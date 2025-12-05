本番当日、現地時間朝7時の台湾からお届け！？「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」カッキーの台湾出張リポート！
俳優・柿澤勇人がパーソナリティを務める「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」。
12月5日（金）、12日（金）TBSラジオ、
11月7日（日）14日（日）ABCラジオの放送は、番組初のリモート収録でお送りします！
来年1月からスタートのTBSドラマ「終のひと」で主演を務めることも発表され波に乗る柿澤勇人。
この日は台湾で開催された「デスノート THE MUSICAL シンフォニーコンサート」に出演するため、
現地のホテルとリモートを繋いで収録を行いました。
本番当日の現地時間朝7時、カッキーはどう過ごし、何を思うのか？
俳優のリアルが垣間見えるトークをお楽しみください！
