー・ともしげ、ラランド・ニシダ、トム・ブラウン・みちお、みなみかわ、スカチャン・ヤジマリー。の参加が決定。8人の芸人たちが繰り広げる欲望にまみれた真剣バトルを、MCの2人がモニタリングします。

番組放送決定にあたり、収録を終えたMC陣と参加メンバーからコメントが到着。芸人たちの欲望渦巻くバトルを見届けたMCの小籔は「メンツは最高でしたね。人間の嫌な部分が出ていたし、おもろかった」「欲を禁じられるとかの範囲じゃない辛さがありそうな、すごい戦いでした」とコメント。同じくMCを務める霜降り明星・せいやも「まず地上波では絶対に観られないような部分もあります。見たことない競技がありましたね（笑）」「芸人というか、もう人間の戦いです。観たことないものが観られると思います」と、感想を寄せています。

さらに、バトルに参加したみなみかわは「これどこまで流すんですか？令和にこんな…令和とかでなく昭和でもなかったです」「正直、僕は使えるところ2分くらいしかないと思っています。どういう仕上がりになっているのか、ぜひ観てください」と収録を振り返り、空気階段・もぐらからは「人間というものは欲があるから人間なんだなというのと同時に、欲が溢れて人間じゃなくなる瞬間が多々ありました」「シラフで見ると身体に変調をきたす方もいるかもしれないので。わたしからはそれだけ、注意事項としてお伝えします。『禁欲倶楽部』観てください、観られるならね」と、視聴者に向けてのメッセージも。また、お見送り芸人しんいちは「頭おかしい番組始めたな、ABEMA。どうすんの？これ全部使うの！？」「怖すぎる、この番組！おかしい！」と悲痛のコメントを寄せ、ラランド・ニシダも「今まで受けたドッキリ系の中で一番過激でしたし、自分でもどうなっているか早く観たいです」「彼女には観ないでほしい。僕の彼女以外はぜひご覧ください」と語っています。

禁じられることで欲望に支配されていく芸人たちの極限サバイバルバトル。己を律し、最後まで生き残れるのは誰なのか…？新番組『禁欲倶楽部～もう、我慢できないです～』は、12月13日（土）夜6時より、「ABEMA」にて1話無料・全5話一挙独占配信です。ぜひ、ご期待ください。

■出演者コメント

MC・小籔千豊 コメント全文

―禁欲させられて“一番辛い欲”は何ですか？

人生で言ったら…おしゃべりかな。寝れへんってなっても得意やし、タバコも好きやけどマジで禁煙しようとなったら我慢できるやろうし。ご飯…寝る…ご飯かな。いや、トイレやわ。おっさんになってきたからションベン近なってますんでね。この番組に出たら、「トイレ我慢しろ」と言われたらめちゃくちゃ弱いと思います。

―印象に残っているシーン／番組の見どころを教えてください

メンツは最高でしたね。ちょうど良いメンバーで、最初の方に負けてしまった芸人らが、後半残っていたらどういうふうになっていたのかなというのも興味あります。人間の嫌な部分が出ていたし、おもろかったですけど、水槽のステージ、睡眠のステージが特に面白かったと思います。最後はキツそうでしたね。欲を禁じられるとかの範囲じゃない辛さがありそうな、すごい戦いでした。

MC・せいや（霜降り明星） コメント全文

―禁欲させられて“一番辛い欲”は何ですか？

結婚しているので、エロとか自由恋愛とか女性関係は、それこそ“禁欲”。その分ラジオで下ネタコーナーとかをしていて、下ネタ系のパフォーマンスをすることによって欲を発散してるいので、それを事務所から止められたらキツイですね。エロくは生きたいとは思っているので。

―印象に残っているシーン／番組の見どころを教えてください

まず地上波では絶対に観られないような部分もあります。見たことない競技がありましたね（笑）。めっちゃおもろかったです。もぐらとともしげさんの“ある競技”で笑い泣きしました。芸人というか、もう人間の戦いです。観たことないものが観られると思います。ぜひご覧ください。

みなみかわ コメント全文

―自身にとって一番大事な“欲”は何ですか？

僕にとって大事な欲は“性欲”と言いたいところですが…年齢とともに落ち着いてきていますので、面白くないかもしれないですが“睡眠欲”ですね。もうダメなんです、寝ないと。仕事がバリバリ売れてらっしゃる方は4時間、3時間睡眠、寝ないでとか言うんですけど、僕もうマジで絶対7時間寝ないとダメで…。僕すぐ寝られるんで、睡眠だけはしっかりしたい。全然面白くないんですけどね、本当は性欲とか言いたいところですけど…。

―収録の感想を教えてください

まずどういう企画なのかが分からなかった、そしてどの媒体なのかも分からなくて、手探りながらやったんですが…。

これどこまで流すんですか？普通にダメでした（笑）。令和にこんな…令和とかでなく昭和でもなかったです。

心配なのはともしげ。ともしげはずっと変なこと言っていましたし、変な行動をしていました。誰がともしげを抑えるかをみんなで目配せしながら、嫌な仕事を押し付けるみたいなことをしていました。どうなっているか分からないですけど、正直、僕は使えるところ2分くらいしかないと思っています。どういう仕上がりになっているのか、ぜひ観てください。

鈴木もぐら（空気階段） コメント全文

―自身にとって一番大事な“欲”は何ですか？

わたしにとって一番大事な欲は“汁欲”ですね。“汁”を出すために生きているので。タバコを吸っても“汁”が出ますし、パチンコ打っても出ますし。“汁”出ないものは極力やんないように生きていますね。みなさん、“汁”に支配されて生きていきましょう。

―収録の感想を教えてください

人間というものは欲があるから人間なんだなというのと同時に、欲が溢れて人間じゃなくなる瞬間が多々ありました。自分だけじゃなくて周りも含めて、出ている奴ら全員人間じゃなくなっていました。胃薬とか飲みながら観てほしいです。シラフで観ると身体に変調をきたす方もいるかもしれないので。わたしからはそれだけ、注意事項としてお伝えします。『禁欲倶楽部』観てください、観られるならね。

お見送り芸人しんいち コメント全文

―自身にとって一番大事な“欲”は何ですか？

僕が一番大事にしている欲はやっぱり、“女の子と遊ぶ欲”ですね。これがなくなったら働く意味ありません、頑張る意味ありません。かわいい女の子、きれいな女の子としゃべったりデートする、ご飯行ったりする、それ以上？のことをするっていうのが僕の一番大事にしている欲でございます。

―収録の感想を教えてください

もうヘトヘトです。頭おかしい番組始めたな、ABEMA。どうすんの？これ全部使うの！？おかしなってるよ、もう。

作っている人間がネジ何本も抜いて作っとるわ。もう二度とみなさんと関わりたくない。今日の演者、そして作っているチーム、もう関わりたくない！怖すぎる、この番組！おかしい！

ニシダ（ラランド） コメント全文

―自身にとって一番大事な“欲”は何ですか？

見ての通り、170cm、110kg、太っている中ではわりかしかわいい方ということで、結構ファンもいってますし…。性欲というより“ファンいく欲”というか。性欲とはまた違うとこにある感じがしますね。食欲、性欲、睡眠欲って言われますけど、4つ目の“ファンいく欲”が、わたしの中では一番大事な欲求かなと思っております。彼女には観ないでほしい。僕の彼女以外は、ABEMAでぜひご覧ください。

―収録の感想を教えてください

何が起きたか何も分かんないです。ほぼランチみたいに連れてこられて、何が起きているかまったく分かんないし…全部夢みたいな感じで終わっていった。すごかったな…。

やっぱりしんいちさんはダメっすね、あの人。社会に解き放ってはいけない人だ。あの人が全ゲームを掻き乱していた。今まで受けたドッキリ系の中で一番過激でしたし、自分でもどうなっているか早く観たいです。

■ABEMA『禁欲倶楽部～もう、我慢できないです～』配信概要

配信日時：2025年12月13日（土）夜6時より ※1話無料・全5話一挙配信

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2047

出演

【MC】小籔千豊 せいや（霜降り明星）

お見送り芸人しんいち

鈴木もぐら（空気階段）

高野正成（きしたかの）

ともしげ（モグライダー）

ニシダ（ラランド）

みちお（トム・ブラウン）

みなみかわ

ヤジマリー。（スカチャン）

※五十音順

