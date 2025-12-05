アニメ「ハイキュー!!」の日向、影山たちが、嶋田マートで職業体験する描き下ろしビジュアルを使用した新商品が2026年1月31日発売！ アニメイトでは、特典「ビジュアルカード」がもらえるフェアを開催!!
株式会社アニメイトは、アニメ「ハイキュー!!」の描き下ろしビジュアルを使用した新商品を、2026年1月31日から発売いたします。また、同日より【ハイキュー!! 嶋田マート職業体験フェアinアニメイト】を開催いたします。
「嶋田マートで職業体験」がテーマの描き下ろしビジュアルを使用した、烏野高校排球部のメンバー9人の新商品が登場！ 「アクリルスタンド」や「カードセレクション」をラインナップするほか、普段使いしやすい「エコバッグ」などの多数のグッズを発売いたします。
また、全国アニメイト・アニメイト通販では、2026年1月31日～2月22日まで【ハイキュー!! 嶋田マート職業体験フェアinアニメイト】を開催いたします。期間中、「ハイキュー!!」関連のグッズ、書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約で、特典「ビジュアルカード（全9種）」を1枚プレゼントいたします。新商品とあわせて、ぜひチェックしてみてください！
■商品情報
△アクリルスタンド
アクリルスタンド
発売日：2026年1月31日
価格：各1,980円（税込）
種類：9種
△カードセレクション
カードセレクション
発売日：2026年1月31日
価格：1パック330円（税込）
1BOX（9パック入り）2,970円（税込）
種類：全9種
△アクリルマグネット
アクリルマグネット
発売日：2026年1月31日
価格：880円（税込）
△エコバッグ
エコバッグ
発売日：2026年1月31日
価格：2,200円（税込）
このほかにも、多数の商品が発売！
■フェア情報
△特典：ビジュアルカード（全9種）
ハイキュー!! 嶋田マート職業体験フェアinアニメイト
開催期間：2026年1月31日～2月22日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、「ハイキュー!!」関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ビジュアルカード（全9種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ビジュアルカード（全9種）
※特典はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
■関連URL
「ハイキュー!!」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2846)
ハイキュー!! 嶋田マート職業体験フェアinアニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114196)
アニメ「ハイキュー!!」公式サイト(https://haikyu.jp/)
■「ハイキュー!!」とは
高校バレーボールを題材とした古舘春一先生による漫画作品です。2014年からTVアニメが放送され、2020年12月までに、シリーズ第4期まで制作されました。そして2024年2月16日にアニメ続編となる『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入200億円を突破しています。さらに、烏野高校と鴎台高校が対決する『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の制作や、梟谷学園高校と狢坂高校の戦いを描くスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」のTV放送も決定しており、ますます盛り上がりを見せています。