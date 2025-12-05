「対話型チャットAIによるお悩み相談」を実施します
姫路市
- 24時間、時間帯を気にせず相談できます。
- スマートフォン等により、どこからでも相談できます。
- 悩みや困りごとに耳を傾け、心のケアや必要な支援につながることができるようにサポートを行います。
- 市役所
- 総合福祉会館
- ピオレ姫路
- イオンモール姫路リバーシティ
- イオンモール姫路大津 など
開催日時
令和7年12月1日（月曜日）から令和8年3月31日（火曜日）まで
実施内容
生成AI技術を活用し、市民の皆さんの悩みや困りごとに耳を傾け、相談した人が必要な支援につながることができるようにサポートを行います。
昨年度、実証実験として実施していたものが12月1日から本格稼働します。
本格稼働となり、チャットをしたうえで希望する方には、相談機関から連絡が受けられる機能を追加しました。
特徴- 匿名で相談できます。
- 24時間、時間帯を気にせず相談できます。
- スマートフォン等により、どこからでも相談できます。
- 悩みや困りごとに耳を傾け、心のケアや必要な支援につながることができるようにサポートを行います。
利用方法
対話型チャットAIによるお悩み相談のサイトまたは下記の二次元バーコードを読み取ることで、チャットを利用できます。
対話型チャットAIによるお悩み相談のサイトはこちらから(https://v3ypp.channel.io/workflows/781672)
二次元バーコードはこちら(https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000032095.html)
また、以下の施設にPR用ステッカーを設置しています。
- 市役所
- 総合福祉会館
- ピオレ姫路
- イオンモール姫路リバーシティ
- イオンモール姫路大津 など