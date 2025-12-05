1985年の日本初公開日《12月7日》に一挙放送決定！『バック・トゥ・ザ・フューチャー』日本公開40周年記念！！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング(C) 1985 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.

1985年12月7日の衝撃的な日本初公開から、2025年12月で40周年となる『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。この映画史に輝くSFアドベンチャーの金字塔をBS10プレミアムでは40年前の日本初公開日と同じ12月7日に合わせ3部作の一挙放送！高校生マーティとドクがデロリアンで繰り広げる時空を超えた大冒険。緻密に計算され尽くした伏線、心躍るユーモア、そして胸を打つ感動。過去、未来、西部開拓時代へ。40年経っても色褪せることのない完璧な物語を、この記念すべき節目にイッキ見できる贅沢を味わおう！





また、日本公開40周年を記念して、主人公のマーティを演じたマイケル・J・フォックスの魅力を深掘り！マイケル・J・フォックスのコメディセンスが輝く、キャリア絶頂期の傑作コメディ3本を厳選して特集放送。『摩天楼はバラ色に』は、NYで成功を夢見る若者を演じた80年代サクセスストーリー。機転と愛嬌で大企業を駆け上がる姿は、まさに時代の寵児。『バラ色の選択』では、高級ホテルを舞台に、恋と夢に奮闘するコンシェルジュ役でロマンチックな魅力を振りまく。『ハード・ウェイ』では一転、役作りのため刑事に密着する傍若無人な人気俳優を怪演。ジェームズ・ウッズとの凸凹コンビが織りなすマシンガントークは必見。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pkqzfwmdasI ]

放送日時：【字幕版】12月7日（日） 午前11：45～ 一挙放送

【吹替版】12月22日（月）、12月23日（火）、12月25日（木） よる8：00 （全３作品）

吹替は、地上波で放送され根強い人気を誇る三ツ矢雄二が主人公マーティ役を担当した日曜洋画劇場版！

過去にタイムスリップしたマーティはリミットが迫る中、現代に帰還することができるのか？現代と過去をつなぐ時計台や、若かりし両親との出会いなど、タイムトラベルものならではの練られた脚本が見事。また、マイケル・Ｊ・フォックスなどのキャスト陣、ヒューイ・ルイス＆ザ・ニュースによる大ヒット主題歌など、さまざまな要素がつまったエンタテインメント映画の金字塔。

『バック・トゥ・ザ・フューチャーＰＡＲＴ２』放送日時：12月7日(日)午後1：50／【吹】12月23日(火)午後8：00

前作のラストシーンから物語は始まり、未来と現在、そして再び過去と、3つの時代を交錯させつつみごとに収束させる展開はシリーズ随一。空飛ぶスケボーや立体映画上映の看板など、前半の未来描写はアイデアと楽しさに充ち、マーティとドクの掛け合いもテンポが良くなって、バディ・ムービーとしても一級品。

Artwork: (C) 1989 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved. Film: (C) 1989 Universal City Studios and U Drive Productions, Inc. All Rights Reserved.(C) 1990 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.『バック・トゥ・ザ・フューチャーＰＡＲＴ３』放送日時：12月7日(日)午後3：50／［吹]12月25日(木)午後8：00

舞台はなんと、アメリカの西部開拓時代。これまでのＳＦから一転して西部劇調になり、ジョン・ウェインやクリント・イーストウッド作品をはじめとする西部劇へのオマージュも満載。因縁の宿敵ビフ（の先祖）との決着や相棒ドクの恋愛など、最終作にふさわしい見どころがいっぱいの完結編！

ザ・レジェンド：俳優 マイケル・J・フォックス

【字幕版】12/8（月）～12/10（水）よる8：00（全3作品）

【吹替版】12/22（月）～12/24（水）あさ7：00頃（全2作品）

『摩天楼＜ニューヨーク＞はバラ色に』放送日時：12月8日(月)午後8:00／12月24日(水)午前7：00

大都会ニューヨークで成功を夢見る田舎出身の若者が、アイデアを駆使してアメリカン・ドリームを実現させる姿を描いた1980年代を代表するサクセス・ストーリー。当時、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でスターの仲間入りを果たしたマイケル・Ｊ・フォックスが、お調子者の主人公をコミカルに演じている。ユーモア溢れるあの手この手の作戦で、ビジネスやロマンスにおいても成功を目指して前向きに進んでゆく姿は爽快！

(C) 1987 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.(C) 1993 Universal City Studios, Inc. and Imagine Films Entertainment, Inc. All Rights Reserved.『バラ色の選択』放送日時：12月10日(水)午後8:00

マイケル・Ｊ・フォックスお得意のラブ・コメディ。夢を取るか恋を取るか悩む若者を明るくテンポよく演じ、楽しませてくれる。ヒロインを演じたのは、アル・パチーノと共演した『セント・オブ・ウーマン 夢の香り』で注目を集めたガブリエル・アンウォー。そのキュートな魅力も忘れ難い。舞台となるニューヨークの一流ホテルの華やかな様子も楽しめる。監督は『メン・イン・ブラック』シリーズのバリー・ソネンフェルド。

『ハード・ウェイ』放送日時：12月9日(火)午後8:00

マイケル・Ｊ・フォックス扮するハリウッド・スターと、ジェームズ・ウッズ扮する叩き上げのベテラン刑事の凸凹コンビの活躍が楽しいバディ・ムービー。軽妙な掛け合いのコメディ要素あり、カーチェイスなどの派手なアクション要素ありのエンターテインメント娯楽作。当時、シリアスな作品にも挑戦してイメージチェンジを模索していたマイケル・Ｊがコメディ路線に回帰、実生活さながらの映画スター役を軽妙に演じる。

