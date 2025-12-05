開催日時

姫路市

令和7年12月1日（月曜日）から令和8年3月31日（火曜日）まで

実施内容

生成AI技術を活用し、市民の皆さんの悩みや困りごとに耳を傾け、相談した人が必要な支援につながることができるようにサポートを行います。

昨年度、実証実験として実施していたものが12月1日から本格稼働します。

本格稼働となり、チャットをしたうえで希望する方には、相談機関から連絡が受けられる機能を追加しました。

特徴

利用方法

- 匿名で相談できます。- 24時間、時間帯を気にせず相談できます。- スマートフォン等により、どこからでも相談できます。- 悩みや困りごとに耳を傾け、心のケアや必要な支援につながることができるようにサポートを行います。

対話型チャットAIによるお悩み相談のサイトまたは下記の二次元バーコードを読み取ることで、チャットを利用できます。

対話型チャットAIによるお悩み相談のサイトはこちらから(https://v3ypp.channel.io/workflows/781672)

二次元バーコードはこちら(https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000032095.html)

また、以下の施設にPR用ステッカーを設置しています。

- 市役所- 総合福祉会館- ピオレ姫路- イオンモール姫路リバーシティ- イオンモール姫路大津 など