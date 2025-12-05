レポート公開「生成AI台頭によるGDP停滞リスクと企業の構造転換戦略」

株式会社カタリス

▼レポート概要

「生成AI台頭によるGDP停滞リスクと企業の構造転換戦略」

～生成AIによる経済・事業へのインパクトを理解し、大きな構造転換を実現するためのCXOプレイブック～(https://catalys-inc.com/report)

「生成AIを活用して業務を効率化しよう」



いま、多くの経営会議でこの言葉が飛び交っています。

政府やエコノミストも「AIで生産性が上がれば、日本経済（GDP）は成長する」と口を揃えます。

しかし、本レポートではあえて断言します。

その定説は、今回の生成AI革命においては、少々楽観的な前提に立ちすぎています。

なぜか。

キーワードは「合成の誤謬」「デジタル赤字の拡大」「労働シフトの逆流」の3つです。

業界全体がAIでコストを下げれば、市場原理により必然的に「値下げ競争」が勃発します。利益の源泉となる付加価値はクラウドを提供する海外プラットフォーマーへ「ライセンス料」として流出し、デジタル赤字は拡大 。結果、企業は効率化しても、マクロで見ればGDPは停滞に向かう構造的リスクを秘めています 。

さらに残酷なのは、この技術がもたらす「価値の選別」です。

かつてのIT革命は、工場労働からオフィスワークへと、人を「生産性の低い仕事」から「高い仕事」へシフトさせ、国全体を豊かにしました 。しかし、今回のAI革命は逆です。ホワイトカラーの知的生産が自動化されることで、労働力が高付加価値な領域から、AIには代替できない低生産性な領域（エッセンシャルワーク等）へと「逆流」する現象が起き得ます 。

更に、この世界では、「中品質」はもはや無価値です。AIが「80点の成果物」を無料で大量生産する時代において、「そこそこの品質」のサービスは付加価値がゼロに収斂し、市場からの退場を余儀なくされるでしょう 。

では、我々はどう戦うべきか。 答えは、この生成AI革命を契機とした構造転換（ピボット）にあります。

AIによって「知能のコスト」が劇的に下がったからこそ、これまで採算が合わず放置されていた「N=1（完全個別化）市場」や「不可能（フロンティア）市場」が、突如として巨大なブルーオーシャンへと変貌します 。

本レポートでは、マクロ経済視点でのGDP停滞リスク分析に加え、日本企業が独自の資産（フィジカル、コンテキスト）を武器に勝ち残るための「4つの戦略セグメント」と「実行ロードマップ」を提示します 。

「AIを使う側」で終わるか、「AIと共に進化する側」に回るか。

その分岐点に立つCXOの皆様へ、真の生存戦略をお届けします。

本レポートは、全体像を直感的に把握できる「概要版（スライド形式）」と、

詳細なメカニズムと戦略論を記述した「詳細版（論考形式）」の2種類をご用意しています。 ぜひ両方をダウンロードし、次期経営計画の羅針盤としてご活用ください。

