■ サービス開始の背景

アンバーグリスジャパン(代表:未掲載)は、長年にわたり有料(33,000円)で提供してきた龍涎香(りゅうぜんこう)の鑑定サービスを、2025年11月より完全無料化し、鑑定証明書の発行も無料で行うことを発表いたしました。この取り組みは、2025年11月に実施した鹿児島県奄美市への龍涎香寄贈を契機としています。奄美大島に古くから伝わる「ネリヤカナヤ(水平線の先にある神様の国)」から届けられた贈り物を「みんなで受け取っていく文化」に倣い、日本全国での龍涎香発見やビーチクリーニング活動への貢献を目指します。

■ 龍涎香とは

龍涎香は、マッコウクジラの排泄物が長期間海を漂流し、岸辺に打ち上げられた極めて貴重な天然香料です。古くから高級香料として珍重され、「海からの贈り物」とも呼ばれています。

■ サービス内容

【無料提供されるもの】

龍涎香の専門鑑定本物と認定された場合の鑑定証明書発行

【鑑定の流れ】

ステップ①：申し込み専用のアンケートフォームに必要事項を記入発見物の写真(大きさ比較できるもの)、ホットワイヤーテストの動画、ペーパーテストの動画を提出送付先: kantei@ambergrisjapan.comステップ②：一次審査提出された画像・動画を審査「本物の可能性がある」と判断された場合のみ、現物送付の案内を送付ステップ③：本鑑定現物を専門的に鑑定本物と確認された場合、鑑定証明書を添えて返送

【利用者負担】

品物の往復送料はご利用者様負担となります。年代測定や特定成分分析など高度な検査は別途有料オプション

■ 「お宝探し」がビーチクリーン活動を活性化

龍涎香は海岸に打ち上げられる極めて希少な天然物です。この無料鑑定サービスにより、「もしかしたら龍涎香かもしれない」という期待を持って海岸を散策する人々が増えることで、結果的にビーチクリーニング活動の活性化につながることが期待されています。海岸でのお宝探しという楽しみを通じて、自然と海岸の清掃活動に参加する人が増え、海洋環境保全への関心が高まる。そんな好循環を生み出すことが、本サービスの大きな狙いの一つです。実際に、奄美市での記念講演では、龍涎香の歴史や鑑定方法を紹介し、地域の方々から大きな関心を集めました。「海からの贈り物」を探す活動が、美しい海岸を守る活動へとつながっていくことを願っています。

アンバーグリスジャパンは、この無料鑑定サービスを通じて、以下の目標を掲げています。・日本国内での龍涎香発見の促進・「お宝探し」を通じたビーチクリーニング活動の活性化・海洋環境保全への関心喚起・地域文化と自然の恵みを共有する文化の醸成送られた画像や動画は、将来の海洋研究や研究者との連携における貴重な資料として活用される可能性があります(個人情報は使用されません)。

■ 今後の展望

■企業情報

会社名 ： 有限会社アンバーグリスジャパン代表者 ： 吉田 恭隆所在地 ： 愛知県名古屋市緑区亀が洞1-701 ノーブルメゾン徳重402事業内容 ： 龍涎香の鑑定、買取、研究開発および、龍涎香の普及活動ホームページ： https://agj.co.jp/本件に関するお問い合わせ先有限会社アンバーグリスジャパン（担当：吉田）※電話でのお問い合わせは受け付けておりませんメールアドレス：information@ambergrisjapan.com鑑定依頼メール: kantei@ambergrisjapan.com【本プレスリリースに関する注意事項】本サービスは個人向けです。事業目的での鑑定書利用は別途ご相談ください。詳細は公式サイトをご覧ください。以上