本番当日、現地時間朝7時の台湾からお届け！？「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」カッキーの台湾出張リポート！

俳優・柿澤勇人がパーソナリティを務める「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」。


12月5日（金）、12日（金）TBSラジオ、


11月7日（日）14日（日）ABCラジオの放送は、番組初のリモート収録でお送りします！





来年1月からスタートのTBSドラマ「終のひと」で主演を務めることも発表され波に乗る柿澤勇人。


この日は台湾で開催された「デスノート THE MUSICAL シンフォニーコンサート」に出演するため、


現地のホテルとリモートを繋いで収録を行いました。


本番当日の現地時間朝7時、カッキーはどう過ごし、何を思うのか？


俳優のリアルが垣間見えるトークをお楽しみください！




