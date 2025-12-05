江口拓也×西山宏太朗が7年ぶりに2人そろって「TVガイドVOICE STARS」表紙に！ 裏表紙は、にじさんじのレイン・パターソン×ローレン・イロアス×アルス・アルマルの3人がクロストーク！

表紙＆巻頭特集は、江口拓也×西山宏太朗！ 20Pで“現在の2人の関係性”を探る

株式会社東京ニュース通信社話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」(毎月9日前後発売)。媒体コンセプトはそのままに、男性声優のみの特別号「TVガイドVOICE STARS」が季刊発行されているが、次号「vol.36」が12月24日(水)に発売。その表紙を江口拓也×西山宏太朗が飾ることが決定し、全ラインナップが解禁された。「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」(東京ニュース通信社刊)

表紙・巻頭特集は、同事務所の先輩後輩であり、現在TVアニメ「キミと越えて恋になる」(TOKYO MXほか)で共演している江口拓也と西山宏太朗を大特集。2人で弊誌の表紙を飾るのは「vol.8」以来実に7年ぶりということで、当時の振り返りから最終回目前の共演作について、さらに“現在の2人の関係性”を探るグラビア＆インタビューを20ページにわたって掲載する。

裏表紙＆巻末特集には、にじさんじよりレイン・パターソン×ローレン・イロアス×アルス・アルマルが登場！

「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」(東京ニュース通信社刊)

裏表紙・巻末特集には、にじさんじの公式番組「LOCK ON FLEEK」(YouTube)でMCを務めるレイン・パターソンとローレン・イロアス、そしてナレーションのアルス・アルマルの3名が登場。1月22日に開催となる番組初のリアルイベント「LOCK ON FLEEK GAME FESTA」への意気込みや番組について、10ページにわたり話を聞いた。さらに、イベントキービジュアルと撮り下ろし3Dの2形態の裏表紙制作が決定！ 発売をお楽しみに。

2026年大注目の豪華なラインナップ

中面では、'26年に放送・イベントを控える3組を10ページずつ特集する。1月放送スタートのTVアニメ「デッドアカウント」(テレビ朝日系)で主演の岡本信彦、2月7日・8日に開催されるイベント「2026 HUNDRED NOTE WINTER FEST ネスト山荘の悲劇-探偵は雪山に行ってはならぬ-」に出演する戸谷菊之介×梅原裕一郎×伊東健人による鼎談、そして舞台や映像作品で活躍している佐藤流司が、弊誌初登場。舞台『二十五億秒トリップ』では脚本と演出、TVアニメ「TRIGUN STARGAZE」(テレ東系)では作品のキーパーソンとなる役を演じるということで、役者業全般について話を聞いた。

そして、1月18日に開催する「東京カラーソニック!! Special Live～Sugar Pop～」で販売されるイベントパンフレットより、スペシャルアザーカットを公開！ 千葉翔也・上村祐翔・斉藤壮馬・中島ヨシキ・梶原岳人・木村良平・武内駿輔・江口拓也・広瀬裕也・梅原裕一郎の撮り下ろし写真のほか、イベントへの意気込みコメントも。イベント前に、ぜひチェックいただきたい。

ライブレポートから連載まで盛りだくさんでお届け！

その他、1月30日公開の映画「白蛇：浮生」で主演を務めるSnow Man・佐久間大介や、KISHOW(谷山紀章)とe-ZUKA(飯塚昌明)によるロックユニット・GRANRODEOの20周年ライブ「GRANRODEO 20th Anniversary LIVE 2025 G20 ROCK☆SHOW LOVE&FIRE ～愛と情炎のGRANRODEO～」のスペシャルレポートを掲載。

Kis-My-Ft2・宮田俊哉の好評連載「イケボに会いたくて」は、朗読劇での共演を控える下野紘をゲストに迎え、対談。飲むこと・食べることが好きな木村良平の飲み歩き連載「酒と泪と良平と」は赤坂へ。もつ鍋を食べながら、'25年を振り返る。

豪華ラインナップが出そろった「TVガイドVOICE STARS vol.36」。12月24日・クリスマスイブの発売を心待ちにしていただきたい。

限定表紙版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる「TVガイドVOICE STARS vol.36 限定表紙版」の発売が決定しました！

【価格】1,650円 本体1,500円（税10%）

※通常版の「TVガイドVOICE STARS vol.36」とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

【対象店舗】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

・アニメイト通販

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3339947/

※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※限定表紙版の表紙・裏表紙絵柄はAmazon・アニメイト通販いずれも同様です。

※アニメイト実店舗での 「TVガイドVOICE STARS vol.36 限定表紙版」の販売はございません。通販のみの販売となります。

通常版購入者特典、決定！

◆アニメイト通販

【特典内容】

江口拓也×西山宏太朗 クリアファイル1枚

「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」アニメイト購入特典クリアファイル

アニメイト通販でのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3339945/

※アニメイト実店舗での江口拓也×西山宏太朗 クリアファイル付き販売はございません。

通販のみの特典となります。

※岡本信彦 生写真は本特典の対象外となります。

◆アニメイト（※通販・実店舗含む）

【特典内容】

岡本信彦 生写真全3種類よりランダムで1枚

「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」アニメイト購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」アニメイト購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」アニメイト購入特典生写真

アニメイトでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3339946/

※江口拓也×西山宏太朗 クリアファイルは本特典の対象外となります。

◆セブンネットショッピング

【特典内容】

江口拓也×西山宏太朗 ポストカード1枚

「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」セブンネットショッピング購入特典ポストカード

セブンネットショッピングでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107668533

◆楽天ブックス

【特典内容】

江口拓也×西山宏太朗 生写真全3種類よりランダムで1枚

「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」楽天ブックス購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」楽天ブックス購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」楽天ブックス購入特典生写真

楽天ブックスでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://books.rakuten.co.jp/rb/18470924/

◆ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）

【特典内容】

佐藤流司 生写真全3種類よりランダムで1枚

「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」ローソンエンタテインメント購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」ローソンエンタテインメント購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」ローソンエンタテインメント購入特典生写真

ローソンエンタテインメントでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16476611

＜注意事項＞

※12月5日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※アニメイト実店舗での販売は12月24日（水）～となります。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。

詳しくは各社HPなどにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

【商品概要】

「週刊TVガイド関西版2026年2月5日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.36」

●発売日 ： 2025年12月24日(水)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価 ： 1,650円

●発 行 ： 東京ニュース通信社

●ラインナップ ：江口拓也×西山宏太朗／レイン・パターソン×ローレン・イロアス×アルス・アルマル／岡本信彦／戸谷菊之介×梅原裕一郎×伊東健人／佐藤流司／千葉翔也・上村祐翔・斉藤壮馬・中島ヨシキ・梶原岳人・木村良平・武内駿輔・江口拓也・広瀬裕也・梅原裕一郎／佐久間大介／GRANRODEO／宮田俊哉(Kis-My-Ft2)×下野紘／木村良平 etc.

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X

@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞

■公式Instagram

@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞