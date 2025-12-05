本番当日、現地時間朝7時の台湾からお届け！？「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」カッキーの台湾出張リポート！

朝日放送ラジオ株式会社

俳優・柿澤勇人がパーソナリティを務める「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」。

12月5日（金）、12日（金）TBSラジオ、

11月7日（日）14日（日）ABCラジオの放送は、番組初のリモート収録でお送りします！

来年1月からスタートのTBSドラマ「終のひと」で主演を務めることも発表され波に乗る柿澤勇人。

この日は台湾で開催された「デスノート THE MUSICAL シンフォニーコンサート」に出演するため、

現地のホテルとリモートを繋いで収録を行いました。

本番当日の現地時間朝7時、カッキーはどう過ごし、何を思うのか？

俳優のリアルが垣間見えるトークをお楽しみください！

また番組公式Xでは毎月プレゼントキャンペーンを実施中！

12月はオリジナルステッカーをプレゼントします。

番組終了後に固定ポストをチェックしてください！

▼Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ

ABCラジオ 毎週日曜よる11時30分～

TBSラジオ 毎週金曜よる8時30分～

