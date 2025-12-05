Ready Crewを運営するフロンティア株式会社、ビジネスカンファレンス「SamuraiDX 2025冬」に登壇

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営する、フロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 政裕、以下 当社）は、2025年12月11日・12日にオンラインで開催されるSansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」と「名古屋テレビ放送株式会社」の2社が共催するDXカンファレンス「SamuraiDX 2025冬」に SILVER+スポンサーとして参画いたします。また本イベントにおいて、当社が推進するAI活用の取り組みをテーマにした事例講演に登壇することが決定しました。

本講演では、当社がレディクル事業を通じて行ってきた営業DXの実践知や、AIによる意思決定支援の最新アプローチを紹介し、企業の成長につながる具体的な学びを提供します。

■ 協賛の背景

現在、多くの企業が「AIを活用したい」と考えながらも、

・どこから取り組むべきか分からない

・自社業務のどこにAIが適用できるか見えない

・導入効果がイメージできない

といった課題を抱えています。

特に営業領域では経験や勘に依存する場面が多く、再現性のある成果につなげることが難しい状況があります。そこで本講演では、「どの企業で案件が発生しそうか」「受注確度はどれくらいか」をAIで可視化した“蓋然性探査”の実例を紹介し、AI活用の具体的なイメージを持っていただくことを目的としています。

■ 登壇概要

■ 登壇概要

講演タイトル：AIを意思決定のパートナーに― 蓋然性探査がもたらした営業効率1.3倍の成果

日時：12月12日（金）11:55～12:15

詳細・お申込み：https://eight-event.8card.net/samuraidx/

■ 登壇者

フロンティア株式会社

常務取締役 CMO

田中 翔理（たなか しょうり）

大阪大学卒業後、海外法人の管理業務に従事。その後、クリエイティブディレクター、外資系Fintech企業でマーケティング責任者を務めたのち、デジタルマーケティング分野で起業を経験。2020年フロンティア株式会社入社。

マーケティング戦略、ブランド企画、社内業務のデジタル化を推進し、2021年より取締役就任、2023年10月より現職。

■ SamuraiDX 2025冬について

SamuraiDX は「歴史に学ぶ混迷の時代のビジネス変革」をテーマに、戦国・幕末期の英雄たちの戦略から現代のDX推進に通じる示唆を得ることを目的としたオンラインカンファレンスです。経営者・事業責任者・DX推進者など、幅広いビジネスパーソンを対象に約40以上の講演が実施されます。

Ready Crew（レディクル）とは

レディクルは、上場企業2,800社の利用実績がある企業と企業をつなぐビジネスマッチングエージェントです。高い傾聴力・提案力を併せ持つコンシェルジュが、システム、プロモーション他、企業のあらゆる発注業務に関わる悩みをヒアリングいたします。伺った内容を元に、レディクル独自のシステムで幅広いネットワークの中から最適な企業をご紹介いたします。受注先のパートナー企業様からのみ費用を頂いており、発注元の企業様からは一切費用を頂いておりません。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

Linkedin ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

このページに掲載されているプレスリリースその他の情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。