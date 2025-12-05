世界約150名が集結！「R.C.D.C WORLD CHAMPIONSHIP 2025　RC DRIFT COMPETITION」初開催 ～中部国際空港のホールでラジコンカー・ドリフト世界一を決定～

中部国際空港株式会社ドリフト走行練習の様子

中部国際空港セントレア（所在：愛知県常滑市）に併設する、セントレアホールでは、2025年12月5日（金）～１２月７日（日）の間、初の「R.C.D.C WORLD CHAMPIONSHIP 2025 RC DRIFT COMPETITION」が開催されます。全国15大会の上位120名と世界13か国から選ばれた31名、約150名がラジコンカーのドリフト競技で世界一を競います。

「R.C.D.C WORLD CHAMPIONSHIP 2025 RC DRIFT COMPETITION」は、ラジコンカーのドリフト競技（精密なコントロールで車体をドリフト走行させ、その技術と表現力を競う）における世界最高峰の大会です。今回が初開催となる本大会には、日本全国から選抜された精鋭選手と、海外からのトッププレイヤーが集結し、セントレアホールに特設されたコースで熱戦を繰り広げます。

12月5日（金）は練習日として、各選手が自慢のラジコンカーを手に会場へ集合。コースを何度も走行し、ライン取りやコーナリングを確認しながら、明日から始まる真剣勝負に備えていました。ピットエリアでは入念なメンテナンスが行われ、選手たちの集中した表情からは世界一を目指す強い意気込みが感じられます。

会場入り口には各スポンサーのコーナーが設けられ、ラジコンのパーツなどの部品が所狭しと展示され、参加選手は興味深そうに見回り、競技仲間とラジコンカーの魅力について語り合うなど、それぞれ楽しい時間を過ごしていました。

12月6日（土）からはいよいよ本戦がスタートします。 そして、最終日の12月7日（日）には決勝戦が開催され、世界チャンピオンが決定します。表彰式では、栄誉あるタイトルと賞金を手にした世界チャンピオンの姿を間近で見ることができ、会場全体が熱気に包まれることでしょう。

大会概要 （見学無料）

12月5日（金）：9:00~18:50 公式練習

12月6日（土）

8:00 開門

8:30-9:10：開会式・集合写真・ドライバーズ ミーティング

9:20-11:12：練習走行

11:25-19:17：予選

12月７日（日）

8:00： 開門

8:15-9:11： 練習走行

9:17-13:03 ：予選

13:40-14:00 ：ドライバーズ ミーティング(追走決勝進出者のみ)

14:10-17:20 ：決勝

17:40-18:20：表彰式

18:20 終了

トロフィーの数々大会概要 :http://rcdc-jp.com/event.html?id=top_menu

主催者の言葉

R.C.D.C（Japan R/C Drift Community)会長 伊藤篤さん（写真右）

「今年で9回目を迎え、この大会の存在感も増してきた中、多くの皆さまからの期待もあり、今回ついに世界大会を開催できたことを大変嬉しく思います。海外各国の強豪選手も参加しており、世界レベルの戦いが繰り広げられることでしょう。選手の皆さんが存分に力を発揮し、大会全体が大いに盛り上がることを期待しています。」

R.C.D.C（Japan R/C Drift Community)副会長 広坂正美さん（写真左）

「選手の皆さんは非常に熱心に練習されており、今年もレベルの高い大会になると感じています。セントレアホールでの大会は、コロナ禍でも万全の体制を整え、1年も休むことなく毎年開催してまいりました。世界ナンバー1の空港で、世界ナンバー1を決めたいという思いから、毎年ここで開催させていただいております。」

広坂正美(https://x.com/MasamiHirosaka)さんは、ラジコンカー界の“カリスマ”として世界的に知られる存在です。幼少期からラジコンカーに親しみ、16歳で全日本選手権を初制覇。その後、国際大会で数々のタイトルを獲得し、世界選手権では通算14回優勝、全日本選手権でも53回優勝という輝かしい記録を持ちます。まさにラジコン競技の歴史に名を刻むレジェンドであり、現在も競技の普及や発展に尽力されています。

広坂さんにも好評をいただいたセントレアホールは、座席を設置して音楽鑑賞や講演会を行うことも、フラットな空間にしてラジコンイベントやレセプションを開催することも可能な多目的ホールです。また、ホールをご利用の際には併設する会議室を特別割引でご利用いただける特典もございます。日本の中央に位置し、国内外から集まりやすいセントレアは、利便性の高い空港として今後も皆さまの様々なシーンでお役に立てる存在でありたいと願っております。

セントレアホール :https://www.centrair.jp/service/centrair-hall/

