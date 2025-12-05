K2 Picturesが運営する映画製作ファンド「K2P Film Fund I」2026年1月末をファイナルクローズ（出資募集期間終了）とすることを発表。

株式会社K2PicturesK2P Film Fund I ロゴ

株式会社K2 Pictures（東京都目黒区、代表取締役 紀伊宗之、以下 当社）が運営する映画製作ファンド・K2P Film Fund I（読み：ケーツーピーフィルムファンドファースト、以下本ファンド）は、この度、2026年1月末をファイナルクローズ（出資募集期間終了）とすることを発表いたします。

本ファンドは「日本映画の新しい生態系をつくる」ことを掲げ、2024年5月にフランス・カンヌで立ち上げを発表し、資金調達とともに才能豊かなクリエイターとの映画製作を進めてまいりました。そして、12月3日には本ファンド製作の作品として、映画監督・是枝裕和がメガホンをとり、漫画家・藤本タツキの漫画『ルックバック』を実写映画化、2026年の公開が決定したことを発表。さらに、2026年2月6日には本ファンド初製作の作品として、芸人・ゆりやんレトリィバァが初の映画監督に挑戦する、映画『禍禍女』（読み：まがまがおんな）の公開を控えております。

このほか、すでに３作品の撮影を終えており、完成に向けた作業が進行中。また、来年春には新たに２作品の撮影準備を進めており、すでに７作品が本ファンド製作の作品としてラインナップしております。

一方で、資金調達については11月28日に政府系金融機関である日本政策投資銀行より5億円の出資を受けたことを発表。すでに発表済み投資家として、三菱UFJ銀行、トランザクション、Yamauchi-No.10 Family Office、さらにfundnote株式会社が設立した、投資事業有限責任組合（LPS）「fundnoteK2投資事業有限責任組合」などが本ファンドに参画しております。また、昨年には株式会社バンダイからも出資を受けており、さまざまな業界から、本ファンドが掲げる新たな映画製作の形に対して、大きな期待が寄せられています。

当初、2025年内の投資期間終了を予定しておりましたが、すでに新たな問い合わせを多数いただいていることから、この度2026年1月末をファイナルクローズとする運びとなりました。

残りわずかな期間ではありますが、新たな映画製作の形を提示し、ファンド組成へ邁進してまいります。

＜本ファンドに関するお問い合わせ＞

fund@k2pic.com

＜本ファンド製作 作品＞

・『禍禍女』（読み：まがまがおんな）

2026年2月6日（金）公開

監督：ゆりやんレトリィバァ

脚本：内藤瑛亮

出演：南 沙良、前田旺志郎、アオイヤマダ、高石あかり、九条ジョー、鈴木 福、前原瑞樹、

平田敦子、平原テツ、斎藤 工、田中麗奈

公式サイト：https://k2pic.com/film/mmo/

・『ルックバック』

2026年公開

原作：藤本タツキ「ルックバック」（集英社ジャンプコミックス刊）

監督・脚本・編集：是枝裕和

公式サイト：https://k2pic.com/film/lb/