アニメ「ハイキュー!!」の日向、影山たちが、嶋田マートで職業体験する描き下ろしビジュアルを使用した新商品が2026年1月31日発売！　アニメイトでは、特典「ビジュアルカード」がもらえるフェアを開催!!

写真拡大 (全6枚)

株式会社アニメイトホールディングス


商品の詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2846


株式会社アニメイトは、アニメ「ハイキュー!!」の描き下ろしビジュアルを使用した新商品を、2026年1月31日から発売いたします。また、同日より【ハイキュー!! 嶋田マート職業体験フェアinアニメイト】を開催いたします。



「嶋田マートで職業体験」がテーマの描き下ろしビジュアルを使用した、烏野高校排球部のメンバー9人の新商品が登場！　「アクリルスタンド」や「カードセレクション」をラインナップするほか、普段使いしやすい「エコバッグ」などの多数のグッズを発売いたします。



また、全国アニメイト・アニメイト通販では、2026年1月31日～2月22日まで【ハイキュー!! 嶋田マート職業体験フェアinアニメイト】を開催いたします。期間中、「ハイキュー!!」関連のグッズ、書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約で、特典「ビジュアルカード（全9種）」を1枚プレゼントいたします。新商品とあわせて、ぜひチェックしてみてください！



■商品情報



△アクリルスタンド

アクリルスタンド


発売日：2026年1月31日


価格：各1,980円（税込）


種類：9種







△カードセレクション

カードセレクション


発売日：2026年1月31日


価格：1パック330円（税込）


　　　1BOX（9パック入り）2,970円（税込）


種類：全9種







△アクリルマグネット

アクリルマグネット


発売日：2026年1月31日


価格：880円（税込）







△エコバッグ

エコバッグ


発売日：2026年1月31日


価格：2,200円（税込）






このほかにも、多数の商品が発売！



■フェア情報



△特典：ビジュアルカード（全9種）

ハイキュー!! 嶋田マート職業体験フェアinアニメイト


開催期間：2026年1月31日～2月22日


開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販


開催内容：期間中、「ハイキュー!!」関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ビジュアルカード（全9種）」を1枚プレゼントいたします。


特典内容：ビジュアルカード（全9種）


※特典はお選びいただけません。






※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■権利表記


(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会



■関連URL


「ハイキュー!!」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2846)



ハイキュー!! 嶋田マート職業体験フェアinアニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114196)



アニメ「ハイキュー!!」公式サイト(https://haikyu.jp/)



■「ハイキュー!!」とは


高校バレーボールを題材とした古舘春一先生による漫画作品です。2014年からTVアニメが放送され、2020年12月までに、シリーズ第4期まで制作されました。そして2024年2月16日にアニメ続編となる『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入200億円を突破しています。さらに、烏野高校と鴎台高校が対決する『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の制作や、梟谷学園高校と狢坂高校の戦いを描くスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」のTV放送も決定しており、ますます盛り上がりを見せています。