メロンブックスの海外1号店「台北店」2025年12月20日(金)　台湾・台北市にオープンが決定しました。

株式会社メロンブックス（本社：東京都文京区湯島、代表取締役社長：松井 大祐）の子会社である蜜瓜書店動漫有限公司（本社：台湾・台北市、代表取締役社長：松井 大祐）は、海外1号店として台湾・台北市に「Melonbooks台北店」をオープンいたします。台湾から日本、日本から台湾へ、相互の作品交流・文化交流の架け橋として貢献出来るよう、事業を展開してまいります。

■蜜瓜書店(Melonbooks) 台北店について

【出店立地・住所】

台北市・西門エリアは、台湾における 若者文化・サブカルチャーの中心地といえる場所です。日本の秋葉原のようなアニメカルチャーと、原宿・渋谷のようなストリートカルチャーの共存した複合カルチャーエリアです。

Melonbooks台北店はMTR西門駅より徒歩6分、「博愛聯合大樓(https://www.google.com/maps/place/%E5%8D%9A%E6%84%9B%E8%81%AF%E5%90%88%E5%A4%A7%E6%A5%BC/@25.0447399,121.5100033,17.64z/data=!4m6!3m5!1s0x3442a90c878682d9:0x38dc4935d1950d0b!8m2!3d25.0446759!4d121.511328!16s%2Fg%2F11m41_fpzg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEzMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)」6Fに、12月20日(土)にオープンいたします。

060-0062 台北市中正區博愛路76號六樓

営業時間(台湾時間)：10:00-21:00

蜜瓜書店 台北店(https://melonbooks.info/shop/taiwan/)

【取扱商材／売場】

売り場面積は80坪。

同人誌等、日本における個人創作物を中心に、台湾即売会での商品仕入を計画しており、双方の創作物が一同に介する台湾における旗艦店として10,000タイトルを超える品揃えで展開いたします。

また、台湾内の各出版社・取次との提携により、台湾の商業書籍・グッズ類も併せてお買い求めいただく事が出来ます。

【オープン記念キャンペーン】

メロンブックス台北店ではグランドオープンを記念して、多数のキャンペーンを企画し、台湾の皆様をお迎えいたします。

- ご来店記念品ご来店頂いた方に先着で、当社マスコットキャラクター「めろんちゃん」（イラスト：こもわた遙華先生(https://x.com/mokowata)）をあしらった記念品を贈呈いたします。「ご当地めろんちゃん紙絵馬」：全31種・ランダム配布「ご当地めろんちゃんコレクションカード」：全31種・ランダム配布- ご購入特典200元から6,000元まで、お買い上げ金額に応じて特典をプレゼントいたします。- 周辺地域での無料配布台北店周辺地域にて「台北ご当地めろんちゃんイラストカード」「クーポン付きチラシ」を配布予定です。イラストカードはお祭り参加券にもなっています。- お祭り(ミニゲーム)の開催ご購入特典としてもらえるお祭り券、もしくは無料配布イラストカードをご持参頂くとミニゲームにご参加いただく事が出来ます。◯スロットマシーン：1枚で5回挑戦出来ます。特賞で複製原画・キャンバスアート等の豪華景品が当たります。◯スーパーボールすくい：1枚で3回挑戦出来ます。獲得個数に応じて日用品を贈呈いたします。◯デジタルガチャ：1枚で1回挑戦出来ます。ハズレ無しでクリアファイルやアクリルグッズ、タペストリーが当たります。- オープン記念 応援色紙の展示台北店オープンに際し、130名を超えるクリエイター様より応援メッセージと色紙を頂戴しました。頂いた全ての色紙を台北店に展示いたします。- SNSフォローキャンペーン台北店の各種SNS（X・Plurk・Instagram・Facebook・threads）をフォロー頂き、対象のポストをリポストするだけでご参加頂けます。抽選で15名の方に応援色紙のイラストを利用した複製ミニ色紙15種をコンプリートセットで贈呈致します。- 台北店会員カードの提供を開始ご希望の方は1枚200元にて会員カードの作成が可能となります。ご面倒なお手続きなくクーポンのご利用が可能な他、毎月行われる抽選企画にご参加いただけます。また、お誕生日にも特別なクーポンとしてご利用いただく事が可能です。尚、オープンキャンペーンとして半年間(26年6月までを予定)は発行料が無料となります。

【限定グッズ】

- 台北ご当地めろんちゃんグッズこもわた先生描き下ろしの台北店めろんちゃんのグッズを販売いたします。日本店舗でもお取扱いの無い、台北店限定のグッズになります。- メロブ店員グッズだにまる先生・玉乃けだま先生・笹森トモエ先生に描き下ろして頂いたオリジナルキャラクターグッズを販売いたします。こちらも日本店舗でもお取扱いの無い、台北店限定販売です。- サイン入り同人誌豪華作家陣より、台北店用に頂いた直筆サイン入り同人誌を販売します。- 複製色紙受注販売複製の応援色紙を台北店先行で受注を受け付けます。

台北店のキャンペーン情報等詳細はWEBサイト(日本語版)(https://www.melonbooks.co.jp/special/fair/shop/taipei/new-opening/)にてご確認下さい。

■Taipei Melon Galleryについて

日本国内でも大変ご好評を頂いております、クリエイター専用ギャラリーを台北店に併設いたします。

画廊と販売店の機能を揃えたイベントスペースとなっております。

第一弾として玉乃けだま先生の個展が開催決定しております。

以前台北で開催し大人気を誇った「けだまつり」を、再び開催いたします。

前回の倍以上のラインナップと描き下ろし商品を取り揃え、更に先生のサイン会も開催予定です。

■Melonbooksの海外出店

この度の海外初出店を皮切りに、今後も当社は全世界のクリエイターの創作活動を応援するための環境作りと、その一環としての海外事業展開を加速させてまいります。